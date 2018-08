Weekend gustoso: tra miele, frutta e vinello spuntano Bennato e gli eroi Disney

BUONGUSTAI, CIBO ITINERNATE E IL BUCO INCAVATO

Un weekend estremamente goloso si apre innanzi a noi, dunque non indugiamo e vediamo dove far uno spuntino. Da venerdì giungono sapori da non perdere alla Sagra del Buongustaio di Reda che abbina piatti prelibati a grandi spettacoli e per tutto il weekend non mancano le sorprese golose al Festival del cibo itinerante di Lido Adriano. Sabato a Massa Lombarda si celebrano le pesche e tanti altri prodotti con la Festa del Buco Incavato, mentre da venerdì a domenica a Reda si apre anche la mostra di frutticultura con tante varietà fresche e buon vino locale.

FESTA AL PALAZZO, IN PIAZZA E CON L'APICOLTORE

Le feste però non si esauriscono. Venerdì a Palazzo San Giacomo di Russi il menù del Cinema Divino prevede buon vino, cinema d'autore e visite guidate. Venerdì e sabato si apre il primo dolce weekend dedicato al miele a Cervia con assaggi, mercatini e laboratori dedicati all'opera delle api, invece da venerdì prende il via la Piazzetta in festa, con balli country, sfilate e tanto altro, a San Bernardino di Lugo.

INDIE, SOUL, DISCO, TRIBUTI E BENNATO

Il panorama musicale della musica live in questo fine settimana è proprio senza confini: si va dall'indie rock al soul&jazz, dagli U2 a De Andrè, passando per un grande cantastorie. Andiamo in ordine. Venerdì Filippo Malatesta interpreta gli U2 in piazza San Francesco a Ravenna, Wladimir Matesic chiude la rassegna musicale alla chiesa Stella Maris di Milano Marittima e tornano sul palco Leroy Gomez e Aax Donnell al Bagno Lucciola di Marina di Ravenna.

Sabato la serata si fa indie-rock con i Sunday Morning al bagno Hanabi di Marina di Ravenna, la Bandeandrè festeggia i suoi dieci anni in piazza San Francesco a Ravenna, il Sam Paglia trio si esibisce al bagno Caesar di Lido Adriano e Iza&Sara sono protagoniste della tappa del Regenera tour a Castel Raniero di Faenza. Domenica a Reda arriva il live del grande Edoardo Bennato, mentre al Bocon Divino di Bagnacavallo si fanno le selezioni per il festival internazionale La Voce d'Europa e all'Hanabi di Marina Bassi Maestro presenta il suo nuovo album. E poi sia sabato che domenica c'è musica all'Almagià di Ravenna con i quartetti Mascoulisse e Fauves.

