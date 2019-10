Weekend invitante: GiovinBacco, Giardini Segreti, Chocomoments e gare adrenaliniche

Una festa dei sapori buoni con GiovinBacco e Chocomoments

Il weekend ci strizza l'occhio con una serie di eventi e proposte invitanti. Dal vino al cioccolato, tanti ospiti, spettacoli e qualche visita davvero speciale. Da venerdì a domenica il centro storico di Ravenna torna a ospitare GiovinBacco, la grande manifestazione dedicata al vino che prende posto nelle piazze principali della città. Nelle stesse giornate ci sono praline, torte Sacher e tavolette da guiness dei primati in piazza della Libertà a Faenza con Chocomoments. I buoni sapori però ci attendono anche alla Sagra della Lasagna al forno che si tiene a Massa Lombarda fino a domenica.

Visite a palazzo, scampagnate nel bosco e Giardini Segreti

Monumenti e paesaggi da scoprire anche in questo fine settimana. Venerdì e sabato Palazzo Rasponi a Ravenna sta aperto fino a tardi per far ammirare tutto il suo splendore e le opere d'arte che per un po' di tempo trovano spazio nelle sue sale. Domenica tornano a sorpresa e indossando i colori autunnali i Giardini Segreti, la rassegna che apre le porte di giardini e parchi mozzafiato sparsi in tante città e paesi del Ravennate. Domenica inoltre si possono osservare i Mosaici di Luce e fare una visita al Molino Benini di Santo Stefano, invece sabato ci si ritrova a Carraie per una passeggiata speciale nel bosco di pianura del signor Adler.

La Festa della Montagna, i martiri del Senio e il LulaDay

Manifestazioni e celebrazioni ci coinvolgono con momenti di riflessione e di autentica emozione in tutto il weekend. Venerdì e sabato si scopre che il mondo si sviluppa anche in verticale: alpinisti e sciatori si danno appuntamento alla Fiera di Faenza in occasione della Festa della Montagna, dove fra racconti ed emozioni si scoprono delle storie incredibili. Da venerdì a domenica spazio ai disabili in passerella con il concorso Miss e Mister Europa che si svolge al Grand Hotel Azzurra di Lido Adriano. Sabato a Lugo continuano le cerimonie per ricordare i Martiri del Senio, e sempre fino a sabato proseguono le celebrazioni per i 75 anni della Liberazione di Cervia. Occasione speciale è quella di domenica: ai Giardini Speyer di Ravenna infatti prende il via con un corteo il Lula Day, un appuntamento per parlare dell'ex presidente brasiliano Lula e di diritti civili.

Rombi e corse a quattro ruote

Il weekend vede anche tanti appuntamenti imperdibili per gli appassionati di auto. Domenica tornano l'autoshow e gli spettacoli emozionanti alla Festa di Pezzolo, ma ci sono velocità e adrenalina anche sabato e domenica al circuito di Borgo Faina dove prende vita il Campionato italiano ed europeo di Autocross.

Inaugurazioni hi-tech

Spazio alle sorprese. Sabato il nuovo negozio Med Store inaugura e porta la Apple al centro commerciale Le Maioliche di Faenza, un appuntamento ghiotto per tutti i fan dell'iPhone e degli altri prodotti della "mela".

Al sipario: la filosofia di Mercadini, Docile e Dita di Dama

Nel fine settimana ritorna a gran ritmo la stagione teatrale. Venerdì c'è Roberto Mercadini al Mama's Club di Ravenna che ci porta alle origini della filosofia. Sempre venerdì si parla anche di lavoro femminile con Laura Pozone protagonista dello spettacolo Dita di Dama al Rione Verde di Faenza. Sabato al Teatro Rasi salgono sul palcoscenico i faentini Menoventi con lo spettacolo Docile.

Concerti dal jazz alle Ande

Grandi sonorità riempiono di musica il weekend ravennate. Venerdì Flavio Boltro e Alessandro Scala propongono un grande live jazz al Mariani di Ravenna, il sound minimal dei Follakzoid si fa sentire invece al Bronson di Madonna dell'albero. Sabato Nilza Costa canta ritmi ancestrali e passione brasiliana alla Bottega Matteotti di Bagnacavallo. Domenica Astrea Amaduzzi e Mattia Peli si esibiscono al Ridotto del Teatro Alighieri di Ravenna per i 30 anni dell'Amicizia ebraico-cristiana in Romagna.

Libri e autori

Tanti incontri da segnare in agenda per il fine settimana. Venerdì si presenta un libretto sulla Street Art di Ravenna alla Casa Matha, mentre Nevio Galeati racconta Fragili omicidi per un commissario alla libreria del centro commerciale Globo di Lugo, Gianni Oliva ci spiega cosa accadeva negli Anni di piombo e di tritolo alla biblioteca Trisi di Lugo. Sabato Patrick Fogli porta il suo romanzo Il signore delle maschere alla Libreria Liberamente di Ravenna, mentre partono gli incontri al Moog di Ravenna dove si parla di musica indipendente con Giordano Sangiorgi e Gianluca Viscuso.

Sui pedali

Passiamo allo sport: sabato parte dal parco Primo Maggio di Fosso Ghiaia il Gran Premio Sunrise e la Mediofondo in pineta, con tanti ciclisti in gara tra il verde dei pini romagnoli.

Divertimento con il circo e le zucche

In questo weekend ci sono anche gli show acrobatici ed emozionanti del circo di Vienna che prende casa per qualche giorno a Sant'Agata sul Santerno. Il divertimento poi continua sabato al Mercato coperto di Campagna Amica a Ravenna con un laboratorio per creare una mostruosa zucca di Halloween.

Vi mostro le mostre

Cari mostri, ecco a voi un altro fine settimana di mostre. Continuano: Il privilegio dell'inquietudine al Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo, Forever Young di Riccardo Zangelmi, Mosaics di Chuck Close e Vanitas di Niki de Sant Phalle al Mar di Ravenna, i mosaici moderni incontrano quelli antichi nei monumenti ravennati, Sfogliando la luna e Submission alla Bibliotca Classense di Ravenna, la mostra dedicata a Montale e la poesia Dora Markus alla Galleria Pallavicini di Ravenna, Lo verde e il bianco al Musa di Cervia, Paradiso e Mai Più al Magazzeno Art Gallery di Ravenna e Folding in Motion di Simcha Even-Chen al Mic di Faenza.

E allora cinema!

Il viaggio tra gli eventi del weekend termina come sempre con i film nelle sale cinematografiche, ai quali si aggiungono gli speciali appuntamenti di Visioni Fantastiche con Marta Perego (venerdì) e Il Polpettone del regista Raffaelle Imbò (sabato).