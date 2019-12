Weekend immacolato: alberi e spettacoli di Natale tra pony, Paolo Cevoli e presepi

Festa dell'Immacolata con pony, Cevoli, sculture di luce e Regali a Palazzo

Aumenta il sapore di festa nel weekend ravennate e contribuisce a questa atmosfera natalizia la Festa dell'Immacolata che dà il via a tante nuove inaugurazioni, accensioni e spettacoli. Proprio domenica nel centro di Ravenna, tra piazza del Popolo e i giardini Speyer, ci sono spettacoli, mercatini, pony e un albero da addobbare. In piazza San Francesco invece apre il Villaggio del Natale con inaugurazione e balli country tra sabato e domenica, nel frattempo a Palazzo Rasponi va in scena una allegra due giorni con Regali a Palazzo e Giocando & Giocando.

A Cervia e Milano Marittima sabato e domenica vi attendono Sculture di luci, Paolo Cevoli e alberi di Natale, poi si accende l'albero di Natale anche a Lugo con tanti eventi tra sabato e domenica nel Pavaglione. Domenica s'illumina anche il Giardino d'Inverno a Bagnacavallo con addobbi, merende e l'asta dell'Immacolata, invece a Voltana s'illumina l'albero di Natale all'uncinetto.

Si continua a "scivolare" sulla pista di ghiaccio in piazza Kennedy a Ravenna e anche nella nuova pista di ghiaccio in piazza Dante a Russi, mentre a Milano Marittima vi attendono le Luci da Favola. E come se non bastasse, tra sabato e domenica, si accende a Marina di Ravenna il Paese dei Presepi.

In concerto: Ray Gelato, Alos, Xabier Iriondo e l'orchestra europea

C'è sempre buona musica ad accompagnare il nostro weekend, perciò diamo uno sguardo ai concerti in arrivo. Venerdì sul palco del Teatro Socjale di Piangipane arriva Ray Gelato con i suoi Giants per festeggiare 25 anni di swing, mentre al Fargo di Ravenna giungono la voce e l'ukulele di Jerry Springle, al Mama's c'è l'energia soul della Upside Band, i Tangofonici omaggiano in musica il tango alla casa del popolo di Voltana, il Cisim di Lido Adriano festeggia i suoi 9 anni in compagnia di Forelock&Arawak e Dj Lugi e all'auditorium di Fusignano si può ascoltare la voce di Daniela Pini nel Gran Galà Lirico.

Sabato al Teatro Goldoni di Bagnacavalllo si tiene il concerto Light of Day per sostenere la ricerca, al Socjale di Piangipane ci sono diverse band in gara per la finale di Materiale Resistente 2.0, al Bronson di Madonna dell'albero salgono sul palco Alos e Xabier Iriondo.

Domenica mattina si esibiscono Gabriele Pieranunzi e Giorgia Tomassi alla Sala Corelli del Teatro Alighieri a Ravenna, mentre in serata al Teatro Chiari di Cervia si svolge il Concerto di Natale della Young Musicians European Orchestra diretta da Paolo Olmi.

Tempo di Boxe: sul ring Quarneti vs Gomes Vargas

Il fine settimana ci regala anche un grande evento sportivo. Venerdì al Pala De Andrè di Ravenna torna l'appuntamento con la grande boxe: si disputa infatti il match di cartello fra Nicola Quarneti e William Gomes Vargas.

Al sipario: Io e lei, L'erba dagli zoccoli e altri spettacoli

Ci sono sempre spettacoli da seguire a teatro. Venerdì alla Sala Strocchi di Ravenna va in scena uno spettacolo contro il caporalato dal titolo L'erba dagli zoccoli, invece alla Casa del Teatro di Faenza c'è Simeone e Samir. Sabato al Masini di Faenza Pia Tuccitto e Federica Lisi presentano lo spettacolo Io e lei, intanto al Teatro Chiari di Cervia va in scena la favola Gianni e il gigante e al Teatro San Giuseppe di Faenza, sabato e domenica, tocca a Essere o non essere un Addams.

Mercanti in festa

Passeggiando qua e là potreste anche imbattervi in un mercatino, come Mondo Rosa che venerdì porta le creazioni originali delle donne artigiane alle Pescherie della Rocca di Lugo, mentre negli spazi del Pavaglione sabato e domenica si trovano tante ideee per i regali con il mercatino Dona.

Libri, artisti e storiche rivalità

Non mancano autori, libri e incontri con gli artisti nel weekend. Venerdì torna alla Biblioteca Classense di Ravenna Alessandro Vanoli per raccontarci le Strade perdute che hanno fatto la storia, a Magazzeno Art Gallery Silvia Bigi presenta il suo libro d'artista Ritmi Circadiani, si parla dell'inifinita rivalità fra Coppi e Bartali al Circolo massese di Massa Lombarda. Sabato invece torna l'appuntamento culturale al Moog di Ravenna che questa volta fa spazio agli attori Luigi Dadina e Laura Redaelli che raccontano le proprie esperienze teatrali sull'asse Ravenna-Dakar-Nairobi.

Presepiamo

Ora che le feste si avvicinano torna un appuntamento che piace sia ai grandi che ai piccoli: i presepi. Potete ammirare i tanti presepi, tradizionali e non, nel centro e nei dintorni di Ravenna, il presepe sui tronchi di mare a Pisignano, da domenica poi arriva anche l'attesissimo Presepe di Sabbia sulla spiaggia libera di Marina di Ravenna.

Visite fra storia e natura

Itinerari curiosi vi accompagnano nel fine settimana. Venerdì si celebra un grande ritorno, infatti viene riaperta la biblioteca storica del Mic a Faenza. Visite e divertiementi vi attendono domenica al Museo NatuRa di Sant'Alberto tra cacce al tesoro e camminate in valle.

Vi mostro le mostre

Carissimi mostri, vediamo se le esposizioni sono in grado di sorprenderci anche stavolta? Venerdì Dany Preyer e Leonardo Cuccoli inaugurano la mostra Kintsugi incontra black&Black, mentre sono appena arrivate Da Empedocle al Sogno di Roberta Zamboni ed Ermes Bajoni a Bagnacavallo e La strategia di Falco, le opere del partigiano Alberto Bardi alla Manica Lunga dellla Biblioteca Classense.

Proseguono: Il privilegio dell'inquietudine dedicata ad Albrecht Durer al Museo delle Cappuccine di Bagnacavallo, al Mar di Ravenna Forever Young del Lego artist Riccardo Zangelmi, Mosaics di Chuck Close e Vanitas di Niki de Saint Phalle, a Fusignano, Cotignola e Bagnacavallo ci sono le opere di Selvatico, al Mic di Faenza le opere in ceramica di Pablo Picasso e le ceramiche Sulla via dell'Oriente, le Espressioni di Benzoni, Paganelli e Bressan a Palazzo Rasponi 2 di Ravenna e L'urlo di Dante di Mauro Fragorzi alla Biblioteca Oriani di Ravenna.

E allora cinema!

E se ancora avete uno spazio libero in agenda, potreste riempirlo con un bel film al cinema.