Weekend emozionato: Ravenna in Luce, Babbo Natale, Fiera del Disco e tanti concerti

Aspettando il Natale: Castello incantato, balli country e videomapping

Siamo letteralmente alle porte del Natale e l'atmosfera di festa raggiunge l'apice in questo weekend. Tanti i concerti e gli spettacoli in piazza, ci sorprendono il presepe vivente e i videomapping, oltre a fiere, mercatini, piste di pattinaggio e qualche novità.

Il centro di Ravenna si illumina con gli spettacolari videomapping di Ravenna in Luce che quest'anno "colpiscono" il Mar, la Basilica di San Vitale e il Battistero degli Ariani. Da sabato inoltre si apre nel centro storico ravennate un lungo programma di spettacoli, show comici, balli country e incontri con Babbo Natale che ci accompagnano fino a Santo Stefano nelle varie piazze della città.

I videomapping quest'anno ci stupiscono anche a Cervia, dove per tutte le feste, nel portico della sede comunale, arriva la proiezione dedicata al Giro d'Italia.

Nella Rocca di Lugo sabato e domenica ci sono fiabe, elfi e meraviglie tutte da scoprire con il Castello incantato di Babbo Natale, mentre sabato da piazza Trisi parte un suggestivo Presepe Vivente. Domenica a Bagnacavallo sono previste visite guidate a teatro, mercatini e cioccolata calda.

Si continua a "scivolare" sulla pista di ghiaccio in piazza Kennedy a Ravenna, ma anche nella pista di ghiaccio in piazza Dante a Russi e nella pista del Pavaglione a Lugo, mentre a Milano Marittima vi attendono le Luci da Favola.

La Fiera del Disco

Le sorprese del fine settimana non sono legate solamente al Natale, infatti arriva all'Almagià di Ravenna sabato e domenica la nuova edizione della Fiera del Disco, dove gli appassionati di musica possono trovare vinili, cd, dvd, gadget e tanti pezzi da collezione.

In concerto: Cisco Belotti e le orchestre di Natale

Il weekend musicale è in gran parte dedicato al Natale con concerti e musiche tradizionali, ma non mancano i grandi ospiti e le sorprese. Venerdì Cisco Belotti, storica voce dei Modena City Ramblers, porta i suoi canti di Liberazione al Teatro Goldoni di Bagnacavallo, mentre il gruppo corale Arcangelo Corelli si esibisce alla chiesa del Suffragio di Fusignano. Sabato nella sala preconsiliare del Municipio di Ravenna ci si fa gli auguri con le melodie natalizie proposte dall'orchestra dell'Istituto Verdi, alla chiesa del Suffragio di Lugo si tiene il live dei Flints e al Salicornia di Milano Marittima si ascolta la musica dei Deja Vu.

Domenica il Teatro Alighieri di Ravenna ospita il concerto United Together con la European Spirit of Youth Orchestra e Paolo Rumiz. E poi per chi oltre alla voglia di musica ha anche un certo languorino: per tutto il weekend ci sono i live dei Passatelli in Bronson a Madonna dell'albero.

La cantina di Natale

Appuntamento anche per i golosi: sabato alla Cantina Randi di Fusignano ci si ritrova per un aperitivo natalizio accompagnato da musica e buon vino.

Alle origini della città del sale

Tra i momenti interessanti e dedicati alla scoperta del nostro territorio va segnalato l'appuntamento di sabato al Museo del Sale di Cervia dove si presenta il progetto Cervia Vecchia-Ficocle.

Presepiamo

L'atmosfera natalizia di certo non manca con i tanti presepi e allestimenti distribuiti su tutto il territorio ravennate. Potete ammirare i tanti presepi, tradizionali e animati, nel centro e nei dintorni di Ravenna, il presepe sui tronchi di mare a Pisignano, il Presepe di Sabbia sulla spiaggia libera di Marina di Ravenna e i gli allestimenti creativi de La Capanna del Bambinello all'Ecomuseo di Villanova di Bagnacavallo.

Al sipario: i Re Magi e il Quartet

Credevate che i teatri fossero già in vacanza? E invece vi siete sbagliati. Venerdì lo spettacolo comincia nelle strade di Cotignola con I Re Magi in viaggio e la stella cometa. Domenica va invece in scena al Teatro Masini di Faenza la commedia Quartet.

Mercatini di Natale

Per tutte le feste è aperto il Mercatino di Natale dell'Enpa a Faenza, dove di possono trovare giocattoli, ceramiche e tanti oggetti curiosi.

Vi mostro le mostre

Amici mostri, siamo ormai prossimi al Natale ma sappiamo bene che il vostro desiderio di mostre non viene mai a mancare. E allora eccovi tre novità: alla Biblioteca Classense di Ravenna venerdì giunge la collezione di giochi da tavolo Oche, civette e dadi, sabato sempre in Classense si aggiunge Nicola Samorì con il suo intervento artistico per il ciclo Ascoltare Bellezza e poi alla Sala del consiglio comunale di Sant'Agata sul Santerno arriva la mostra di scultura Nella sovranità del silenzio. Ci saluta però la mostra Libere e sovrane nella sala del Consiglio comunale di Bagnacavallo.

Invece proseguono: Il privilegio dell'inquietudine dedicata ad Albrecht Durer al Museo delle Cappuccine di Bagnacavallo, al Mar di Ravenna Forever Young del Lego artist Riccardo Zangelmi, Mosaics di Chuck Close e Vanitas di Niki de Saint Phalle, a Fusignano, Cotignola e Bagnacavallo ci sono le opere di Selvatico, al Mic di Faenza le opere in ceramica di Pablo Picasso e le ceramiche Sulla via dell'Oriente, Da Empedocle al Sogno di Roberta Zamboni ed Ermes Bajoni a Bagnacavallo, La strategia di Falco, le opere del partigiano Alberto Bardi alla Manica Lunga dellla Biblioteca Classense, a Palazzo Rasponi di Ravenna i Libri mai mai visti, ai Magazzini del Sale di Cervia la mostra di artigianato artistico, alle Officine del Sale di Cervia la mostra fotografica Libera è e Salvare l'ora a Palazzo Rasponi 2 di Ravenna.

E allora cinema!

Se tutto questo non vi è bastato, cercatevi un'alternativa al cinema.