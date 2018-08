Weekend voluminoso: musica ovunque e tante sagre, tra birra, pannocchie e sfogline

LA MUSICA PRIMA DI TUTTO: IL FROGSTOCK E LA FESTA

Alzate il volume, perchè quello che ci aspetta è un weekend pieno di musica con una moltitudine di concerti. Vediamo di fare il punto. Venerdì il Frogstock di Riolo Terme prosegue con Mezzosangue, il rapper che porta il passamontagna, in piazza San Francesco a Ravenna Enrico Farnedi interpreta i successi di Lucio Dalla, i Black Ice portano il loro tributo Ac/Dc in piazza dei Martiri a Lugo, Frah Quintale apre i live sul palco centrale della Festa dell'Unità di Ravenna, mentre alla Tenda social club c'è il doppio live di Giacomo Scudellari ed Emanuelle Sigal, il duo Baguette chiude i concerti nelle corti a Ca' Masinet di Russi, l'orchestra Gmo fa ascoltare musical e colonne sonore al parco Bacchettoni di Cotignola, l'energia dei dj e del vocalist Alex Testi si sente al bagno Lucciola di Marina di Ravenna e il giovane violinista Matteo Cimatti si esibisce alla chiesa di Lido di Classe. Sabato sono I Ministri a chiudere il Frogstock 2018 a Riolo, il rapper Noyz Narcos arriva al Touchè Santafè di Marina e la Intercity Gospel Train Orchestra canta in piazza a Cervia. Domenica parte da Seattle e giunge all'HanaBi di Marina il pop psichedelico di Scott Yoder, mentre alla Festa dell'Unità si ascolta la voce graffiata di Fausto Leali.

BABBI NATALI DA SPIAGGIA, FIGLI DEI FIORI E ALTRE OCCASIONI

Si svolgono feste e manifestazioni d'ogni genere in provincia, andiamole a vedere. Venerdì e sabato ci sono dei P-assaggi di mare a Marina di Ravenna che si fa conoscere attraverso visite e passeggiate. Tra i cortei e uno spettacolo sabato si ricorda l'eccidio del Ponte dei Martiri a Ravenna. Poi c'è il Natale che arriva in anticipo, sempre sabato, con lo sbarco di Babbo Natale sulla spiaggia di Marina Romea. Venerdì invece la serata è dedicata ai figli dei fiori con il Flower party del Singita a Marina di Ravenna.

FATE LARGO ALLE SAGRE!

E ora apriamo un bel capitolo dedicato alle sagre che imperversano nel Ravennate. Da venerdì a domenica al parco Mita di Faenza si celebra un goloso gemellaggio enogastronomico con la Sagra della Romagna e dell'Abruzzo, negli stessi giorni a Sant'Alberto ci sono cappelletti, boccali, musica e risate con Santalbirra. C'è una festa che offre bontà, ma anche sfide per tutto il weekend a Massa Lombarda, dove si tiene la Sagra delle Sfogline. Sabato e domenica si trovano divertimenti, pannocchie e altre delizie alla Sfujareja di Cotignola e sabato parte anche la Sagra del Tortellone sanpatriziese a San Patrizio di Conselice.

ANCORA CIBO?

Eh sì, qua si parla ancora di cibo. Continua venerdì e sabato il dolce weekend dedicato al miele nel centro di Cervia, con assaggi, battute, aste e smielatura e nei paraggi arrivano i mastri pasticceri per Cervia Gusta Libro. Venerdì al Fata Roba di Fusignano è di scena una Cocktail Night con musica e stuzzichini, invece al Villaggio del Fanciullo di Ponte Nuovo ci sono gelati artigianali tutti da gustare. Ancora venerdì ci sono assaggi da antichi Romani cucinati dallo chef Claudio Cavallotti all'Antico Porto di Classe, invece domenica a Barbiano è in programma una cena conviviale per stare assieme, mangiare e dare una mano alla scuola.

