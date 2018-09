Weekend d'altri mondi: IronMan, Giardini e Terrazzi, Oktober Fest e sagre autunnali

DAL GIARDINO AI ROMBI A ENNIO MORRICONE

Da venerdì a domenica piante ornamentali e percorsi verdi prendono il sopravvento nel centro di Ravenna con la nuova edizione di Giardini&Terrazzi. E poi sabato arriva il taglio del nastro anche per la nuova edizione del SoundScreen Festival che parte con il suo omaggio, cinematografico e musicale, a Carpenter e Morricone. Fino a sabato a Palazzo Rasponi e in altri luoghi di Ravenna ci sono mostre ed escursioni per la Settimana della Mobilità, mentre a Monte Cece, nei pressi di Casola Valsenio, si ricordano sabato i combattimenti della Seconda guerra mondiale. Sabato e domenica ci sono educazione stradale e auto d'epoca nel secondo appuntamento di Rombi di Passione a Lugo.

IRONMAN: RIPARTE LA SFIDA

Ma il protagonista del weekend potrebbe essere lo sport. A Cervia da venerdì a domenica si entra nel vivo dell'IronMan con sfide tra spiaggia, mare e asfalto da non perdere, non solo la gara ai limiti dell'impossibile: ci sono anche Triathlon, Night Run e i temibili Iron Kids. Fino a sabato si fa attività fisica anche a Cotignola con la Settimana dello Sport e sempre sabato in piazza a Faenza viene reso onore agli sportivi con i premi All'Atleta e Una vita per lo sport.

SAPORI D'AUTUNNO, D'OKTOBER, DI VINO E CIAMBELLA

Dopo tutto questo correre avanti e indietro si sente l'esigenza di ristorarsi. E allora spazio a sagre egastronomia. Fino a domenica si fa festa a Villanova di Ravenna con spettacoli e stand gastronomici, invece continua fino a lunedì la Festa d'Autunno a Pieve Cesato. Si beve bene e si assaggiano leccornie bavaresi al Romea Beach di Marina Romea con l'Oktober Fest on the Beach. Non dimenticate che tutti i sabati di settembre continuano gli appuntamenti enogastronomici con il Trat-Tour di Oriolo dei Fichi e fino a sabato c'è ancora tempo di approfittare della Settimana della Ciambella nei negozi faentini.

VIVIAMO IL VERDE E IL PATRIMONIO ARTISTICO

Questo weekend regala tanto spazio alle bellezze naturalistiche e artistiche intorno a noi anche con le Giornate Europee del Patrimonio e Vivi il verde: a Persolino di Faenza ci sono visite al parco e all'oasi delle cicogne, arriva la donazione Baroni a Palazzo Milzetti di Faenza che organizza tour speciali. A Casa Monti di Alfonsine, domenica, si vaga Tra parole e Natura, mentre a Cotignola si riscopre il paesaggio archeologico. Sabato e domenica ci sono visite, presentazioni e un concerto al Palazzo di Teodorico a Ravenna, mentre a Cervia e Milano Marittima ci sono itinerari tra il verde e l'oro bianco. come ogni venerdì in centro a Ravenna ci sono gli itinerari di Mosaico di Notte.



