Weekend succulento con Truck Food, Granfondo, Borgo Indie, sagre e luna park

Truck food, Spiritual, BorgoIndie e auto a pedali

C'è tanto da fare in questo weekend che offre sia appuntamenti golosi che show e spettacoli per divertirsi. Prosegue fino a domenica il Truck'n Food Festival ai Giardini Pubblici di Ravenna con tutte le delizie dello street food italiano e internazionale. Da venerdì a domenica invece si sono sciamani, artisti e discipline olistiche allo Spiritual Festival di Bagnacavallo. Da venerdì partono dieci giorni di divertimento a Lugo con il Luna Park in piazza Garibaldi, mentre sabato e domenica sono in programma nella vicina Rocca giochi, duelli e magie dal mondo di Harry Potter. Sabato e domenica ci sono degustazioni, cene e prodotti genuini con BorgoIndie che si svolge al Chiostro della Commenda e al Convento dell'Osservanza di Faenza. A Cotignola sabato si sfidano le Vap, le divertenti ed ecologiche auto a pedali, nel Gran Premio Internazionale. Si vedono artigianato, piante e piatti delle azdore alla Soffitta in piazza di Villanova di Bagnacavallo, invece a Faenza da venerdì a domenica tiene banco il mercatino Circa Naturam.

Di Sagra in Birra

Divertimento e piatti tradizionali vi attendono alle sagre nel weekend. Da venerdì parte la Sagra paesana di Bastia dove non mancano cavalli, falconi e tanti altri animali. Fino a domenica proseguono spettacoli e mangiate anche alla Sagra della Campagna a Pieve Cesato. Per dissetarsi si può andare sabato e domenica al Festival dei Birrifici indipendenti che si tiene al Circolo Abajur di Ravenna.

Tanto sport: la Granfondo e le podistiche

In programma tre grandi giorni di sport nel territorio ravennate. Da venerdì a domenica torna lo spettacolo del ciclismo a Cervia con la Granfondo Via Del Sale che, oltre alle gare in bicicletta, propone anche tanti incontri, tour gourmet e party in spiaggia. Domenica invece si tiene una giornata di sport e arte a Ravenna con la Teodora Ravenna Run che parte dal Cinema City. Domenica altro appuntamento per i podisti, perché parte da Fosso Ghiaia la corsa della bonifica costiera Ravenna-Milano Marittima on the road.

Marc Ribot, Bandeandrè e altri concerti

Ottime le proposte musicali del fine settimaana. Venerdì parte Ravenna Jazz 2019 con il live di Marc Ribot al Bronson di Madonna dell'albero, poi continua Ingranaggi Festival alla Wasp di Massa Lombarda con il live dei Segreti. Sabato Ottavio Dantone e Delphine Galou aprono le Porte del Paradiso al ridotto del Teatro Goldoni di Bagnacavallo, la Bandeandrè rende omaggio al grande Faber al Mama's Club di Ravenna e le calde note di Miss Cecily & Her Hot Strings si ascoltano a Bottega Matteotti di Bagnacavallo.

Visite ed escursioni

Divertimenti e scoperte fra dame, cavalieri e Leonardo vi aspettano fino a domenica alla Rocca di Riolo Terme, negli stessi giorni c'è l'occasione di visitare le bellezze del Parco Archeologico di Classe. Sabato è in programma un'escursione notturna al Podere Pantaleone di Bagnacavallo. Domenica ci si ritrova a Palazzo San Giacomo di Russi per i Racconti in viaggio sul fiume Lamone e lo stesso giorno sono in programma anche delle visite guidate al Palazzo e nella vicina Villa Romana. Sabato partono da Fusignano una pedalata e una camminata dedicate all'ambiente.

Al sipario: le Storie di Maggio e Settimo Cielo

Non si placa il teatro ravennate. Ci sono tanti attori in scena alla sala della parrocchia San Severo di Ponte Nuovo con le Storie di Maggio di Galla&Teo che da venerdì a domenica propongono il primo fine settimana di spettacoli. Al Teatro Rasi di Ravenna vanno in scena sabato il racconto di stereotipi, politica e sessualità Settimo Cielo e domenica lo spettacolo di beneficenza La maga buca sogni.

Libri, incontri e funeral party

Largo a incontri e presentazioni: venerdì l'arcivescovo Erio Castellucci presenta il libro Solo con l'altro alla sala Muratori della Biblioteca Classense. Sabato Massimo Padua porta il suo Lame di Pioggia alla Libreria LiberaMente di Ravenna, al Teatro Rossini di Lugo si considerano energia, sogni e passioni per il nostro futuro e agli antichi Chiostri Francescani di Ravenna il maestro Nicola Valentini introduce il pubblico all'ultimo concerto stagionale di Ravenna Musica. Domenica la poesia arriva al cimitero di Fusignano con il Funeral Tea Party.

Vi mostro le mostre

Cari mostri, eccovi tante buone nuove dalle vostre amate mostre. Giungono nel weekend: Terra chiama Luna al Museo Bendandi di Faenza, Cuori Bruciati di Davide Reviati alla Biblioteca Classense di Ravenna e le Relazioni di Rudy Pulcinelli allo Spazio Belle Cose di Fusignano.

Se ne vanno a breve: La bellezza ch'io vidi da Sant'Apollinare Nuovo di Ravenna, i murales di Cervia in Guerra dalla Sala Rubicone di Cervia, gli scatti di Camera Work Off nei vari negozi del centro di Ravenna, la mostra Gli americani a Porto Corsini dallo spazio espositivo di via Berlinguer a Ravenna e Doppio Gioco di Fabio Torre dalla galleria FaroArte di Marina di Ravenna.

Proseguono: Il mestiere delle arti al Museo Nazionale di Ravenna, Lavori d'acque alla Biblioteca Classense di Ravenna, Oliviero Toscani. Più di 50 anni di magnifici fallimenti al Mar di Ravenna, le irriverenze di Tinin Mantegazza al Museo Civico delle Cappuccin di Bagnacavallo,al Mic di Faenza le maioliche restaurate del Museo Correr, le Visioni di Onorio Bravi al Museo Ugonia di Brisighella, Anything di Daniele Galliano alla Biblioteca Classense di Ravenna, Amico cane, amico gatto alla residenza Il Fontanone di Faenza, la personale Incontro di Alberto Cottignoli a Palazzo Rasponi di Ravenna e

Bonjour tristesse di Romeo Zanzi al centro culturale Il Granaio di Fusignano.

E allora cinema!

Come sempre, date uno sguardo ai film che sono al cinema.