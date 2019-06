Weekend da Vip: Copeland, Piovani, Carl Brave, mattoncini, cozze, birra e Purgatorio

Nascondino alla Rocca, Lego, Popoli Pop Cult e Festival delle Arti

Il weekend vi accoglie a braccia aperte fra feste e grandi occasioni. Da venerdì inizia a Cervia il Festival delle Arti 2019 che quest'anno propone un viaggio attorno al Paradiso di Dante. Venerdì Massa Lombarda ospita la Festa Mercato sulla via delle quattro ruote, con le 500 d'epoca, trattori e prelibatezze gastronomiche. Ninja, supereroi e l'Inferno di Dante si presentano sotto forma di mattoncini con la grande esposizione di Lego aperta per tutto il weekend ai Magazzini del Sale di Cervia. Acrobazie, buskers, piatti tipici e incontri di culture sono il menù del Popoli Pop Cult Festival a Bagnara di Romagna da venerdì a domenica. Sabato il divertimento, per grandi e piccoli, è dietro l'angolo alla Rocca Brancaleone con il Torneo di Nascondino. Domenica si festeggiano i campioni del Palio di Faenza al centro commerciale Le Maioliche.

Di sagra in sagra: cozze, birra e caplet

Da venerdì a domenica c'è tanto gusto per le strade di Marina con la sempre attesa Festa delle Cozze che propone degustazioni e tappe gastronomiche. Cappelletti, musica e mostre vi aspettano invece da venerdì a domenica alla Festa d'estate di Bizzuno. Grandi artisti sul palco e specialità bavaresi sono il programma della Festa della Birra di Cotignola.

Star in concerto: Paolo Fresu, Carl Brave, Nicola Piovani e Stewart Copeland

Continuano le notti di musica di questa calda estate. Venerdì Carl Brave infiamma il pubblico di piazza Garibaldi a Cervia, al Pavaglione di Lugo il premio Oscar Nicola Piovani rende omaggio a De Andrè, La Corelli porta le sue produzioni originali all'ex Cava Marana di Brisighella, Hernandez e Sampedro suonano al Valentina Cafè di Piangipane, Luca Benedicti apre la rassegna di concerti alla Chiesa di Stella Maris a Milano Marittima, al Mecato coperto contadino di Ravenna si esibisce l'istrionico Lorenzo Kruger e al Bocon Divino di Bagnacavallo si tengono le selezioni per A Voice for Europe. Venerdì e sabato continua alla grande il primo International Jazz Festival di Milano Marittima con Paolo Fresu e Nik West. Sabato e domenica si ascolta rock e si gusta birra alla Rocca di Russi per Russi Rock Beer. Sabato è grande l'appuntamento con la musica al Pala De Andrè dove arriva lo straordinario batterista dei Police Stewart Copeland.

Yoga Festival e i vip del Footvolley

Sport significa relax e divertimento. Anche in questo fine settimana gli appuntamenti in movimento ci regalano allegria e benessere. Si comincia con Yamm Festival tra Cervia e Milano Marittima con lezioni di yoga e performance, tre giorni dedicati alle varie discipline dello yoga a partire dal venerdì. E sempre venerdì, fino a domenica, campioni del calcio e vip dei reality vi aspettano al Marina Bay di Marina di Ravenna per un Torneo di Footvolley con contorno di allegria.

Si baila

L'estate ravennate riserva sorprese. Venerdì sera si balla nel centro di Ravenna, al Fellini Scalinocinque, sui ritmi sudamericani della salsa.

Al sipario con Dante: Purgatorio, giovani artisti e burattini

Il Teatro esce dal teatro ed invade città, monumenti e spiagge. Arriva il primo fine settimana per l'attesissimo spettacolo Purgatorio che vi dà appuntamento alle 20.00 davanti alla Tomba di Dante. Proseguono agli Antichi Chiostri Francescani di Ravenna gli spettacoli dei Giovani artisti per Dante. Fino a domenica continuano gli spettacoli sui lidi di Burattini alla Riscossa.

Incontri ravvicinati: da Biblia al Festival dell'Industria

Approfondimenti e incontri curiosi non ci abbandonano. Da venerdì parte la tre giorni di Biblia, le giornte di studio della Bibbia, alla Sala delle Cappuccine di Bagnacavallo, mentre Massimiliano Magrini è ospite del Festival dell'Industria alla Biblioteca Classense di Ravenna e a Mezzano si inaugura dopo il restauro il busto dedicato a Pier Alfonso Barbè.

Vi mostro le mostre

Amici mostri, vediamo che mostruosità ci offre il weekend. Le opere di street art targate Subsidenze arrivano venerdì al Magazzeno Art Gallery di Ravenna, sono giunte anche le fotografie de L'amore per la mia terra alla Sala Artemedia di Cervia e Beyond Limits di Zulkarnian Ismail al Vialetto degli Artisti di Milano Marittima.

Che disdetta, se ne vanno a breve: Oliviero Toscani. Più di 50 anni di magnifici fallimenti dal Mar di Ravenna, da Palazzo Rasponi i Diamanti nascosti di Fabrizio De André, da Palazzo Rasponi 2 le Storie di un attimo di Elena Guidi, dalla sala La Cassa di Russi la personale Terra e Acqua di Maria Rita Eusepi e dalla Biblioteca Classense di Ravenna una mostra sulla ludopatia.

Continuano: le irriverenze di Tinin Mantegazza al Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo, la ceramica di Miquel Barcelò al Mic di Faenza, alla Galleria Ronchini di Faenza ci sono tanti artisti in mostra con Rendez vous a Faience, a Lugo la mostra I nostri avi al Museo Baracca, la grande tela di Nanni Balestrini per il ciclo Ascoltare Bellezza alla Biblioteca Classense, alla Chiesa del Suffragio di Bagnacavallo la mostra dedicata a Giulio Galassi e alla Classense l'esposizione Il Purgatorio degli italiani.

E allora cinema!

Avete ancora voglia girare? Allora guardate cosa fanno al cinema.