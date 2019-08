Il gran weekend di Ferragosto: tanti live, Festa del Mare, abbuffate e fuochi artificiali

Si scatena Ferragosto: musica, cene e fuochi d'artificio

Tutto pronto per l'evento più atteso dell'estate: Ferragosto. Una nottata di balli e party in spiaggia, seguita da tuffi in acqua, gavettoni e mangiate per festeggiare questo appuntamento imperdibile che apre un lungo weekend di allegria. Vediamo allora quali sono i momenti clou di Ferragosto tra mercoledì e giovedì, prima di vedere le altre sorprese del fine settimana.

La sera della vigilia (mercoledì) ci si scatena a Marina di Ravenna: si balla e si canta al Marina Bay con il live di Rkomi, al bagno Singita con un tramonto in stile Ibiza in compagnia di Micah, Ruben Moran e Manuel Moore e al Finisterre Beach con il concerto di Hernandez & Sampedro. Intanto si celebra anche il compleanno di Milano Marittima con la Grande Orchestra di Cervia alla Rotonda I Maggio, in piazza Nenni a Faenza torna il tradizionale Ferragosto sotto le stelle con il Trio Italiano e sempre mercoledì ci sono Macola e Vibronda alla Torre di Oriolo.

Ma il giorno di festa è giovedì 15 agosto: e sulla spiaggia di Cervia non manca il tradizionale Sbarco degli autori, mentre alla sera il Fantini Club di Cervia propone una cena in look total white. Spazio anche alla cultura, perché fino al 15 agosto ci sono aperture e visite gratuite in molti monumenti ravennati.

E per chiudere in bellezza la festa di Ferragosto non potevano mancare i fuochi d'artificio che colorano le notti di mercoledì e giovedì a Punta Marina e a Marina di Ravenna.

Sagre e feste Ferragostane

Gli appuntmenti non sono finiti, dopo i party e i concerti si continua con le feste e le sagre che celebrano il Ferragosto tra cibo, momenti religiosi ed esibizioni sportive. Fino a venerdì ci sono pellegrinaggi, mostre, musica e sport alla Festa dell'Assunta a Voltana, a Marina di Ravenna il Ferragosto è accompagnato da Festa del Mare e Festa dello Sport che proseguono fino a sabato, mentre a Filetto continua fino a giovedì la Festa della Madonna di Sulo.

Il sapore del fine settimana

E dopo il Ferragosto si prosegue con gli appuntamenti del weekend. Per chi ha fame di sorprese, ma soprattutto di piatti deliziosi, l'appuntamento da non perdere è la Sagra del Buongustaio che sabato apre i battenti a Reda di Faenza ed è accompagnata in questo primo weekend dalla Mostra della Fruttiviticultura. Intanto a Cervia partono gli invitanti appuntamenti della Settimana dolce come il Miele.

Musica nel weekend, con flamenco e U2

Ancora concerti: infatti la musica live non si spegne con la festa di Ferragosto, ma continua per tutto il fine settimana. Venerdì in piazza San Francesco a Ravenna si ascoltano i grandi successi degli U2 nel concerto In the Name of Love, invece alla chiesa Stella Maris di Milano Marittima Klaus Kuchling chiude la rassegna di musica d'organo. Sabato Johnny Marsiglia presenta il nuovo album Memory all'Hana-Bi di Marina di Ravenna e al Romea Beach di Marina Romea si tiene l'ultimo concerto al plenilunio con il flamenco del trio Mediterranean.

Scampagnate gustose e opere parlanti

Altri spunti gustosi, sia per il palato che per la nostra curiosità, caratterizzano il weekend. Venerdì parte una passeggiata al chiar di luna con break golosi a Oriolo dei Fichi, invece al Vialetto degli Artisti di Milano Marittima si ammira l'opera parlante di Mavis Gardella che declama la Divina Commedia.

Visitando qua e là

Per l'estate non mancano le occasioni di far visita ai monumenti ravennati con Mosaico di Notte: venerdì ci sono due itinerari che mostrano le bellezze del centro di Ravenna e della zona archeologica di Classe.

Vi mostro le mostre

E' il vosto momento mostri, ecco le mostre che potreste incontrare nel vostro mostruoso weekend. Tenete conto però che stanno per salutarci: la mostra Visionari e Apocalittici di ordinaria follia ai Magazzini del Sale di Cervia, gli scatti di The new New York di Marco Vacchi al Magazzeno Art Gallery di Ravenna e la grande tela di Nanni Balestrini per il ciclo Ascoltare Bellezza alla Biblioteca Classense.

Proseguono: la mostra ceramica di Miquel Barcelò al Mic di Faenza, Beyond Limits di Zulkarnian Ismail al Vialetto degli Artisti di Milano Marittima, Giò l'iperbolico, le opere dello scomparso Giovanni Montecavalli a Palazzo Rasponi 2 di Ravenna, le opere degli acquarellisti faentini alla Bcc di Faenza, al Museo del Sale di Cervia giunge la mostra fotografica Manualità, le tele di Werther Morigi nella mostra Il mistero segreto fra Terra e Cielo alla Bottega d'arte di Milano Marittima e alla Rocca di Riolo l'esposizione di tele e ceramiche Castelli e Pennelli.

E allora cinema!

Se vi rimane del tempo libero potete guardare cosa fanno al cinema.