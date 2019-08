Weekend cantante: da Paola Turci a Nitro, risate con Cevoli, sfogline e street food

Che concerti: Paola Turci, Nitro, Tre Allegri Ragazzi Morti e altro ancora

Il weekend sprizza musica da tutti i pori: a Ravenna e nelle altre città della provincia ci sono tanti concerti e grandi artisti da apprezzare. Allora scaldatevi le ugole che si comincia a cantare!

Venerdì è Paola Turci ad aprire la Festa dell'Unità di Ravenna, mentre il Frogstock di Riolo Terme prosegue con i Tre Allegri Ragazzi Morti, il folk di Anna St. Louis giunge sotto la tettoia dell'HanaBi a Marina di Ravenna e la musica narra il mito di Arianna al Complesso ex Salesiani di Faenza. Venerdì e sabato continua poi Lugo Summer live con i tributi a Skiantos e Aretha Franklin.

Sabato è il rapper Nitro a chiudere il programma 2019 del Frogstock a Riolo, Sarah Jane Morris e Tony Remy suonano al Molino Benini di Santo Stefano, invece Hernandez e Sampedro portano il loro rock in piazza del Popolo a Ravenna.

Domenica si ballano i ritmi di Puglia e Romagna al Pala De Andrè con L'Eco del Gargano, Dutch Nazari presenta il suo atipico cantauotorap all'Hanabi di Marina di Ravenna e Sasa Dejanovic interpreta la musica spagnola all'ex chiesa in Albis di Russi.

Sagre e street food

Spazio poi alle sagre e ai festival golosi che investono in pieno il weekend con un carico di bontà tutte da provare. Da venerdì a domenica si possono gustare tanti deliziosi stuzzichini e bere birra al Big Food Street Festival di Lido di Savio. Venerdì gran finale alla Sagra del Buongustaio di Reda, mentre per tutto il fine settimana si possono gustare le tagliatelle della Sagra delle Sfogline a Massa Lombarda. A Cervia continuano venerdì e sabato gli invitanti appuntamenti della Settimana dolce come il Miele e da sabato si accende la Sagra del Tortellone Sanpatriziese nella piazza di San Patrizio.

Sorprese tra buskers e babbi natali

Il fine settimana offre però altre occasioni per divertirsi e far festa. Venerdì infatti tornano i buskers a Lido di Classe, tra canzoni, spettacoli e acrobazie. Poi forse non ci crederete, ma domenica arriva Natale: proprio così al Romea Beach di Marina Romea sbarcano sulla spiaggia Babbo Natale, i presepi, i cori gospel e altre sorprese natalizie.

Si vola con il Mondiale di Tuta alare

I colori e le emozioni del fine settimana vengono anche giù dal cielo: proprio così, perchè venerdì si aprono con un'anteprima a Punta Marina i Campionati Mondiali di Tuta Alare con le gare che poi si svolgono all'aeroporto di Ravenna.

Al sipario: Marescotti, Cevoli e il ritmo del Sud

Venerdì si ode musica e ritmo del sud in piazza San Francesco a Ravenna, con uno spettacolo di danza sui passi di Napoli e Buenos Aires. Sabato sera invece c'è da ridere alla Festa dell'Unità di Ravenna con lo spettacolo comico di Paolo Cevoli al palco centrale del Pala De André. Sempre sabato l'ex Cava Marana di Brisighella ospita Ivano Marescotti e Franco Costantini per una speciale interpretazione della Divina Commedia.

Libri, solidarietà e il sesso di Romagna

Spazio anche a presentazioni e incontri curiosi. Venerdì al Fantini Club di Cervia c'è mister Arrigo Sacchi per raccontare la leggenda degli Immortali, intanto Ivano Marescotti presenta i suoi Fatti Veri al Jean Music Room di Ravenna, alla Chiesa del Suffragio di Ravenna si ricorda il martire don Giovanni Minzoni e Giuseppe Sangiorgi e Alfonso Nadiani parlano di sesso e di Romagna al parco di Barbiano. Domenica infine spazio a moda, musica e danza per una serata di solidarietà sulla spiaggia del Singita a Marina.

Visitando qua e là

Per l'estate non mancano le occasioni di far visita ai monumenti ravennati con Mosaico di Notte: venerdì ci sono due itinerari che mostrano le bellezze del centro di Ravenna e della zona archeologica di Classe. Venerdì spazio alla biodiversità con le visite del Museo del Sale di Cervia. Sabato uno speciale itinerario alla Rocca di Riolo ci porta alla scoperta dei segreti di cura e bellezza.

Vi mostro le mostre

Mostri, non disperatevi, ma un po' di mostre vi devono salutare. Vanno via: Giò l'iperbolico, le opere dello scomparso Giovanni Montecavalli a Palazzo Rasponi 2 di Ravenna, la mostra fotografica Manualità al Museo del Sale di Cervia e l'esposizione di tele e ceramiche Castelli e Pennelli alla Rocca di Riolo.

Proseguono però: la mostra ceramica di Miquel Barcelò al Mic di Faenza, Beyond Limits di Zulkarnian Ismail al Vialetto degli Artisti di Milano Marittima, le opere degli acquarellisti faentini alla Bcc di Faenza e le tele di Werther Morigi nella mostra Il mistero segreto fra Terra e Cielo alla Bottega d'arte di Milano Marittima.

E allora cinema!

Cinefili, fate attenzione: oltre alla solita programmazione delle sale, non fatevi scappare la presentazione del nuovo film di Pupi Avati con il regista presente venerdì al CinemaCity di Ravenna.