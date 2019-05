Weekend nostrano: Festa del Cappelletto, Giardini Segreti, Musica nelle Aie e sagre golose

La Festa del Cappelletto e altre sagre nostrane

Comincia con gusto questo weekend di maggio. Una vera esaltazione dei sapori romagnoli si celebra per tre giorni a Ravenna con la Festa del Cappelletto, il primo piatto per eccellenza della Romagna che tiene banco in piazza Kennedy a partire da venerdì. Inoltre continua la Sagra paesana di Bastia tra cavalli, asini e altri animali, ma anche spettacoli e piatti gastronomici, mentre gusto rustico e sapori prelibati si uniscono per tutto il weekend alla Festa del Cinghiale di Zattaglia.

Quanti eventi! Giardini Segreti, Festa del Bastardino e Città dei Bambini

Manifestazioni di ogni tipo ci accompagnano lungo tutto il fine settimana. Sabato e domenica aprono le porte in varie città della Provincia i Giardini Segreti, luoghi magici e pieni di meraviglie. Sabato in piazza La Malfa a Ravenna prende vita la Festa del Bastardino con sfilate, giochi e tanta bontà a quattro zampe. Fino a domenica ci sono regate e spettacoli con la nona edizione di Marelibera a Marina di Ravenna e nel centro di Ravenna non mancano le occasioni per celebrare la Festa dell'Europa. Da venerdì a domenica si parla di comunità, rigenerazione e benessere condiviso a CerviArchitettura, continua il divertimento a Lugo con il Luna Park in piazza Garibaldi. Venerdì e sabato ci sono ancora giochi e laboratori nella Città dei Bambini nel centro di Massa Lombarda e da venerdì la festa per i più piccoli arriva anche a Bagnacavallo tra merende, giochi e letture. Domenica un pomeriggio di arte e allegria si accende al convento di Bagnacavallo grazie a Voliamo con Mila.

Musica nelle Aie, European Orchestra e le stelle del Jazz

Qualità altissima nel programma musicale del weekend. Venerdì ritmo cubano e violino jazz caratterizzano il live di Yilian Canizares al Teatro Socjale di Piangipane, l'Orchestra Corelli va in concerto al Masini di Faenza e la Young Musicians European Orchestra si esibisce alla Basilica di Sna Francesco a Ravenna. Sabato le grandi stelle del jazz Paolo Fresu, Richard Galliano e Jan Lundgren illuminano di musica il Teatro Alighieri di Ravenna. Infine, musica e folklore vi attendono per l'intero fine settimana a Castel Raniero con La musica nelle Aie.

Una corsa in caserma, parte la SicuRun

Sport e sicurezza sono le parole all'ordine del giorno questa domenica, perché a Ravenna si corre la SicuRun: la corsa tra caserme e sedi militari che prende il via dal comando provinciale dei Carabinieri.

Al sipario: Pamela Villoresi, Storie di Maggio e Tutto incasinato

Teatri convenzionali e non offrono tante sorprese anche in questo weekend. Continuano anche questo fine settimana, da venerdì a domenica, gli spettacoli delle Storie di Maggio alla sala della parrocchia San Severo di Ponte Nuovo, mentre venerdì ci sono risate e beneficenza con Tutto incasinato al Tetaro Rossini di Lugo. Sabato l'improvvisazione teatrale è protagonista alla Libreria Libridine. Domenica Pamela Villoresi segue le orme di Eleonora Duse al ridotto del Goldoni a Bagnacavallo, intanto al Rasi di Ravenna vanno in scena I racconti di Mamma Oca.

