Weekend arrembante con Dante2021, Faenza Ludens, Fira di Sett Dulur e dieci anni di Caplèt

BIG FEST: FAENZA LUDENS, MEIFF, SPRINTKITE E...

Anche questo weekend ci regala festosi appuntamenti ed eventi sorprendenti. Partiamo da venerdì a Faenza dove inizia il Mei Future Fest, un'anteprima del Meeting che porta in città musica e mostre, invece per tre giorni alla parrocchia SS. Simone e Giuda di Lugo sono in programma balli e gare di torte per la Solennità della Madonna delle Stuoie. Fino a domenica c'è anche una festa volante e colorata sulla spiaggia di Tagliata con gli aquiloni acrobatici di Sprintkite. Continuano senza sosta le performance di Ammutinamenti 2018, il festival di danza urbana di Ravenna. Venerdì ultimo giorno di festa per i 35 anni della Pubblica Assistenza a Russi e nella stessa serata il centro di Sant'Agata s'illumina con i Rintocchi di Stelle. Si gioca senza frontiere e senza quartiere a Faenza Ludens, in programma sabato e domenica al Palazzo delle Esposizioni, e negli stessi giorni si ripropone il Festival del Volontariato a Bagnacavallo. Domenica parte il Forese Arte Festival a Palazzo Grossi a Castiglione di Ravenna e sabato la gara diventa spettacolo con il torneo di sbandieratori nella piazza di Faenza. Ambiente e gestione dei rifiuti sono centrali al Festival dei Beni comuni di Brisighella e intanto domenica nel borgo San Rocco a Ravenna ci sono i Commercianti in Festa e a Santo Stefano ci sono balli e stand gastronomici per la Festa del Volontariato.

LE SAGRE SIAMO NOI: LA FIRA E I CAPLET

Le sagre parlano romagnolo stretto questo fine settimana. Da venerdì a lunedì si festeggiano dieci anni di bontà con la Sagra de Caplèt a Porto Fuori e negli stessi giorni si entra nel vivo della Fira di Sett Dulur con prodezze gastronomiche, intrattenimenti e folklore. Dialetto e tradizioni locali vi aspettano poi a San'Alberto dove fino a domenica si tiene la Sagra della Patata.

DANTE2021, MA ANCHE MONTALE E ROSSINI

Questo è un weekend che si dedica agli altri e non importa se si è nati nel Trecento o a fine Ottocento, l'importante è la traccia che si lascia dopo il proprio passaggio. Il settembre a Ravenna si tinge, non a caso, di un rosso dantesco: ci sono ospiti importanti al festival Dante2021 che venerdì parla di attualità con Antonio Tajani, mentre sabato e domenica riserva premi e sorprese con Cristiano De Andrè e altri ospiti di prestigio. Venerdì, invece, a Cotignola si celebra Rossini con racconti e grammofoni. Torna domenica l'appuntamento di Rianimazione letteraria a Ravenna con Bernard Friot, mentre sabato a Marina di Ravenna si omaggia Montale con la serata Dora Markus.

FOOD&WINE, DALL'EUROPA ALLA ROMAGNA

Da venerdì a domenica ce n'è per tutti i gusti al Mercato dei Sapori d'Europa in piazza Costa a Cervia che si riempie di prelibatezze internazionali, mentre a Castel Bolognese lo street food festival s'intreccia con musica e spettacoli circensi. Tutti i sabati di settembre continuano gli appuntamenti enogastronomici con il Trat-Tour di Oriolo dei Fichi. Cena e corso di cucina di accavallano alla Darsena Pop Up di Ravenna con gli ex Masterchef sabato sera.

CONCERTI NEI CHIOSTRI E NEI PALAZZI

Domenica La Corelli è protagonista dell'omaggio a Dante ai Chiostri Francescani di Ravenna e sabato c'è un nuovo appuntamento con la Musica a Palazzo al Palazzo di Teodorico a Ravenna.

MOTORI ROMBANTI E GOLFISTI DA SPIAGGIA

Il weekend offre anche emozioni sportive, con motori a scoppio o mazze da spiaggia. Nel centro di Lugo tornano fino a domenica i Rombi di Passione, con spettacoli da premio e gran premi spettacolari. Un sabato da golfisti si svolge invece sabato sulla sabbia del Fantini Club di Cervia con il Challenger Beach Golf.

