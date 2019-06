Weekend pirotecnico: Frecce Tricolori, legioni romane, De Gregori, Niballo e influencer

Tra cielo e terra: le Frecce Tricolori e le legioni romane

Il weekend propone forti emozioni su nel cielo, in terra e perfino sull'acqua. Da venerdì a domenica lo spettacolo dell'aviazione e il patriottismo si incrociano con lo show delle Frecce Tricolori a Punta Marina: sabato ci sono le prove, domenica l'esibizione, ma già da venerdì arriva a Porto Corsini il cacciatorpediniere Andrea Doria.

Per tutto il fine settimana Ravenna ritorna al suo passato, all'epoca romana, con Ravenna Historia Mundi. Venerdì le legioni romane sfilano nel centro storico della città, mentre sabato e domenica si accampano al Museo Classis per far rivivere usi e costumi dei tempi antichi.

A Cervia fino a domenica invece ci sono concerti, mostre e spettacoli con il Festival della Romagna. Per tutto il fine settimana ad Alfonsine si festeggia l'Estate in piazza con musica, presentazioni di libri, viaggi e street food. Domenica poi è il grande momento del Palio di Faenza: si parte con il corteo storico da Piazza del Popolo verso lo stadio Neri dove di disputa la Giostra del Niballo. Sabato invece con Brisighella Romantica il borgo si riempie di musica e danze suggestive. Il divertimento a quattro zampe vi attende al Dog Day di domenica a Marina di Ravenna, mentre sabato vespe e lambrette d'epoca si radunano nello spazio di Kirecò a Ravenna per the Furrow scooter party.

Di sagra in sagra

Il tempo dei sapori non si esaurisce mai. Al Parco Pertini di Cotignola, fino a lunedì, c'è da saziarsi alla Sagra della Tagliata. Si mangia e si sta assieme alla Festa dei Vicini che fino a sabato si sposta di quartiere in quartiere.

Avitabile e De Gregori, Dune Rats, X Factor e orde di musicisti

La grande musica attraversa ancora la nostra provincia con tanti show da non perdere. Venerdì a Palazzo San Giacomo di Russi c'è Enzo Avitabile con Francesco De Gregori e Tony Esposito, cento musicisti si scatenano sul palco nel giardino del Teatro Binario a Cotignola, Funk Shui Project & Davide Shorty di X Factor portano la loro "Terapia di gruppo" alla cascina San Bernardino nel Faentino, ci sono gli allievi della Scuola Malerbi e i Quintorigo per le strade di Lugo, la Festa della Musica porta concerti e spettacoli nel centro di Bagnacavallo, band, cori e giovani artisti portano la musica dal vivo nel borgo di Brisighella, ci sono varie band in gara nella finale regionale dell'Arezzo Wave Festival a Darsena Pop Up di Ravenna e l'Osteria del Mandolino celebra la musica del passato all'ex Cava Marana di Brisighella.

Sabato i folli Dune Rats ci trascinano a colpi di punk al bagno Hanabi di Marina di Ravenna, a Palazzo San Giacomo di Russi si balla con l'Orchestrona di Forlimpopoli, l'energia dei Last Cavemen arriva al bagno Caesar di Lido Adriano e la finalista di X Factor Gaia Gozzi incanta la spiaggia di Milano Marittima.

LaSabri, Cristina D'Avena, il Labirinto horor e altri incontri

Personaggi e intrattenimenti curiosi ci accompagnano lungo il weekend. Venerdì l'esperto Graziano Pozzetto presenta l'Enciclopedia enogastronomica della Romagna al Villaggio dei Pini di Punta Marina e al Museo Classis giungono con i Lego i progetti per costruire l'Europa del futuro. Sabato la celebre youtuber LaSabri e Cristina D'Avena fanno un salto da Burger King a Ravenna per incontrare i fan, al Labirinto Dedalo di Savio si affrontano gli zombie. Domenica Faenza celebra i suoi cittadini meritevoli nella Giornata del Faentino Lontano.

Beach volley, yoga, sup e tanto altro sport

Spazio allo sport e al benessere. Continuano fino a venerdì le lezioni di fitness al Parco di Teodorico a Ravenna. Sulla spiaggia del Fantini Club di Cervia nel weekend si entra nel vivo delle sfide organizzate per celebrare i 35 anni del beach volley in Italia. Ci si sposta a Milano Marittima per corsi di yoga, prove di sup e tanti altri sport da testare all'interno dell'Emporio Armani Sportour che vi intrattiene sabato e domenica.

Al sipario: Giovani artisiti e burattini

Freschi spettacoli per l'estate. Proseguono agli Antichi Chiostri Francescani di Ravenna gli spettacoli dei Giovani artisti per Dante. Fino a venerdì continuano gli spettacoli sui lidi di Burattini alla Riscossa.

Itinerario spettacolari fra i monumenti

Spazio anche alle visite, venerdì, con uno spettacolo itinerante che ci porta Alla ricerca della bellezza fra i monumenti di Ravenna, mentre un percorso musicale ci accompagna fra le sale di Palazzo Milzetti a Faenza.

Mercanti d'arte e antichità

Si passeggia e si mercanteggia. Venerdì arte e musica vi attendono a Marinara con le bancarelle di Garage Sale. Tesori antichi e vintage vi aspettano invece sabato e domenica alla mostra d'antiquariato L'antico e le Palme di Milano Marittima.

Vi mostro le mostre

Care mostruosità, vediamo cosa vi propone il weekend. Da poco è arrivata a Lugo la mostra I nostri avi al Museo Baracca, invece venerdì si inaugura la grande tela di Nanni Balestrini per il ciclo Ascoltare Bellezza alla Biblioteca Classense. Sabato inoltre arrivano alla Chiesa del Suffragio di Bagnacavallo la mostra dedicata a Giulio Galassi e alla Classense l'esposizione Il Purgatorio degli italiani.

Se ne vanno tra non molto: le opere della popolare influencer Lilly Meraviglia al Magazzeno Art Gallery di Ravenna, la mostra sui 60 anni del Palio del Niballo al Palazzo delle Esposizioni di Faenza e l'esposizione che celebra il centenario del Club Atletico Faenza alla Galleria comunale d'arte manfreda.

Proseguono: Oliviero Toscani. Più di 50 anni di magnifici fallimenti al Mar di Ravenna, le irriverenze di Tinin Mantegazza al Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo, la ceramica di Miquel Barcelò al Mic di Faenza, a Palazzo Rasponi i Diamanti nascosti di Fabrizio De André, alla sala La Cassa di Russi la personale Terra e Acqua di Maria Rita Eusepi, alla Galleria Ronchini di Faenza ci sono tanti artisti in mostra con Rendez vous a Faience, alla Biblioteca Classense di Ravenna una mostra sulla ludopatia e a Palazzo Rasponi 2 le Storie di un attimo di Elena Guidi.

E allora cinema!

Se avete ancora del tempo, andate al cinema.