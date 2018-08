Weekend piatto ricco: cous cous, cinghiale e calici in menù con contorno di Macbeth e Aida

MENU' MARE O COLLINA?

Il weekend comincia subito bene: le cucine sono già in movimento e si scorgono le prime pietanze in arrivo. Da venerdì a domenica tiene banco il Cous cous beach festival a Marina di Ravenna, tra sapori di mare e show cooking. Si possono gustare per tutto il weekend i vini Dop romagnoli nelle spiagge cervesi ma rimangono solo fino a sabato le Cucine a Motore a Lido di Savio, con il loro carico di bontà pronto da assaggiare. Da venerdì pic nic in riva al mare al bagno CerviAmare, tra musica e calici di vino. Sabato poi ci sono calici e finger food sotto i colli di Brisighella con la Notte Blu che illumina il borgo medievale nella Notte del Cibo Italiano. E poi spazio alle sagre: a San Martino in Gattara sabato e domenica c'è il secondo e ultimo appuntamento con la Sagra della Collina e del cinghiale, invece da venerdì a domenica la Festa de Pargher porta tradizioni, specialità e gare "agricole" a Fruges.

MACBETH, CHORUS, IL FOLK METAL E UN PO' DI FINLEY

E dopo l'abbuffata, la musica. Venerdì e sabato ci sono live e approfondimenti musicali con la due giorni di Area 51 a Darsena Pop Up e al Bagno Peter Pan di Marina di Ravenna. Per tutto il weekend continua anche la magia del Rossini Summer Fest in varie località del Lughese. Venerdì ultimo grande appuntamento al Teatro Alighieri di Ravenna con i direttori della Italian Opera Academy che dirigono Macbeth. E sempre venerdì continuano i concerti nelle corti con il Chorus Fantasy alla Villa Ghigi di Godo, mentre alla Villa Ortolani di Voltana si omaggia Rossini. Sabato arrivano i Finley al Rock Planet, il folk a km zero dei Diabula Rasa si ascolta al San Marino Cafè di Casal Borsetti e il Trio Quiroga inaugura la rassegna Le voci del Delta al Centro visite Cubo magico Bevanella di Savio.

ANITA, LA GOLETTA VERDE E ALTRI INCONTRI

Sabato la Goletta Verde di Legambiente approda a Lido di Dante, dall'alba al pomeriggio si susseguono performance e flash mob e domenica, sempre a Lido di Dante, si parla di natura e avventura tra Himalaya e Islanda. Alla Fattoria Guiccioli di Mandriole si celebra sabato la figura della coraggiosa Anita Garibaldi, mentre domenica a Cervia si organizza un torneo di burraco di beneficenza. Da tenere a mente: Chi guida non beve, sabato e domenica a Cervia incontri e simulazioni di guida per comprendere gli effetti dell'alcol ed evitare altre tragedie in strada.



