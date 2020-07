Weekend effervescente: gli spettacoli del Festival, lucciole, mercatini, Sgarbi e Trinità

C'è tanto da fare questo weekend fra musica live, spettacoli, mostre, escursioni e rassegne cinematografiche. Ci sono gli imperdibili appuntamenti targati Ravenna Festival, la riapertura musicale del Socjale, ma anche le visite guidate fra i monumenti ravennati e altri eventi speciali.

Che musica! Le Vie dell'Amicizia di Muti, Sara Zaccarelli e Toscanini Next

Il weekend si accende grazie alla grande musica che attraversa il nostro territorio in tutti i generi e i ritmi possibili. Tanti bei concerti il venerdì: Riccardo Muti guida la Cherubini sulle Vie dell'Amicizia, il concerto per la Siria in programma alla Rocca Brancaleone, invece il Teatro Socjale di Piangipane riapre le porte alla musica dal vivo con Sara Zaccarelli e la Nu Band, mentre al Finisterrae di Marina di Ravenna ci si intrattiene con le canzoni di G & The Doctor, e all'Hookipa di Marina c'è il Dinner Show sul mare con Rosario Rannisi. La musica continua anche sabato con il viaggio tra pop ed evergreen della Toscanini Next all'arena del Museo Classis.

Al sipario: Rumore di Acque contro Sganapino

A teatro ci si emoziona, si piange e si ride. Partiamo proprio dall'allegria e dalla spensieratezza che contraddistinguono gli spettacoli dei burattini di Massimiliano Venturi che venerdì al Coya Beach di Casal Borsetti portano in scena Sganapino contro lo scheletro. Domenica torna invece in scena, a dieci anni dal debutto, lo spettacolo Rumore di acque, ideato da Marco Martinelli ed Ermanna Montanari e con Alessandro Renda in scena sul palco della Rocca Brancaleone di Ravenna.

Escursioni alla luce della luna

Non mancano le avventure nel cuore della natura questo fine settimana. Venerdì si parte da Brisighella per un emozionante trekking che vi consente di ammirare la luna piena a Monte Mauro. Invece sabato il ritrovo è fissato a Marzeno per un'altra escursione sui calanchi illuminati dalla luna e dalle lucciole.

Musei, monumenti e itinerari fra i mosaici

Merita sempre una visita ai monumenti, le chiese, i musei e i siti archeologici del territorio ravennate per ammirare e rivedere i tesori delle nostre città, tenendosi però informati sulle regole di apertura e prenotazione dei vari complessi museali. Se volete poi farvi accompagnare in un tour fra mosaici, giardini e monumenti di Ravenna nel weekend ci sono tante visite in partenza.

Il mercatino

Appuntamento nel fine settimane anche con le sorprese del mercatino. Sabato e domenica torna infatti nelle strade di Milano Marittima L'antico e le palme, con i suoi pezzi unici e gli oggetti d'arte e antiquariato.

Vi mostro le mostre

Care mostruosità, se vi state chiedendo se ci sono mostruose mostre in mostra, la risposta è sì. Sabato arrivano anche I Mille di Sgarbi, le opere scelte da Vittorio Sgarbi per l'esposizione ai Magazzini del Sale di Cervia, poi alla Bottega d'Arte di Milano Marittima spunta l'antologica dedicata a Werther Morigi e domenica inaugura Phi, quando un numero diventa arte di Diego Racconi al Museo del Sale di Cervia.

Però affrettatevi perchè qualche mostra sta per salutarci, è il caso di Omonima di R.R. alla Galleria Pallavicini 22 di Ravenna, Quanti guanti di Giancarlo Gramantieri e Marco Bravura a Palazzo Rasponi di Ravenna, nelle vetrine dell'ex negozio Bubani di Ravenna Semel Scout, Semper Scout, la mostra Gente di mare al Museo del Sale di Cervia e l'esposizione Sconosciuta Resistenza alla Chiesa dei Caduti di Faenza.

Potete continuare ad ammirare: a Palazzo Rasponi dalle Teste di Ravenna Potente di fuoco e altri disegni di Ericailcane, la personale Passione istintiva di Norma Cremonini alla sala Ex Art Cafè di Massa Lombarda, a Milano Marittima tornano le esposizioni del Vialetto degli Artisti, al Terme Beach Resort di Punta Marina i dipinti di Massimo Lomi e al Museo civico delle Cappuccine di Bagnacavallo i paesaggi di Renato Bruscaglia.

E allora cinema!

Amici cinefili, ecco dove potete trovare pane per i vostri denti: lo speciale appuntamento di questo weekend è sabato all'Arena del Carmine di Lugo dove si celebrano i 50 anni del film cult Lo chiamavano Trinità, pellicola con gli impareggiabili Bud Spencer e Terence Hill. Ma la programmazione al Carmine di Lugo prosegue con tante altre proiezioni, così come la programmazione del Cineparco delle Cappuccine a Bagnacavallo.