Visite&Escursioni Calanchi, Bimbimbici e Giardini danteschi

Ancora una volta ci sono tante bellezza artistiche e paesaggistiche da scoprire fra visite e itinerari. Uno scrigno di Faenza apre le sue porte sabato, si tratta di Palazzo Manfredi, simbolo culturale della città. Invece a Cervia si segue una ricostruzione virtuale per ripercorrere il ruolo del sale nella storia cittadina. Sabato in si visita un giardino dedicato a Dante a San Marco e da sabato partono visite e mostre della Settimana della Bonifica e dell'Irrigazione. Per gli escursionisti parte sabato un bel percorso fra i calanchi delle colline riolesi, mentre domenica scatta dai Giardini Speyer di Ravenna la pedalata in famiglia Bimbimbici.

Alimentazione salutare e frutta da pitturare

Ancora spazio all'alimentazione: sabato si parla di integratori e poi si cena all'Ecomuseo di Villanova di Bagnacavallo, mentre al mercato coperto contadino di Ravenna c'è tanta frutta da bere e da dipingere.

Romanzi, sfide culturali e altri incontri

Il weekend è super ricco e offre ancora tanti appuntamenti. Venerdì si svolge nel centro di Ravenna la caccia ai tesori nascosti con la sfida di Orienteering culturale, aperitivo alla biblioteca Trisi di Lugo con Gaetano Vece e il suo Nato in gennaio, Elisa Melandri è protagonista dello show cooking allo Scavolini Store di Lugo, Gianluca Morozzi porta il romanzo Bologna in fiamme alla libreria Liberamente di Ravenna, si parla delle Raccolte Piancastelli a Palazzo Milzetti di Faenza e si concludono gli incontri di Fare i conti con l'ambiente a Ravenna. Sabato Paolo Capponi racconta Diablo alla libreria Liberamente, si svolge il teatro-forum Prima o poi si invecchia alla Biblioteca Goia di Cervia, Massimiliano Galanti presenta La Questione indiana insieme a Eraldo Baldini alla Sala Buzzi di Ravenna e al Monastero di Clausura delle Clarisse si mette in mostra il progetto Abbiamo creduto all'amore. Domenica Federica Garavaglia e Mauro Milone leggono i canti del Purgatorio alla Basilica di San Francesco a Ravenna.

Vi mostro le mostre

Amici mostri, tante novità nell'area esposizioni. Arrivano: Flusso. Scatti dal mondo di Nias Zavatta alla Sala ArteMedia di Cervia, Giardino Perpetuo al Complesso ex Salesiani di Faenza, le illustrazioni di Barbara Cotignoli a Bagnara di Romagna e Ti racconto una cosa... della mia mamma alle Officine del Sale di Cervia. Sabato poi si inaugura la mostra Ombre e luci allo spazio espositivo di via Berlinguer a Ravenna.

Finiscono a breve: Amico cane, amico gatto alla residenza Il Fontanone di Faenza, le Pagine del Risorgimento italiano nelle vetrine di Piazza del Popolo a Ravenna e al Mic di Faenza le maioliche restaurate del Museo Correr.

Continuano: Il mestiere delle arti al Museo Nazionale di Ravenna, Lavori d'acque alla Biblioteca Classense di Ravenna, Oliviero Toscani. Più di 50 anni di magnifici fallimenti al Mar di Ravenna, le irriverenze di Tinin Mantegazza al Museo Civico delle Cappuccin di Bagnacavallo, le Visioni di Onorio Bravi al Museo Ugonia di Brisighella, Anything di Daniele Galliano alla Biblioteca Classense di Ravenna, la personale Incontro di Alberto Cottignoli a Palazzo Rasponi di Ravenna, Bonjour tristesse di Romeo Zanzi al centro culturale Il Granaio di Fusignano, Terra chiama Luna al Museo Bendandi di Faenza, I lughesi e il sogno del volo alla biblioteca Trisi di Lugo, Cuori Bruciati di Davide Reviati alla Biblioteca Classense di Ravenna e le Relazioni di Rudy Pulcinelli allo Spazio Belle Cose di Fusignano.

E allora cinema!

Vale sempre la pena valutare i film che passano al cinema.