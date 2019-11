Weekend eccitato: luci sull'albero di Natale, Star Wars, Gene Gnocchi e Niccolò Fabi

L'albero di Natale sfida Star Wars

Si sente già il profumo di Natale in questo weekend che saluta novembre e dà il benvenuto a dicembre. E quindi c'è grande eccitazione nell'aria. Sabato e domenica musica e spettacolo accompagnano l'accensione dell'albero di Natale in piazza del Popolo a Ravenna. Si continua a "scivolare" sulla pista di ghiaccio in piazza Kennedy a Ravenna, ma si va anche nella nuova pista di pattinaggio in piazza Dante a Russi a partire da domenica, mentre a Milano Marittima vi attendono le Luci da Favola.

Ma il weekend non ci regala solo la magia del Natale, anzi ci propone anche l'atmosfera fantastica e stellare di Star Wars con il festival Ravenna Strikes Back che porta la più nota saga di fantascienza a conquistare la Darsena di Ravenna sabato e domenica, con ospiti, personaggi in costume, repliche dei mezzi "galattici" in scala originale e tante altre sorprese. Insomma, che la forza sia con voi. Ci sono anche altre manifestazioni importanti: domenica si ricordano con cerimonie e filmati i 75 anni della Liberazione di Casola Valsenio, invece sabato si piantano 250 nuovi alberi al Parco Ginestre di Ravenna.

Sagre e assaggi golosi

Tante occasioni anche per i golosi nel fine settimana. Venerdì c'è una serata d'assaggio dedicata ai prodotti di fossa e di grotta al circolo massese di Massa Lombarda, mentre a partire da venerdì si possono gustare piatti romagnoli e specialità valenciane alla Festa di Sant'Andrea. Per chi ha ancora fame ci sono le prelibatezze della Festa della Mora romagnola domenica a Casola Valsenio.

Tutto live: Niccolò Fabi, la Bandeandrè e Pogorelich

I concerti non mancano nel weekend, tra musica classica e "profana", con idoli locali e super ospiti. Venerdì la musica e il pensiero di Faber vengono espressi nel live della Bandeandrè al Mama's Club di Ravenna, il "genio" del pianoforte Ivo Pogorelich è invece protagonista al Teatro Masini di Faenza, al Bronson di Madonna dell'albero si ascolta il pop sintetico di Fosco17. Venerdì e sabato ci sono anche gli ultimi concerti della rassegna SoundscapeConteporanea alla sala Martini del Mar a Ravenna. Sabato si ascoltano le sfumature di jazz e blues con i Ring of Swing al Mama's Club, al Bronson di Madonna dell'albero c'è il live di Caso e alla Ca' Bruna di Ravenna si cantano con i Roxy Bar i successi di Vasco Rossi.

Domenica infine è la grande serata di Niccolò Fabi che porta al Teatro Alighieri di Ravenna le canzoni del suo nuovo album, intanto in mattinata si esibiscono Luciano Franca e Simona Santini alla Sala Corelli dell'Alighieri.

Al sipario: Gene Gnocchi, le parole di Oriana e Saluti da Brescello

Potevamo restare senza spettacoli teatrali? Decisamente no. E allora sabato arriva l'irriverente Gene Gnocchi insieme a Michele Cassetta per spiegare al Teatro Alighieri di Ravenna il funzionamento del cervello con Flow. Il weekend teatrale ci offre anche Saluti da Brescello domenica al Teatro Chiari di Cervia, Le parole di Oriana con Maria Rosaria Omaggio sabato al comunale di Conselice e poi La Notte dei Manzoni domenica al Masini di Faenza e la favola Gianni e il Gigante domenica al Goldoni di Bagnacavallo.

Autori, incontri e compleanni: da Stefani Auci al Museo Classis

Passiamo ora agli incontri con autori e libri. Venerdì si racconta il rapporto fra Zaccagnini e i Coltivatori diretti alla sala Salle Fabbriche di Faenza, al Palazzo Rasponi di Ravenna viene invece presentata l'opera postuma di Marcello Minghetti A vaion par Ravenna. Sabato Stefania Auci porta al Teatro Rasi di ravenna il suo best-seller I leoni di Sicilia, mentre alla libreria Liberamente Matteo Cavezzali racconta la storia di Mario Buda nel libro Nero d'Inferno, Paolo Turchetti ci offre un viaggio nel mondo dei detti popolari alla Casa Matha di Ravenna con il suo nuovo volume intitolato I Prit e al Moog di Ravenna Matteo Marchesini e Rossella Menna compiono un viaggio nell'industria culturale italiana. Domenica poi è giornata di festa al Museo Classis Ravenna di Classe che celebra il suo primo compleanno.

Il Natale in Fiera

C'è spazio anche per una fiera nel fine settimana: sabato e domenica si possono trovare regali e sorprese natalizie alla fiera di Faenza con The magic of Christmas.

Vi mostro le mostre

Amici mostri, vediamo se il weekend mostruoso è in grado di sorprenderci anche stavolta. Arrivano venerdì le Espressioni di Benzoni, Paganelli e Bressan a Palazzo Rasponi 2 di Ravenna, mentre domenica si aggiungono L'urlo di Dante di Mauro Fragorzi alla Biblioteca Oriani di Ravenna e, solo sabato e domenica, si trovano le opere e gli artisti di Star Wars al Magazzeno Art Gallery di Ravenna.

Se ne vanno però a breve: Lo Zibaldone dell'arte al Terme Beach Resort di Punta Marina e la mostra Ravenna città che legge alle vetrine dell'ex negozio Bubani a Ravenna.

Proseguono: Il privilegio dell'inquietudine dedicata ad Albrecht Durer al Museo delle Cappuccine di Bagnacavallo, al Mar di Ravenna Forever Young del Lego artist Riccardo Zangelmi, Mosaics di Chuck Close e Vanitas di Niki de Saint Phalle, a Fusignano, Cotignola e Bagnacavallo ci sono le opere di Selvatico, al Mic di Faenza le opere in ceramica di Pablo Picasso e le ceramiche Sulla via dell'Oriente.

E allora cinema!

E in tutto questo... che cosa danno di buono al cinema?