Weekend di gusto e cultura tra prodezze gastronomiche, musica e risate

CULTURA A TAVOLA: PERCHE' NO?

Cultura e gastronomia non solo s'incontrano, ma addirittura si fondono in questo weekend. La lezione, insomma, rimane sempre: mens sana in stomaco pleno, giusto? Venerdì questa lezione viene subito impartita a scuola con la Notte dei Licei classici a Lugo e a Ravenna che prevedono concerti, letture, brani recitati e anche degustazioni. Sempre venerdì altri due appuntamenti per dotti e affamati: a San Pancrazio va in scena una serata dedicata al maiale, dai riti alla tavola, mentre storia e degustazioni si fondono alla Serata Archeologica in programma alla Casa delle Aie di Milano Marittima. Sabato e domenica inizia la Festa dell'Unità invernale di Fruges e qui, tra menù di carne e pesce, non mancano la musica e le risate con Duilio Pizzocchi.

FATE SDENTATE, IPPOGRIFI, MEMORIE DEL SINDACO E SGARBI

Questo sabato sembra dedicato agli appuntamenti letterari, ai dibattiti sull'arte e sulla politica. Ecco cosa vi aspetta: Francesca Viola Mazzoni introduce al pubblico la sua Fata sdentata alla libreria Liberamente di Ravenna e Mario Adinolfi presenta il suo nuovo libro al Grand Hotel Mattei di Ravenna. Sempre sabato viene presentato il libro dell'ex sindaco di Castel Bolognese Franco Gaglio che racconta le sue memorie della città, mentre Guido Barbieri racconta storia e miti alla biblioteca Classense con l'iniziativa L'ippogrifo in cielo e l'aratro in terra. Infine, arriva a Faenza Vittorio Sgarbi, il celebre politico e critico d'arte presenta a Casa Spadoni il movimento politico Rinascimento.

CANTAUTORI ROMAGNOLI, DIVAS, QUARTET E PENGUINS

Ripartono questo fine settimane tante rassegne e iniziative, sapete cosa vuol dire? Che tornano tanti concerti in provincia. Per cominciare, venerdì e sabato ci sono due serate di musica al Mama's Club di Ravenna, dedicate alle melodie degli anni '60 e al maestro Secondo Casadei. Sabato i Gazebo Penguins portano "Nebbia" al Bronson di Madonna dell'albero (parliamo di album non di meteo,ok?). Venerdì il Teo Ciavarella Quartet dà spettacolo al Sax Pub di Lugo e, nella stessa serata, si tiene il primo appuntamento del Teatro Socjale di Piangipane nel 2018 con Le Div4s che presentano lo spettacolo "Aria - L'Italia a tempo di musica". Sabato ci sono storie e musiche popolari con il Natale dei semplici al ridotto dell'Alighieri, mentre il cantautore romagnolo Ruggero Ricci presenta il suo nuovo disco a Le Maioliche di Faenza.



CORSE, CORSI E CORSA AL MERCATO

Sarà anche un weekend tutto da correre quello che ci attende. Domenica si corre, infatti, l'Ultramaratona della pace a Traversara, con oltre 200 atleti a sfidarsi per la vittoria finale. Sabato, invece, si svolge un corso dove si creano dei simpatici unicorni all'Officina Creativa di Ravenna e poi tutti di corsa al parcheggio del Pala De Andrè dove sabato torna la Pulce nel baule con le sue bancarelle e le sue occasioni.

Continua a leggere: teatri, mostre e cinema ====>