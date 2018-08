Tombole, fuochi, cuccagne, musical e Festa del mare nel Weekend di San Lorenzo

SAN LORENZO: LE STELLE I FUOCHI E LA CUCCAGNA

Il weekend delle stelle ha inizio: venerdì sera è la Notte di San Lorenzo e si fa festa grande a Cervia con la tombola in piazza, i concerti e i fuochi d'artificio. Divertimento in onore del Santo anche a Casal Borsetti con street food, palo della cuccagna e i fuochi artificiali della Fiera di San Lorenzo. Il momento è solenne e religioso al Mausoleo di Galla Placidia dove venerdì si tiene la messa per San Lorenzo. E poi al parco del Tondo di Lugo si tiene un Picnic sotto le stelle, con storie, musica e telescopi.



MARE, FRUTTA, CALICI E DELIZIE VARIE

Largo ora alle sagre e alle occasioni mangerecce. Da venerdì iniziano la Festa del Mare a Marina di Ravenna, dove la gastronomia marittima incrocia lo sport, e la Festa della Madonna di Sulo a Filetto, con tagliatelle, pozzo delle sorprese e tanto altro. Venerdì e sabato doppio appuntamento degustante con i Calici sotto la torre di Oriolo dei Fichi. Ultima possibilità questo weekend per assaggiare i vini romagnoli di Dop on the Beach nelle spiagge cervesi. Sabato e domenica ci sono tante bontà fresche alla Festa della Frutta di Punta Marina.



ASSAGGI DI NEVE, NOTTE DELLE FAVOLE E ALTRE CURIOSITA'

A parte la Notte di San Lorenzo ci sono tanti altri eventi mondani da non perdere. Sabato, infatti, Milano Marittima si gode un assaggio di neve direttamente da Madonna di Campiglio, mentre a Casola vecchia si vive la magia dei racconti dimenticati con la Notte delle Favole. Da venerdì a domenica va in scena la celebrazione artistica della Laguna di Marina Romea con la performance Placenta di Laura Rambelli e non dimenticate che tutti i venerdì ci sono i tour e le visite in giro per Ravenna con Mosaico di Notte.

FUNKY, MUSICAL E TANTI LIVE SULLA SPIAGGIA

Il weekend propone anche un fitto intrattenimento musicale, insomma ci sono concerti a destra e a manca. Venerdì i cantanti lirici di New York cantano i migliori successi di Broadway in piazza San Francesco a Ravenna, si balla sotto le stelle con i Follakzoid e la Festa anni Zero dell'Hanabi di Marina di Ravenna, al bagno Kuta di Punta Marina si ascolta il ritmo funky dei Lehmanns Brothers e all'Oratoria Santa Rosa di Cortina di Russi c'è l'omaggio a Edith Piaf di Sarah Jane Ghiotti e Giacomo Rotatori. Sabato la cantautrice Emmanuelle Sigal presenta Table Rase alla cascina San Bernardino di Faenza, il sound irlandese e quello del Dixieland si mescolano alla Pieve Santo Stefano di Pisignano e al Coco Loco di Marina di Ravenna c'è un aperitivo in spiaggia sulle note di Hernandez & Sampedro. Domenica mattina, infine, alba musicale e solidarietà con le Femme Folk a Marina Romea.

