Weekend inebriante con Palio della Voga, Adrireef, Santalbirra e tante sagre

Mare, musica e allegria: Adrireef, Lallabay e Palio della Voga

Un weekend pieno di eventi investe il Ravennate con sagre, concerti, incontri e momenti deliziosi. Da venerdì a domenica a Marina di Ravenna prende vita il festival Adrireef che punta a valorizzare il mar Adriatico tra scienza, spettacoli e gastronomia. Il mare vede la sua festa anche nella nuova sfida che si accende domenica con il primo Palio della Voga di Ravenna al bacino pescherecci di Marina. Sabato ci sono musica fino all'alba, food truck e altre sorprese con Lallabay a Palazzo San Giacomo di Russi.

Ma le occasioni non finiscono qua, perché da venerdì a domenica ci sono anche la Festa del Pompiere a Casola Valsenio e la Festa di Fine Estate al parco sportivo di Pisignano e Cannuzzo. Sabato e domenica concerti e premi al Festival del Volontariato di Bagnacavallo, domenica si tiene la cerimonia per ricordare i combattimenti di Monte Battaglia, vicino a Casola, il festival Pane Amore e Fantasia porta la creatività domenica al Mulino Scodellino di Castel Bolognese. E ancora domenica ritorna il mercatino del Riuso a Russi, intanto si fanno balli country scatenati al Labirinto Dedalo di Savio.

Di Sagra in sagra: Feste della Birra, Sfujareja e "Buco incavato"

Il weekend sa di gusto e allegria: sarà perchè ci sono tante sagre in arrivo. Venerdì in piazza Matteotti a Massa Lombarda si celebrano le pesche con la Festa del Buco incavato. Venerdì e sabato prosegue a San Lorenzo di Lugo, fra tornei di birra-pong, musica e piatti romagnoli, Sanlorenzando a tutta birra. Si beve in allegria anche alla Festa della Birra organizzata fino a sabato da La Birreria di Faenza, mentre da venerdì a domenica ci sono la Festa di fine estate con canzoni e specialità tipiche a Voltana e la tradizionale Sfujareja che propone musica, biciclettate e piatti golosi al campo sportivo di Cotignola. Da venerdì a domenica ci sono le prelibatezze della Sagra della Romagna e dell'Abruzzo, invece continua fino a sabato la commistione di boccali e concerti di Santalbirra a Sant'Alberto. E poi occhio a non sbaglarvi: si trovano tanti cappelletti alla mostra di piante grasse L'insolito nel quotidiano ad Alfonsine, quindi attenti a non ingoiare un cactus. Infine sabato ci sono gusto e voglia di rialzare la testa al campo sportivo di Mezzano dove si tiene una Paellata per recuperare le perdite dell'incasso rubato in estate alla festa della birra.

Bollicine, vinelli e stuzzichini

Il fine settimana ci offre un menù fatto di piatti deliziosi e anche di grandi vini. Bollicine e cibi gourmet ci aspettano all'appuntamento con CerviaInBolla venerdì e sabato ai Magazzini del Sale di Cervia, e nelle stesse giornate ci sono cantine da scoprire insieme ai food truck a Calici di Romagna che si svolge a Sant'Agata di Romagna. Sabato poi tutti in ghingheri per la cena sul molo a Marina di Ravenna.

Palchi e concerti: Lallabay, Murubutu e Bandabardò

Continuano i concerti e i party sui palchi romagnoli. Venerdì sera alla Festa dell'Unità di Ravenna c'è la miscela di hip hop e poesia di Murubutu. Sabato è tempo invece della scatenata Bandabardò sempre alla Festa di Ravenna, mentre Lorenzo Kruger porta la sua musica alla Cava Marana di Brisighella e i Meteora portano tante hit al bagno Miluna di Pinarella. Domenica il palco centrale della Festa dell'Unità di Ravenna ospita infine i Dik Dik.

Cross Triathlon, mountain bike in notturna, tute alari e StraWoman

Il weekend propone nuove emozioni sportive. Si chiude venerdì il Campionato mondiale di Tuta Alare all'aeroporto di Ravenna, mentre da venerdì a domenica si accendono le sfide tra sport e natura nei lidi nord: ritrovo a Marina Romea per il Ravenna Cross Trathlon e la Ride by night passion. Domenica poi si corre per respingere la violenza con la StraWoman al Parco Mita di Faenza.

Visite fra bellezze e mosaici

Venerdì le ultime occasioni di far visita ai monumenti ravennati con Mosaico di Notte: partono due itinerari che mostrano le bellezze del centro di Ravenna e della zona archeologica di Classe.

Vi mostro le mostre

Fate attenzione, amici mostri, a quel che avviene nel vostro mostruoso spazio. Già perché tra una mostra e l'altra spunta l'artista Dem che si trova a Cotignola fino a domenica per dipingere nuovi murales. E poi sono arrivati da poco a Palazzo Trisi di Lugo un misterioso manoscritto per i 250 anni di Napoleone e La magia del colore di Alex Fumagalli alla Sala Artemedia di Cervia.

Stanno per lasciarci, però, le opere degli acquarellisti faentini alla Bcc di Faenza e le tele di Werther Morigi nella mostra Il mistero segreto fra Terra e Cielo alla Bottega d'arte di Milano Marittima.

Proseguono: la mostra ceramica di Miquel Barcelò al Mic di Faenza e Beyond Limits di Zulkarnian Ismail al Vialetto degli Artisti di Milano Marittima.

E allora cinema!

Niente vi gusta? Ma allora andate al cinema!