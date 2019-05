Weekend gagliardo tra sagre, aperitivi, Color Move, Buongiorno Ceramica e Notte dei Musei

Buongiorno Ceramica, Torneo dello Sparviero e un Canale da navigare

Il weekend offre vari spunti per divertirsi, tra cultura, abbuffate e iniziative quanto mai curiose. In occasione degli Italian Port Days sabato si tiene una speciale navigazione sul canale Candiano di Ravenna. Da venerdì a domenica invece arte, street food e visite guidate sono il piatto forte di Distretto A Weekend a Faenza. Sabato e domenica la città manfreda si scatena anche con aperitivi, mercatini e mostre in occasione di Buongiorno Ceramica. Continuano fino a sabato i giochi e le letture della Città dei Bambini a Bagnacavallo. Degustazioni, sport e salvaguardia dell'ambiente sono i capisaldi della Festa della Cooperazione che si svolge domenica in piazza del Popolo a Faenza, mentre sabato alla Rocca Brancaleone di Ravenna ha luogo il Torneo dello Sparviero.

Di sagra in sagra

Non mancano le feste golose. Fino a domenica ci sono piatti deliziosi da gustare alla Sagra della Porchetta e del Tortellino a Lavezzola e sempre fino a domenica continua la Festa paesana di Bastia. Continua fino a domenica anche la Sagra delle Alfonsine dove si trovano musica, sapori romagnoli, pony e spaventapasseri. Proseguono fino a lunedì il Raduno d'estate e la Sagra del Castrato a Fossolo.

C'è Sport che diverte: Color move e Stmana de Benesar

Benessere e divertimento si incrociano fino a domenica a Cervia dove C'è Sport tra surf, droni e motocross. Ancora sport e allegria a Fusignano con la Color Move & Schiuma Party in programma domenica, intanto sabato si apre la Stmana de Benesar a Massa Lombarda.

Vito Mancuso, Concita De Gregorio e il Drago di Romagna

Scrittori e ospiti affollano strade, sale e biblioteche nel fine settimana. Venerdì Vito Mancuso ci schiarisce le idee sulla verità in piazza Unità d'Italia a Ravenna, Daniele Ferroni presenta L'ultimo ballerino dell'aria al Circolo ravennate e dei Forestieri, al Teatro Pedrini di Brisighella Dario Franceschini premia gli apprendisti ciceroni, Matteo Truffelli presenta La P maiuscola, Fare politica sotto le parti alla Sala Ragazzini di Ravenna e si svolge un altro appuntamento legato a Ingranaggi Festival all'azienda Massari di Conselice.

Sabato Concita De Gregorio svela intrighi della politica con il nuovo libro Nella Notte in piazza Unità d'Italia il Moog di Ravenna propone un aperitivo per conoscere il Deda Project, il maestro Riccardo Muti partecipa all'intitolazione del Ridotto di Bagnacavallo a Ebe Stignani, al Teatro Rasi di Ravenna si raccontano i grandi ciclisti romagnoli Vandemiati, Sambi e Cavalcanti, si festeggiano i neonati al Podere Pantaleone di Bagnacavallo con Un albero e un bambino e aspettando il Giro d'Italia a Palazzo Rasponi ci sono il libro su Fausto Coppi e lo spettacolo "a pedali" dei Tetes de Bois. Domenica ravioli cinesi e torneo di mah jong la fanno da padroni a Darsena Pop Up di Ravenna dove si tiene una nuova serata legata al docufilm Il Drago di Romagna.

Ponzio Pilates, Lehmanns Brothers e altri live

Sentiamo l'accompagnamento musicale del weekend. Sabato gli studenti dell'Istituto Verdi sono protagonisti di un concerto all'interno del Museo nazionale di Ravenna, la scuola Malerbi si esibisce al Teatro Rossini di Lugo e i Ponzio Pilates presentano il nuovo disco Sukate al Cisim di Lido Adriano. Domenica si assapora un'anteprima d'estate con i Lehmanns Brothers al Bagno Kuta di Punta Marina, mentre sabato e domenica Michele Francesconi presenta il suo nuovo lavoro Seasons con una doppia data a Ravenna e Faenza.

In casa dei Mercanti

Occasioni da non perdere sulle bancarelle. Domenica si tiene l'ultima tappa primaverile del Garage Sale all'Almagià di Ravenna, mentre sabato e domenica artigiani e creativi si riuniscono per il Made Market al Convento di San Francesco a Bagnacavallo

Visite & scarpinate

Nel weekend torna la Notte dei Musei e ci sono visite da non perdere al Museo Baracca di Lugo e a Casa Bendandi di Faenza. Si concludono questa domenica le visite legate alla Settimana della Bonifica e dell'Irrigazione a Fosso Ghiaia e Cervia, invece a Casa Rossini di Lugo si entra nella Stanza del prodigio. Per gli amanti delle escursioni abato si svolge la camminata di Torre in Torre che, tra benessere e sapori, vi accompagna dal centro di Faenza alla Torre di Oriolo. Scarpinate e pedalate gustose sono in programma sabato e domenica a Villanova di Bagnacavallo.

Al sipario: Saluti da Brescello, Finisce per A e Beth

Continuano alla grande gli spettacoli teatrali in tutta la Provincia. Venerdì va in scena in piazza Kennedy a Ravenna lo spettacolo Finisce per A di Lady Godiva, mentre al Carmine di Massa Lombarda si osservano sul palco le statue di Don Camillo e Peppone in Saluti da Brescello. Domenica il ridotto del Teatro Goldoni ospita il Gran Varietà dei Burattini. Paola Ponti e Valentina Caggio portano Beth al ridotto del Teatro Masini di Faenza, invece all'Alighieri di Ravenna il balletto ci porta in America.

Vi mostro le mostre

Mostri mostruosi, venite ad ammirare le mostre! E' appena iniziata la mostra fotografica Tracce di Migranti a Palazzo Rasponi 2 di Ravenna, arrivano invece sabato a Palazzo Marini di Alfonsine le Espressioni di mosaico, pittura e fotografia.

Se ne vanno a breve: Lavori d'acque alla Biblioteca Classense di Ravenna, la personale Incontro di Alberto Cottignoli a Palazzo Rasponi di Ravenna, Flusso. Scatti dal mondo di Nias Zavatta alla Sala ArteMedia di Cervia, Anything di Daniele Galliano alla Biblioteca Classense di Ravenna, Bonjour tristesse di Romeo Zanzi al Granaio di Fusignano, Terra chiama Luna al Museo Bendandi di Faenza e le Visioni di Onorio Bravi al Museo Ugonia di Brisighella.

Continuano: Il mestiere delle arti al Museo Nazionale di Ravenna, Oliviero Toscani. Più di 50 anni di magnifici fallimenti al Mar di Ravenna, le irriverenze di Tinin Mantegazza al Museo Civico delle Cappuccin di Bagnacavallo, I lughesi e il sogno del volo alla biblioteca Trisi di Lugo, Cuori Bruciati di Davide Reviati alla Biblioteca Classense di Ravenna, le Relazioni di Rudy Pulcinelli allo Spazio Belle Cose di Fusignano, Giardino Perpetuo al Complesso ex Salesiani di Faenza, le illustrazioni di Barbara Cotignoli a Bagnara di Romagna e Ti racconto una cosa... della mia mamma alle Officine del Sale di Cervia.

E allora cinema!

Concludiamo il programma del weekend dando un'occhiata alle proposte del cinema. Inoltre venerdì c'è anche la speciale proiezione di 2001 Odissea nello spazio al Planetario di Ravenna e il festival Corti da Sogno al Teatro Rasi.