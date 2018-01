Weekend da scoprire: cappelletti, risate, dinosauri e danze proibite

CAPPELLETTI INVERNALI, PESCATORI E CALIPPO DAY

Un weekend tutto da scoprire, da ridere, da cantare, da ascoltare e anche da mangiare. Iniziamo con la Festa di San Peval di Segn che prevede tanti incontri fra sabato e domenica a Massa Lombarda e sempre lì si svolge per l'occasione la Sagra del Cappelletto invernale. Domenica, poi, a Sant'Agata sul Santerno si tiene il mercatino del riuso, mentre la pesca e i pescatori sono i protagonisti della passeggiata patrimoniale domenicale a Cervia. Sabato è in programma il Calippo day, ma non si tratta di mangiare il celebre ghiacciolo: al canile di Faenza il protagonista indiscusso è proprio Calippo, il tenero cucciolo salvato a dicembre dall'abbandono e che ora vuole nuove coccole e soprattutto una nuova speranza di felicità.

DINOSAURI ACUSTICI E GIOVANI PROMESSE SUL PALCO

Ma il weekend si presenta soprattutto musicale con artisti esperti e giovani talenti. Cisco, lo storico cantante dei Modena City Ramblers, porta il suo "Dinosauro acustico" in live al Socjale di Piangipane venerdì sera. Sabato, invece, si svolge il Recording Fest al Bronson di Madonna dell'Albero, con tante band sul palco. Musica classica e pop si danno il cambio al Mama's Club di Ravenna tra venerdì e sabato con Debussy et Copains Ensemble e I Kriptoniani, mentre venerdì il Quartetto Delfico si esibisce al Goldoni di Bagnacavallo. Domenica la giovane violoncelista Danielle Akta si esibisce alla Sala Corelli nel Concerto per la Giornata della Memoria. Il sabato propone altri musicisti decisamente rodati: il Bermuda Acoustic Trio si dedica a un'improvvisazione senza confini di genere a Villanova di Bagnacavallo e il live di Rigo's Water Hole the Power fonde folk e blues a Faenza. Infine, domenica musica, parole e piadina vegana la fanno da padroni alla Festa di tesseramento che si tiene alla Fraternità San Damiano a Ravenna.

LA ROMAGNA DELLE STREGHE, DEI CASTELLI E DELLO YOGA

La Romagna, si sa, possiede mille volti e in questo fine settimana si cerca di scoprirli tutti. A Massa Lombarda, venerdì, Eraldo Baldini presenta Fantasmi e luoghi stregati della Romagna, mentre la cultura romagnola è al centro del libro Quella strana idea di Romagna, presentato venerdì a Ravenna. Sabato si parla dei castelli e delle rocche di Romagna al Museo Nazionale di Ravenna e lo stesso giorno il filosofo Umberto Galimberti presenta il suo nuovo libro La parola ai giovani al Teatro Rasi. Dante, Petrarca e Boccaccio, i grandi del Trecento, sono messi a confronto venerdì alla Sala D'Attorre di Ravenna e sabato la vita e l'opera di don Milani danno il via a una serie di riflessioni e dialoghi a Ravenna.

Venerdì viene presentato il corso di yoga della risata a Santo Stefano e poi sabato a Ravenna vengono spiegati i nuovi approcci per il sostegno ai bambini durante il loro percorso evolutivo.

LA GIORNATA DELLA MEMORIA

Questo, però, è anche un weekend dedicato al ricordo e alla riflessione. Il 27 gennaio si celebra la Giornata della Memoria e per l'occasione sono in programma tanti appuntamenti per non dimenticare la tragedia della deportazione e dello sterminio degli ebrei durante la seconda guerra mondiale. Venerdì a Faenza si tengono tante iniziative, tra cui la proiezione del film Nebbia in agosto. Da venerdì a domenica ci sono omaggi e incontri culturali a Ravenna, mentre venerdì, a Cervia, gli studenti che hanno visitato Auschwitz portano la loro testimonianza. Venerdì e sabato mostre, commemorazioni e altri appuntamenti raccontano il dramma della Shoah a Lugo e sabato, sempre a Lugo, l'Anpi organizza una raccolta di libri per scuole e biblioteche. Infine per tutto il weekend la biblioteca di Castel Bolognese mette a disposizione un percorso bibliografico a tema per adulti e ragazzi.

