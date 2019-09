Weekend pazzo: feste scandinave, Sapore di Sale, rockabilly, Brignano e le sagre

Che feste: dalla Scandinavia al Rockabilly, con un Sapore di Sale

Il weekend propone un'infinità di occasioni tra tradizioni locali, feste internazionali, sapori prelibati e divertimenti senza confini. Insomma è proprio un weekend pazzo. Fino a domenica grandi eventi a Cervia, fra degustazioni, barche storiche e piatti deliziosi con Sapore di Sale. Venerdì e sabato tutti pronti per un tuffo nelle atmosfere anni '50 con street food, veicoli storici e musica alla festa Rockabilly di Conselice. Domenica si trascorre una giornata scandinava alla Rocca Brancaleone di Ravenna tra picnic, giochi vichinghi e piatti tipici. Si vola per tutto il fine settimana con la Coppa d'oro di aeromodellismo all'aeroporto di Villa San Martino. E poi fino a domenica ci si diverte con gli spettacoli della Festa della Ripresa a Massa Lombarda, le escursioni, le visite in dialetto e la Ciclocotekino a Sant'Alberto.

I giganti di Dante Plus, escape room e tatuaggi solidali

Un fine settimana di incontri grandi: grandi davvero, perché venerdì alla biblioteca Oriani di Ravenna, in occasione dell'inaugurazione di Dante Plus, arrivano Milo Manara, un Dante in 3-d e un robot di 4 metri. Venerdì ci sono anche la cena-spettacolo di Enrico Zambianchi al circolo tennis di Faenza, alla Rocca di Riolo un'emozionante escape room e al bagno Tamerici di Marina di Ravenna c'è una gara di burraco in favore dell'Unicef.

Venerdì e sabato continuano gli appuntamenti di Dante Hors d'Oeuvre, l'anteprima del festival dantesco al Caffè Letterario di Ravenna. Domenica si fanno tatuaggi per aiutare gli animali da All Ink Tattoo a Ravenna, sabato e domenica ci si diverte con gli amici a 4 zampe all'Esp di Ravenna.

Infine va ricordato che fino a lunedì nella parrocchia di San Severo a Ponte Nuovo ci sono tante celebrazioni per l'arrivo della reliquia di Santa Teresa di Calcutta.

Di sagra in sagra

Da venerdì e per tutto il fine settimana vanno in scena le antiche tradizioni, ma anche spettacoli e specialità gastronomiche alla Sagra delle Erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo. Fino a domenica ci sono gustosi piatti e spettacoli anche al Meeting di Fine Estate di Basiago di Faenza, mentre prosegue fino a lunedì Sanlorenzando, che propone menù romagnolo e musica a San Lorenzo di Lugo. Per tutto il weekend ci sono spettacoli, proposte gastronomiche, luna park e altre sorprese alla Festa della Beata Vergine a Fusignano.

Il buon vin da degustar

Per i cultori di cibo e buon vino venerdì ci sono buffet e calici da degustare in piscina all'agriturismo Trerè di Faenza. Sabato inoltre ripartono i viaggi tra le cantine delle nostre colline con le golose degustazioni del Trat-Tour a Oriolo dei Fichi.

Gallo Team, musica a Palazzo e altri live

Spazio anche ai concerti: venerdì e sabato ultime serate del Lugo Summer Festival con i live di Magic Queen e Gallo Team in piazza. Sabato si tiene il primo appuntamento di Musica a Palazzo 2019 con gli studenti dell'Istituto Verdi di Ravenna al Palazzo di Teodorico e domenica le note dei Dejà Vu risuonano al Circolo Arci di Ammonite.

Al sipario: Un'ora con Brignano e gli endecasillabi di Lastrico

Il fine settimana ci dedica anche degli interessanti appuntamenti teatrali. Si inizia con l'atteso show "Un'ora sola ti vorrei" di Enrico Brignano in piazza Garibaldi a Cervia, ma c'è anche Maurizio Lastrico protagonista domenica con i suoi ironici endecasillabi alla Festa dell'Unità di Ravenna. Domenica Maurizio Ferrini è protagonista del recital dedicato a Mattia Moreni e alla Romagna all'arena di Brisighella, invece i burattini portano le loro sgangherate avventure sabato alla Rocca di Riolo con L'acqua miracolosa.

Quanto sport con Calciotto, Verde Azzurro e le bici sulle strade del Sale

Il weekend ci offre tanto sport con le 600 gare di Verde Azzurro che si svolgono a Cervia. Domenica invece appuntamento con Ciro Ferrara, Katia Serra e Alessandro Alciato al Calciotto di Faventia Sales a Faenza. Domenica invece si parte in bici per le Strade Bianche del Sale, una cicloturistica che parte dalla spiaggia di Cervia.

Mercatini: Garage Sale e gli antiquari delle palme

E ora fate largo perché arrivano i mercatini. Domenica trovate vintage, musica e food truck al Garage Sale dell'Almagià di Ravenna, mentre sabato e domenica ci sono oggetti d'antiquariato e da collezionisti con il mercatino L'Antico e le Palme a Milano Marittima.

Vi mostro le mostre

Cari mostri, ci sono tanti scambi in questo fine settimana mostruoso tra chi va e chi viene sembra proprio un albergo. Arrivano la mostra che ricorda i 70 anni dell'alluvione di Fusignano al centro culturale Il Granaio, Colonie per l'infanzia sulla riviera romagnola alla biblioteca Trisi di Lugo, gli scatti delle Quattro stagioni in salina al Museo del Sale di Cervia, le tante mostre della Fira di Sett Dulur a Russi, Society delle sorelle Renata e Cristina Cosi allo Spazio Cose Belle di Fusignano, In Limine-Sulla soglia di Angelica Ruggiero a Palazzo Rasponi 2 di Ravenna, la mostra Analecta di Maria Kompatsiari e Sfogliando la luna alla Biblioteca Classense di Ravenna.

Ci salutano nel weekend: Beyond Limits di Zulkarnian Ismail al Vialetto degli Artisti di Milano Marittima, La magia del colore di Alex Fumagalli alla Sala Artemedia di Cervia e Sinergie Saline in piazza Andrea Costa a Ravenna.

Vanno avanti: la mostra ceramica di Miquel Barcelò al Mic di Faenza e il misterioso manoscritto per i 250 anni di Napoleone a Palazzo Trisi di Lugo.

E allora cinema!

Tutto questo non vi basta? Provate al cinema!