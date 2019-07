Weekend lunare: Venditti, Sagra della Cozza, strozzapreti, birra e Spiagge Soul

Guarda che Luna! 50 anni di sogni e ricordi

Il weekend è dedicato alla Luna. Già, proprio il nostro satellite che, dopo l'eclissi parziale, torna protagonista: risale infatti a 50 anni fa lo sbarco dell'uomo sulla luna e questa grande conquista scientifica e umana viene celebrata con vari eventi nel fine settimana ravennate. Da venerdì a Palazzo Rasponi dalle Teste a Ravenna ci sono tre giorni dedicati a Luna, opere degli artisti aerografi e Dante. Venerdì gli astrofili raccontano la conquista della luna alla pieve di Santo Stefano a Pisignano. Sabato sera il cinquantesimo anniversario si festeggia a Darsena Pop Up tra osservazioni lunari, racconti e astroquiz.

Di sagra in sagra

Scusate, c'è posto per qualche sagretta? Da venerdì parte il primo weekend della Sagra della Cozza a Marina di Ravenna con una serata dedicata al risotto del Pescatore. Continua fino a domenica la Sagra dello Strozzaprete a Savio di Cervia, mentre venerdì e sabato ci si disseta a BirraVezzanen la festa della birra e delle specialità bavaresi a Villa Vezzano. E come se non bastasse arrivano anche gli spettacoli della Sagra paesana di Classe che ci accompagna per tutto il weekend e per la Festa di Sant'Apollinare.

Che musica: Antonello Venditti, melodie lunari e Spiagge Soul

E si apre un altro fine settimana a tutta musica. Al mercato coperto contadino di Ravenna torna l'agri-aperitivo con il live di Giacomo Scudellari, alla chiesa di Lido di Classe ci sono i talentuosi Martino Colombo e Giuliano Tuccia, la Soul Brass Band porta l'entusiasmo di New Orleans al bacino pescherecci di Marina di Ravenna e in Piazza San Francesco a Ravenna si suona per la luna.

Sabato la sera s'illumina "sotto il segno dei pesci" con il grande concerto di Antonello Venditti in Piazza Garibaldi a Cervia, la rivista Gagarin festeggia la luna e i suoi primi dieci anni con un live lunare in piazza Nenni a Faenza, si balla sulle melodie irlandesi con The Mad Boggers al bagno Caesar di Lido Adriano, Afrodelic ci fa viaggiare fra tradizioni africane e sperimentazione elettronica, la canzone è tutta al femminile con il coro della James Allen's Girls School alla chiesa del complesso ex Salesiani di Faenza, il Quartetto Mariquita accompagna l'alba musicale al Maréna Beach di Lido di Savio e c'è un grande programma di musica tra Punta e Marina con Silver Combo, New York Ska Jazz Ensemble e gli altri ospiti di Spiagge Soul.

Domenica si acolta rock e pop in piazza del Popolo a Ravenna con la musica dei Mobius. Inoltre sabato e domenica ci sono picnic, escursioni e tanta musica a Ca' Budrio con il festival Cabù.

La cucina dei gladiatori e la cocomerata

Ci sono altre occasioni mangerecce per stupire il nostro gusto. Venerdì sera lo chef della storia Cavallotti presenta all'Antico Porto di Classe una degustazione dei cibi della plebe e dei gladiatori, invece alla sede degli Alpini di Conselice si tiene una simpatica cocomerata.

Wellness beach moments con Jo Squillo e il ritrovo di Alphawoman

Un weekend di incontri. Venerdì il bagno Lucciola di Marina di Ravenna ospita Wellness beach moments, un incontro dedicato al benessere con musica, parrucchieri e Jo Squillo. Sabato al King di Pinarella si tiene il grande meeting romagnolo di Alphawoman, mentre Wellness beach moments ritorna con i suoi consigli d'immagine al Molo Dalmazia di Marina di Ravenna.

Mosaici da scoprire e scavi al castello

Per l'estate non mancano le occasioni di far visita ai monumenti ravennati con Mosaico di Notte: venerdì partono due itinerari che mostrano le bellezze del centro di Ravenna e della zona archeologica di Classe. Venerdì porte aperte agli scavi archeologici del Castello di Rontana e Ceparano.

Ciclisti d'epoca e Giochi senza frontiere

Fino a venerdì sport e divertimento continuano al parco comunale di Conselice con le pazze gare dei Giochi senza frontiere. Sabato e domenica invece a Lugo si sale sui pedali per la sempre attesa cicloturistica d'epoca Terre e acque.

Risate al sipario con Pizzocchi e i burattini

Un fine settimana in compagnia di spettacoli da ridere. Allegria garantita venerdì alla piazzetta di Pisignano con lo show comico di Duilio Pizzocchi & Friends. Divertimento, risate e magia, questo è ciò che propongono gli spettacoli di venerdì e domenica targati Burattini alla Riscossa nei lidi ravennati.

Vi mostro le mostre

Cari mostri, l'estate continua a sorprendervi. A inizio settimana è arrivata Enigmi del Sacro di Mario Zanoni al Chiostro del Monte di Lugo, venerdì si aggiunge ai Magazzini del Sale di Cervia la mostra Visionari e Apocalittici di ordinaria follia. E poi alla Sala Artemedia di Cervia c'è l'esposizione dedicata a Lina Rambelli, sabato arriva Giò l'iperbolico, le opere dello scomparso Giovanni Montecavalli a Palazzo Rasponi 2 di Ravenna, mentre ci sono due giorni di pittura en plein air sabato e domenica a Castiglione di Cervia con le opere di Alteo Missiroli.

Sta per andarsene: la collettiva Trasformazione alla Galleria Faro Arte di Marina di Ravenna.

Continuano: la ceramica di Miquel Barcelò al Mic di Faenza, a Lugo la mostra I nostri avi al Museo Baracca, la grande tela di Nanni Balestrini per il ciclo Ascoltare Bellezza alla Biblioteca Classense, Beyond Limits di Zulkarnian Ismail al Vialetto degli Artisti di Milano Marittima, Frammenti dell'Orizzonte del pittore Leonardo Serafini alle Terme di Punta Marina, gli scatti di The new New York di Marco Vacchi al Magazzeno Art Gallery di Ravenna, la retrospettiva Il Mistero Segreto dedicata a Werther Morigi alla Bottega d'Arte di Milano Marittima, Il piacere per la vita in omaggio allo scultore Piero Strada a Casa Guerrini di Sant'Alberto e la mostra degli acquarellisti faentini alla Bcc di Faenza.

E allora cinema!

Per chi ha ancora tempo: uno sguardo alla programmazione del cinema.