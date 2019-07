Weekend saporito: cozze, cinghiale, birra e salsiccia, Spiagge Soul e il Sarchiapone

Di sagra in sagra

Un altro weekend di scorpacciate grazie a una serie di sagre romagnole Doc. Da venerdì fino a domenica tiene banco la Sagra della Cozza a Marina di Ravenna, mentre a San Martino in Gattara parte venerdì la Sagra della Collina e del Cinghiale. Sapori e tradizioni si mescolano fino a domenica alla Fiera dello Scalogno al parco Pertini di Riolo Terme.

Si mangia e ci si diverte anche alla Festa de l'Unità di Massa Lombarda che continua fino a lunedì e alla Festa del Pubblico Voto a Bagnara di Romagna dove si gustano le specialità regionali fino a domenica. Sabato poi è tempo della serata Birra e Salsiccia sotto i pini di Tagliata. Festa dell'Unità anche a Fusignano dove sono in programma liscio, gastronomia e concerti.

Lisa Hunt, Leon Beal e gli altri concerti

Come sempre c'è tanta musica nelle notti d'estate. Venerdì il SaxArts festival approda a Faenza con A Saxophone Journey, mentre alla chiesa di Stella Maris a Milano Marittima Sandro Carnelos è protagonista del concerto d'organo e a Marina di Ravenna arrivano Lisa Hunt, Fabio Curto e The Old Red Bycicle.

Sabato arriva sulla spiaggia dell'Hana-Bi a Marina la super band tutta italiana degli I Hate my Village, a Lido Adriano si ascolta il boogie woogie di Martini and the Olives e per Spiagge Soul a Marina giungono The Spell of Ducks e Leon Beal&Sax Gordon.

Domenica i Meteora suonano a Pinarella, mentre al Mosquito Coast di Marina si esibisce la Hernandez&Sampedro band.

Al sipario: Sarchiapone, Madama Butterfly, burattini e giovani attori

Venerdì sera l'opera lirica illumina Piazza Garibaldi a Cervia con Madama Butterfly. Venerdì e sabato invece ci si diverte al Coya Beach di Casal Borsetti e a Carraie con gli spettacoli di Burattini alla Riscossa. Sabato la serata promette di essere divertente con Il Sarchiapone: in piazza Garibaldi a Cervia ci sono i premi per Ivano Marescotti e Ivana Monti oltre alle esibizioni di tanti comici. Appuntamento anche per le star di domani: domenica mattina si tengono le audizioni a Ravenna per la nuova annata della Teatro Accademia Marescotti.

Lugocontemporanea e il Libro romagnolo

La cultura vivacizza il fine settimana con un paio di manifestazioni davvero interessanti. "Pinocchio for President", è questo il claim dell'edizione 2019 di Lugocontemporanea che celebra la rassegna numero 15 venerdì e sabato con tanti appuntamenti. Intanto ci sono autori, presentazioni e tanto folklore alla Fiera del Libro romagnolo di Riolo Terme da venerdì a domenica.

A cena con gli chef

Ancora occasioni da non perdere per i più golosi. Venerdì sera lo chef della storia Cavallotti propone all'Antico Porto di Classe una degustazione guidata della cucina bizantina, invece cena e musica a Conselice dove si va alla scoperta del monumento alle mondine con lo chef Marco Pagani.

Visite e incontri

Per l'estate non mancano le occasioni di far visita ai monumenti ravennati con Mosaico di Notte: venerdì partono due itinerari che mostrano le bellezze del centro di Ravenna e della zona archeologica di Classe. Sabato momento letterario con Alberto Ferretti che presenta il romanzo Nelson non naviga più allo Yacht Club di Marina di Ravenna.

Giovani thriatleti e Staffetta della Memoria

Non manca lo sport. Venerdì ultimo appuntamento con le gare di Thriatlon al Complesso ex Salesiani di Faenza. Sabato mattina inoltre riparte dalla Piazza del Popolo di Faenza la Staffetta della Memoria.

Vi mostro le mostre

Miei cari mosti, vediamo che ci offre di nuovo questo weekend: è arrivata a Casa Vignuzzi di Ravenna la mostra itinerante Luna 2019, sabato invece al Museo del Sale di Cervia giunge la mostra fotografica Manualità. E poi segnatevi sul calendario che sabato Andreco inaugura al Parco del Loto di Lugo la sua opera Forma sensibile.

Sta scadendo il tempo per: la mostra I nostri avi al Museo Baracca a Lugo, Enigmi del Sacro di Mario Zanoni al Chiostro del Monte di Lugo, Frammenti dell'Orizzonte del pittore Leonardo Serafini alle Terme di Punta Marina, la retrospettiva Il Mistero Segreto dedicata a Werther Morigi alla Bottega d'Arte di Milano Marittima, la mostra degli acquarellisti faentini alla Bcc di Faenza e alla Sala Artemedia di Cervia l'esposizione dedicata a Lina Rambelli.

Vanno avanti: la ceramica di Miquel Barcelò al Mic di Faenza, la grande tela di Nanni Balestrini per il ciclo Ascoltare Bellezza alla Biblioteca Classense, Beyond Limits di Zulkarnian Ismail al Vialetto degli Artisti di Milano Marittima, gli scatti di The new New York di Marco Vacchi al Magazzeno Art Gallery di Ravenna, Il piacere per la vita in omaggio allo scultore Piero Strada a Casa Guerrini di Sant'Alberto, ai Magazzini del Sale di Cervia la mostra Visionari e Apocalittici di ordinaria follia e Giò l'iperbolico, le opere dello scomparso Giovanni Montecavalli a Palazzo Rasponi 2 di Ravenna.

E allora cinema!

Se siete ancora indecisi, guardatevi un film al cinema e se vi va di rivedere un successo: a Massa Lombarda fino a domenica c'è Bohemian Rapsody.