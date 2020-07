Il Weekend di Sant'Apollinare tra cozze, pastasciutta, Garage Sale e concerti

Possibile che il weekend ravennate parta da giovedì? Sì, perchè proprio giovedì si festeggia Sant'Apollinare, il patrono di Ravenna e dell'Emilia Romagna. E allora spazio a quattro giorni di feste, sagre, concerti, spettacoli e scorpacciate.

Tutto su Sant'Apollinare: musica, spettacoli e personaggi

E cominciamo subito a vedere quello che ci aspetta per la festa del patrono. La giornata di giovedì presenta una sorpresa unica: un inedito dialogo tra maestro e mister, con Riccardo Muti e Arrigo Sacchi che si danno appuntamento sul palco del Teatro Alighieri di Ravenna. Spazio poi alla musica live con la tribute band Abba Show al Museo Classis-Ravenna, si va dal classico al rock con l'Orchestra Notturna Clandestina alla Rocca Brancaleone ed è dedicato a Fausto Coppi il concerto di Rossella Spinosa al Mic di Faenza.

C'è anche il tempo per ristorarsi con l'aperifritto in programma al complesso ex Salesiani di Faenza. Musica, parole e sport invece si incontrano nello spettacolo di Federico Buffa dedicato al leggendario Muhammad Alì al Podere La Berta di Brisighella. Gli appuntamenti teatrali poi proseguono con la comica Estate nella Bassa portata in scena da Vito alla Tenuta Masselina di Castel Bolognese, lo spettacolo di burattini Nonna e Volpe ai Giardini Speyer a Ravenna e con le allegre canzoni dei Musicanti di Brema all'anfiteatro di Brisighella. Spazio anche ai libri con "Apriti cielo", le confessioni di due steward alla Sala Malva Nord di Cervia, mentre a Lido di Classe parte una pedalata fra salie e terre bonificate.

Il ritorno delle sagre, fra cozze e pastasciutta

Il fine settimana di Ravenna prosegue alla grande e con gusto. Da venerdì a domenica si apre il primo weekend della Sagra delle Cozze a Marina di Ravenna, con stand gastronomici all'ex Stabulario e mercatini sul molo Dalmazia. Ma non finisce qui, perchè spettacoli e gastronomia vi aspettano con Memoria, cultura e pastasciutta al convento San Francesco di Bagnacavallo sabato e domenica.

In concerto Bugo, Brunori Sas e la Young Musicians European Orchestra

Passato Sant'Apollinare, continuano feste e musica sul territorio ravennate. Venerdì tante sorprese, ci sono: Bugo in concerto al Museo Classis, Brunori Sas con il suo live acustico al Pavaglione di Lugo, Sam Paglia e Chicco Montefiori che danno il via al festival Assembramenti in piazza Nenni a Faenza e il duo formato da Omar Sosa ed Ernesttico al Parco Piancastelli di Fusignano. Sabato si torna a celebrare Sant'Apollinare con il grande concerto della Young Musicians European Orchestra che intepreta le Stagioni di Vivaldi al Museo Classis, mentre al Mulino Scodellino di Castel Bolognese c'è il quintetto di fiati della Toscanini per il festival Macinare Cultura e Corey Harris riunisce blues e ritmi africani al bagno Oasi di Marina di Ravenna. Domenica Spiagge Soul continua con il progetto Colonel V di Paul Venturi al bagno Kuta di Punta Marina.

Balli e ritmi estivi

Spazio anche a balli e dj set. Torna il dj Mitch B che da giovedì a domenica fa ballare il pubblico di Marina di Ravenna al Donna Rosa e al Bbk, invece sabato fa tappa a Cervia e Milano Marittima l'Rds Play on Tour Summer.

Mercanti in Darsena

Se aspettavate la giusta occasione per fare una passeggiata sulla nuova passerella della Darsena ecco la giusta occasione: sabato e domenica torna il Garage Sale nel quartiere Darsena di Ravenna con tante bancarelle, sorprese vintage e musica.

Spettacoli e letture, fra Dante, burattini e Dna

Non mancano gli spettacoli e i reading nel fine settimana. Venerdì nuovo appuntamento con i burattini al Coya Beach di Casal Borsetti dove va in scena lo spettacolo Tre servi alla prova. Domenica lo show Dna fa tappa al Pavaglione di Lugo per portare sul palcoscenico scienza e ricerca. E sempre domenica si tiene un nuovo appuntamento di Incanto Dante con le letture della Divina Commedia alla Basilica di San Francesco a Ravenna.

Il salto dei pony

Dite che è impossibile per un pony partecipare a una gara a ostacoli? Be' vi sbagliate e a dimostrarvelo c'è proprio il Campionato italiano di salto ostacoli per pony in programma fino a domenica al centro ippico Le Siepi di Milano Marittima.

Filosofi sotto le stelle

C'è anche il tempo per riflettere nel fine settimana e ci aiutano i grandi pensatori di Filosofia sotto le stelle che da venerdì apre i battenti all'arena dello Stadio dei Pini di Milano Marittima.

Musei, monumenti e itinerari

Anche questo weekend c'è tempo per una visita ai monumenti, alle chiese, ai musei e ai siti archeologici del territorio ravennate dove ammirare o rivedere i tesori delle nostre città. Come al solito sabato e domenica ci sono le speciali visite guidate in musica per esplorare il centro Ravenna fra storie, note e personaggi.

Dal riciclo al digital marketing

Il fine settimana è dedicato anche al rilancio del turismo e alle tematiche ambientali. Così venerdì e sabato sotto la Torre San Michele di Cervia si parla di riciclo e artigianato con Recycle&Co, mentre a Milano Marittima si tiene l'appuntamento Beach&Love dedicato a turismo e digital marketing.

Vi mostro le mostre

Cari mostri, il lungo weekend del Patrono vi delizia con tante belle mostre. Sono arrivati i quadri di Franca Ridolfi alla Sala Artemedia di Cervia, ma fate attenzione, perchè sta per andarsene dal Museo del Sale di Cervia Phi, quando un numero diventa arte di Diego Racconi.

Poi potete continuare ad ammirare: a Milano Marittima le esposizioni del Vialetto degli Artisti, Di tutto un po', la personale di Angela Zini alla Bottega Matteotti di Bagnacavallo, alla Bottega d'Arte di Milano Marittima l'antologica dedicata a Werther Morigi, alle Pescherie della Rocca di Lugo Arte italiana nel mondo di Aldo Baldassari e alla Galleria Pallavicini 22 di Ravenna la mostra Habito di Marti Rotels.

E allora cinema!

Gli appassionati del cinema possono trovar soddisfazione con la programmazione di Lugo che prosegue con le proiezioni dell'arena del Carmine, mentre a Massa Lombarda ci sono i film dell'Arena in Massa.