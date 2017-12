Weekend di Capodanno tra brindisi e cenoni, fuochi d'artificio e musica tutta la notte

PARTY, MUSICA E BRINDISI PER IL CAPODANNO 2018

Ciao ciao 2017. Noi ti salutiamo e ti festeggiamo in grande stile. Tutta la provincia si prepara all'ultimo weekend dell'anno. La sera del 31 c'è tanta musica a Ravenna con Radio Studio Delta e le animazioni video in Piazza del Popolo e dopo mezzanotte la festa continua all'Almagià. Per il Capodanno 2018 ci sono anche concerti, dj, animazioni, sfide sul ghiaccio e fuochi artificiali a Cervia e Milano Marittima, mentre la notte di San Silvestro a Faenza si festeggia con panettone, spumante e Onde Radio. Al City di Ravenna va invece in scena l'Hollywood party. Festa di fine anno anche a Punta Marina con il concerto dei Banana Boat, party rock con Hernandez & Sampedro al Primary Irish Pub di San Pietro in Campiano, mentre è sempre tempo di festa a Mirabilandia, che rimane aperto tutti i giorni fino al 7 gennaio. Sabato e domenica ci sono spettacoli e merende in Piazza San Francesco a Ravenna e poi continuano le rappresentazioni di Ravenna in Luce che da venerdì aumentano le sorprese con i MiRaggi a San Giovanni Evangelista.

VAMPIRI, COMMEDIE UMANE, ESPERIMENTI E ALTRE STRANEZZE

In questo weekend ci sono anche occasioni per svagarsi e non pensare troppo alle festività, ai cenoni e ai brindisi vari. Così venerdì e sabato ci sono giochi e laboratori al Museo del Sale di Cervia, mentre a Sant'Alberto non mancano letture ed esperimenti. Venerdì l'umana Commedia di Dante viene raccontata dalla docente Erminia Ardissino a Ravenna, il Vampiro della città morta di Alda Teodorani viene presentato allo studio SanVitale41 di Massa Lombarda e lo scrittore Massimo Padua introduce al pubblico il suo primo libro per ragazzi alla libreria Liberamente a Ravenna.

PRESEPIAMO TUTTI INSIEME

Anche se Natale è passato, il tempo dei presepi non si è concluso, anzi, grandi eventi sono ancora in programma. Venerdì atmosfera e tradizione si fondono nello spettacolo del presepe vivente al Molino Scodellino di Castel Bolognese. Restano aperti il presepe di sabbia a Marina di Ravenna con le sue grandi e stupende sculture, PortiAmo, il presepe galleggiante della Darsena di Ravenna, il presepe di mare di Pisignano, i tanti presepi di Cervia e Milano Marittima, il presepe popolare toscano nella rocca di Lugo, la selezione di presepi alla Biblioteca Classense, il presepe meccanico e la collezione Presepi dal mondo nel Duomo di Ravenna, gli antichi presepi italiani in Piazza del Popolo a Ravenna e tre presepi tutti da vedere a Bagnacavallo, Villanova e Villa Prati.

In più venerdì sera si tiene una speciale Notte dei presepi, con una straordinaria apertura notturna nelle esposizioni che aderiscono alla Strada dei Presepi 2017.

