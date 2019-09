Weekend potente: Ironman e sagra de Caplet, Tattoo Convention e feste paesane

Vogliamo gli Iron Man

Un weekend di grandi emozioni si prospetta innanzi a noi: arriva il tempo dell'Ironman 2019 a Cervia: dopo la NightRun di giovedì sera, venerdì scatta l'Ironkids, sabato tocca all'Ironman Italy Emilia Romagna, mentre domenica 22 settembre le gare raddoppiano, con la Triathlon 5i50 e l'Ironman 70.3, una gara dalla lunghezza folle e dalle emozioni raddoppiate.

E inoltre sabato si festeggia in Piazza del Popolo a Faenza lo sport manfredo con le premiazioni degli atleti dell'anno, domenica gli sbandieratori over 39 si sfidano al memorial Sandro Sabbatani in piazza Rampi a Faenza e per tutto il fine settimana si provano varie discipline con la Settimana dello sport e del benessere a Cotignola.

Tante sagre, dalla birra al Caplèt

Il fine settimana è accompagnato anche dalle gustose e divertenti sagre. Da venerdì a domenica c'è una Festa della Birra sorprendente a Pinarella con i Gem Boy e il Duo Bucolico sul palco, oltre ai boccali pieni e a tante pietanze saporite. Da venerdì a domenica ci sono giostre e menù romagnoli alla Festa del paese di Sant'Alberto, mentre a Porto Fuori fino a lunedì ci sono i deliziosi cappelletti della Sagra de Caplèt. Fino a domenica si gustano prelibatezze e spettacoli anche alla Festa paesana di Villanova di Ravenna, invece prosegue fino a martedì la Festa dell'Uva di San Pietro in Vincoli che quest'anno compie 90 anni.

Tattoo Convention, feste di quartiere e turisti responsabili

Grandi occasioni, spettaoli e allegria ci accompagnano lungo tutto il weekend. Al Pala De Andrè da venerdì a domenica ci sono contest e artisti da ammirare con la prima Ravenna Tattoo Convention, che dà la possibilità di ammirare i lavori dei grandi tatuatori. Fino a domenica ci sono visite e iniziative sul territorio ravennate in occasione di It.à.ca, il Festival del Turismo responsabile.

Domenica va in scena la grande festa del quartiere Alberti di Ravenna con giochi, lotteria e una bella sfilata a quattro zampe con tanti cani che desiderano essere adottati. Il momento diventa solenne, sabato, quamdo si ricorda la battaglia di Monte Cece a Casola Valsenio.

Post Talk e Divina Commedia

Largo anche agli incontri e ai momenti culturali. Venerdì va in scena la Divina Commedia nel Mondo, con le traduzioni in spagnolo e la consegna del lauro dantesco a Walter Della Monica. Sabato a Lugo continuano gli incontri della Giornata Mondiale dell'Alzheimer, mentre a Favntia Sales ci sono Luca Sofri, Michele Serra e tanti altri per Post Talk.

Musica live: Giovani In Musica e il raduno degli Zen Circus

Spazio alla musica live. Venerdì il pianista Dario Zanconi apre la rassegna Giovani in Musica alla sala Corelli di Ravenna. Sabato a Montaletto di Cervia si tiene l'annuale raduno degli Zen Circus con una festa scatenata al Bike bar Cinetico. Domenica ci sono Federica Bassi e Davide Fabbri per i Concerti con degustazione alla Chiesa dell'Osservanza.

Altri momenti golosi

Sabato continuano i viaggi tra le cantine delle nostre colline con le golose degustazioni del Trat-Tour a Oriolo dei Fichi. Nel centro di Lugo sabato si prepara il pranzo della solidarietà in occasione della Festa del Volontariato.

Quante visite con le Giornate Europee del Patrimonio

Tra Vivi il Verde e le Giornate Europee del Patrimonio non si può stare proprio fermi, anzi bisogna uscire a visitare le bellezze del nostro territorio. Da venerdì il Podere Pantaleone di Bagnacavallo apre le porte per la manifestazione green Vivi il Verde, mentre sono tantissimi i tour e le aperture proposte per le Giorante Europee del Patrimonio, sabato e domenica, in tutta la Provincia. Poi sabato ci sono visite e spettacoli al Giardino dei frutti dimenticati a San Pancrazio.

Al sipario: Pane e Petrolio

Riparte la Stagione teatrale e così per tutto il fine settimana al teatro Rasi si può ammirare lo spettacolo Pane e Petrolio.

Dai profumi francesi al francobollo

Si gusta anche passeggiando fra le bancarelle. Profumi, sapori e colori d'Oltralpe invadono il centro di Lugo con il Mercatino regionale francese che tiene banco da venerdì a domenica. Di tutt'altro tenore il Covegno filatelico-numismatico che offre tante curiosità all'Almagià di Ravenna sabato e domenica.

Vi mostro le mostre

Cari amici delle mostre questo weekend vi offre un menù ampio e variegato. Tra le novità ci sono Dante per grandi e piccini al Museo Tamo di Ravenna, Viaggio di sola andata al Convento di San Francesco a Bagnacavallo, Submission di Arnold Mario Dall'O alla Biblioteca Classense e Il privilegio dell'inquietudine dedicata ad Albrecht Durer al Museo delle Cappuccine di Bagnacavallo.

Stanno per salutarci la mostra che ricorda i 70 anni dell'alluvione di Fusignano al centro culturale Il Granaio, In Limine-Sulla soglia di Angelica Ruggiero a Palazzo Rasponi 2 di Ravenna, Insidesoul di Fabrizio Nicola Mitidieri alla sala espositiva di Castel Bolognese e Society delle sorelle Renata e Cristina Cosi allo Spazio Cose Belle di Fusignano.

Proseguono: la mostra ceramica di Miquel Barcelò al Mic di Faenza, il misterioso manoscritto per i 250 anni di Napoleone a Palazzo Trisi di Lugo, la mostra Analecta di Maria Kompatsiari e Sfogliando la luna alla Biblioteca Classense di Ravenna, la mostra fotografica Vite raccolte a Conselice, Colonie per l'infanzia sulla riviera romagnola alla biblioteca Trisi di Lugo, gli scatti che raccontano le migrazioni alla Rocca di Lugo, l'esposizione dedicata a Leo Lionni alla Casa Vignuzzi di Ravenna, le mostre della Fira di Sett Dulur a Russi, i quadri di Angelo Piraccini alla sala Artemedia di Cervia, gli scatti delle Quattro stagioni in salina al Museo del Sale di Cervia, In a drunken moment of exaltation al Capta Lux Studio di Ravenna e Indigestione di ordinaria amministrazione alla Bottega Matteotti di Bagnacavallo.

E allora cinema!

Se vi rimane del tempo libero potete anche andare al cinema. Tra l'altro vi ricordo che sabato si apre il SoundScreen Film Festival a Ravenna con il super ospite Abel Ferrara.