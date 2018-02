Weekend da fulminati: lo sconvolgente Alcatraz, musica e cene a lume di candela

CI ILLUMINIAMO DI MENO E LE STELLE RINGRAZIANO

Basta con 'ste luci, è arrivata l'ora di spegnere tutto. Almeno per un po'. Lo facciamo per l'ambiente e anche per goderci la notte e le stelle (tempo permettendo). Venerdì prende vita, infatti, l'iniziativa "M'illumino di meno", una manifestazione che quest'anno invita tutti a stare con i piedi per terra e a camminare. A Cervia spazio alle passeggiate romantiche, si cena a lume di candela a Lugo, mentre a Bagnacavallo la sostenibilità comincia dalla semina e prosegue a merenda. A Faenza, Casola e Riolo ci sono fiabe, brindisi e camminate a luci soffuse, mentre a Ravenna si fanno le lanterne luminose. Anche la domenica si presenta un evento green, un'escursione a caccia della natura a Ravenna: si parte dalla pineta che costeggia la Romea nord e si arriva fino alla piallassa Baiona.

DALLA SAGRA ALLA FIERA E UN PO' DI SPASSO

Ma se a luci spente per voi c'è troppo buio, allora non c'è problema: ci sono tanti altri appuntamenti per svagarsi. Da venerdì a domenica musica e risate fanno da contorno alla Sagra del cotechino al centro sportivo di Cannuzzo e Pisignano e negli stessi giorni vengono presentate tante soluzioni innovative per il turismo al salone di Cervia Ospitality. Domenica Carnevallo 2018 ci riprova, sperando in una giornata senza pioggia a Bagnacavallo. Inoltre domenica si trovano anche oggetti antichi e opere creative al mercatino del riuso di Sant'Agata sul Santerno.

PIRATI DEL SALE, CUORI FUORILEGGE E VALLI SENZA FINE

Non, non è arrivato il circo in città, stavo parlando solo degli incontri che vi attendono nel weekend. Venerdì lo scrittore Massimo Carlotto presenta il suo ultimo libro "Blues per cuori fuorilegge e vecchie puttane" al Teatro Binario di Cotignola, sabato invece Ivan Fuschini discute del passato e del futuro della Piallassa Baiona alla libreria Libridine di Ravenna. Sabato e domenica si guarda la natura da vicino al Museo Natura di Sant'Alberto, dove si parla di uccelli e insetti, mentre domenica sono in programma divertimento e scoperte con la ciurma di Jack Salino a caccia dell'oro bianco al Museo del Sale di Cervia.

DOPO TANGO E BALCANI, GIRA SULL'UNDERGOUND E TROVI MOZART

Questo fine settimane offre anche un ampio menù musicale. Venerdì il Teatro Socjale di Piangipane dà spazio a musica e danza con la Tango Spleen Orquesta, una serata dedicata a underground e sperimentazione con Jack Cannon e ?Alos ha luogo al Cisim di Lido Adriano, due quintetti (quelli di Stefano Savini e Stefano Ricci) si mettono a confronto a Fusignano e il fusion dei New Magazine va in scena al Sax pub di Lugo. Canti rivoluzionari e sarabande balcaniche prendono vita venerdì e sabato sul palco del Mama's Club di Ravenna. Sabato i britannici The Wave Pictures lasciano il fumo di Londra per sbarcare al Bronson di Madonna dell'albero e un Incoerente Duo composto da violino e fisarmonica va in scena al Goldoni di Bagnacavallo. Infine, domenica il Quartetto d'Ance Italiano interpreta le musiche di grandi compositori alla Chiesa di Santa Maria della Misericordia a Castel Bolognese, la Cappella musicale omaggia Mozart alla Basilica di San Francesco a Ravenna e alla Sala Fellini di Faenza si tiene un salotto musicale dedicato a Rossini.

