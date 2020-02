Weekend strapazzato: da San Valentino a Carnevale con la maratona di tango e le sfilate

Musica, coriandoli, sfilate e spettacoli abbondano in questo weekend di metà febbraio che si apre con il cuore e si chiude con la maschera. Tanto spazio al ballo, dalla danza classica al tango, poi si ride, si ascolta e si visitano tante nuove mostre. Ma procediamo con ordine e guardiamo tutto quello che c'è da fare a Ravenna e in provincia questo fine settimana.

Le romanticherie di San Valentino (e non solo)

Venerdì arriva la festa degli innamorati e c'è tutta una serie di eventi dedicata all'amore. Alla sede di Cittattiva a Ravenna si guarda il film premio Oscar Chiamami col tuo nome, mentre in piazza a Russi si danza in nome dell'amore e contro la violenza di genere con la grande manifestazione One Billion Rising. Una romantica serata di musica è in programma venerdì al Salicornia di Milano Marittima con i Deja-Vu. Spazio anche alle visite dedicate alla festa di San Valentino: si svolge sia venerdì che sabato una passeggiata nella Ravenna romantica che parte dall'ufficio Informazioni turistiche in centro a Ravenna, invece venerdì e domenica si scoprono i mitici amori nelle sale di Palazzo Milzetti a Faenza.

Infine, per chi non ha un partner la festa si sposta a sabato, al Rock Planet di Pinarella, dove si tiene la Festa dei Single.

E' tempo di Carnevale!

Si apre il periodo delle grandi feste di Carnevale e allora tutti in maschera per divertirsi. Domenica appuntamento in centro a Ravenna per l'attesa sfilata del Carnevale dei Ragazzi 2020 con i carri allegorici delle parrocchie pronti a scatenarsi in un tripudio di emozioni e coriandoli. Domenica grande festa con carri, musica e sbandieratori anche al Carnevale di Santerno, mentre prinipi e principesse sfilano al Carnevale di Savio.

In ballo con la maratona di tango e il trofeo Bandoli

La festa però non finisce qui, perché si balla per tutto il weekend con Teodora, la Maratona internazionale di tango che prende vita nel centro di Ravenna. Domenica invece si danza al ritmo di folk, jazz e latino al trofeo Edizioni Musicali Bandoli al Palasport di Barbiano.

Musica ed emozioni con Bandeandrè, Savana Funk e La Corelli

Il weekend è ricco di concerti. Venerdì e sabato al Mama's club di Ravenna va in scena una doppia serata dedicata a Fabrizio De Andrè con la Bandeandrè, invece venerdì c'è il concerto della Lilt Frammenti da Mozart a Morricone alla sala Corelli dell'Alighieri. Sabato l'Orchestra Corelli dà voce a La Serva Padrona al teatro Walter Chiari di Cervia, parole e musica si incrociano al centro sociale di Pisignano-Cannuzzo con Sara Dall'Olio e tanti altri ospiti, il ritmo dei Savana Funk si scatena al Cisim di Lido Adriano e l'armonia dei Mòn si ascolta al Bronson di Madonna dell'albero.

Al sipario: Le donne baciano meglio, Cenerentola e altri spettacoli

Non mancano gli spettacoli in provincia. Sabato al Teatro Binario di Cotignola Barbara Moselli spiega come mai Le donne baciano meglio, mentre al comunale di Conselice Marina Massironi e Roberto Citran affrontano Le verità di Bakersfield e al Teatro Alighieri di Ravenna, sabato e domenica, si assiste al balletto Cenerentola di Bubenicek. E poi domenica si ride con la Stand-Up comedy di Luca Ravenna al Walter Chiari di Cervia.

Incontri ravvicinati: da Tartin ia Campani, dall'Italia al Giappone

Spazio anche gli incontri con autori e artisti. Sabato il musicologo Enrico Gramigna guida il pubblico tra i capolavori di Tartini alla Biblioteca Classense di Ravenna, mentre al Moog Marco Del Bene e Gabriele Scardovi svelano il destino incrociato e i parallelismi che accomunano Italia e Giappone, intanto all'Officina della Musica si impara tutto quel che si può sul mondo del canto con la masterclass di Lorenzo Campani.

Vi mostro le mostre

Amici mostri, vediamo quali sono le mostruose sorprese del vostro fine settimana. E' appena arrivata Alta risoluzione di Elisabetta Randi al Palazzo del Commercio di Lugo e si aggiungono a Palazzo Rasponi di Ravenna le opere di Ferriano Giardini ed Enrico Galassi l'artista fuorilegge e a Palazzo Rasponi 2 gli scatti di Jacopo Valentini.

Stanno per andarsene: la mostra Pupazzi e burattini raccontano: 40 anni del Teatro del Drago alla Biblioteca Classense, la mostra itinerante Tempi di scelta, storie di quattro luoghi alla scuola Don Minzoni di Ravenna e la mostra che omaggia Anita Garibaldi all'ex negozio Bubani di Ravenna.

Vanno avanti: al Mic di Faenza la mostra di opere in ceramica di Pablo Picasso, alla Biblioteca Classense di Ravenna l'intervento artistico di Nicola Samorì per il ciclo Ascoltare Bellezza, le opere di Vincenzo Auciello e Giorgio Esposito al Terme Beach Resort di Punta Marina, al Mar di Ravenna i mondi di carta di I love paper, le opere astratte di Li-qui-do alla sala mostre dell'ufficio decentrato di Ravenna, alla Sala La Cassa si celebrano con una collettiva i dieci anni dell'associazione Artej e al Mic di Faenza le ceramiche decorate ad aerografo della Donazione Levi.

E allora cinema!

Se c'è troppa scelta, chiudetevi al cinema.