Weekend da sfilata: arrivano i carri di Carnevale, le delizie per il palato e i flash mob

TRA CORIANDOLI E SFRAPPOLE, ARRIVA CARNEVALE

Arrivano finalmente i coriandoli, le risate, le pernacchie e le stelle filanti: in altre parole, il Carnevale. A Ravenna si festeggia già domenica con l'immancabile Carnevale dei ragazzi, che quest'anno spegne quaranta candeline. E proprio a due passi si balla e si mangiano i dolcetti carnevaleschi allo Chalet dei giardini pubblici. Domenica, inoltre, tra una visita e l'altra si fanno delle maschere di Carnevale alla Rocca di Riolo Terme.

MEMORIA E SCOPERTA: DAL BOOK MOB ALL'OCEANO IN UNA STANZA

Ma il weekend che anticipa i festeggiamenti di Carnevale, offre anche tante occasioni per scoprire e riflettere. Venerdì la mostra del Liceo artistico di Ravenna legata alla giornata della memoria culmina con un flash mob, anzi un Book Mob, per ricordare che i libri non si bruciano, ma si leggono. Sabato, invece, alla libreria Libridine si svolge una conferenza sul ruolo delle donne nella Resistenza. Domenica scienza e natura gettano le basi per il divertimento al museo NatuRa di Sant'Alberto, mentre si scopre l'Oceano in una stanza alla Casa Bendandi di Faenza. Sabato viene presentata la nuova stagione dell'orchestra La Corelli alla Rocca di Lugo e tra programmi e brindisi si potrà ascoltare anche un assaggio musicale. Domenica arte, musica e degustazioni si fondono nell'omaggio di Bagnacavallo alla Pieve di San Pietro in Sylvis e sabato alla biblioteca Goia di Cervia si presenta il progetto Indirizzi di memoria per costruire assieme una storia condivisa.

APPETITO SOLIDALE

In questo fine settimana non mancano poi gli appuntamenti gastronomici, legati a particolari occasioni. Sabato e domenica mostre appena inaugurate e gastronomia sono al centro della Festa della Madonna del Fuoco a Glorie. Domenica si tiene a Lavezzola un pranzo per finanziare il progetto della Mappa della Memoria, nel menù cappelletti e arrosto con patate, e nello stesso giorno ci sono tante specialità pronte da impiattare al pranzo di solidarietà per l'Antico Santuario dell'Oppio a Fruges.

SERATA LISCIO TANGO-JAZZ PSICHEDELICO RAPPATO

Gli appuntamenti musicali del weekend offrono una vasta gamma di generi e non disdegnano una certa commistione con la danza. In parole povere, se volete, potete pure ballare. Venerdì sera tributo alla musica romagnola al Teatro Socjale di Piangipane con l'Orchestra La Storia di Romagna che omaggia il maestro Secondo Casadei. Sempre venerdì sera musica e poesia si intrecciano al Cisim di Lido Adriano che dà spazio ai testi di Roberto Roversi e all'omaggio del rapper Penombra alle canzoni di Lucio Dalla. E ancora al Cisim, sabato, arriva il rapper Bassi Maestro. Venerdì al Sax Pub di Lugo sale sul palco il Sara Zaccarelli Soul Classic Quartet e due serate jazz sono in programma al Mama's Club di Ravenna: venerdì spazio alla Standard Trio che mette il jazz a confronto con la musica italiana e sabato arriva il Neon Quartet con un'interessante commistione fra tango e jazz. Sabato è lo stile psichedelico che regna al Bronson di Madonna dell'albero con i New Candys e Black Snake Moan, mentre venerdì è in programma Pop The Rock, la serata dove si balla sulle note dei grandi successi del pop e del rock alla Sala Rinascita di Ravenna.

Continua a leggere: visite, mercatini, teatro, mostre e cinema ===>