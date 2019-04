Una Pasqua da vivere con buskers, street food, aquiloni, Capodanno thai, sagre e festival

Dai Buskers agli Aquiloni, dalle Uova di cioccolato a Ravenna in Fiore

Quattro giorni di divertimento, emozioni, spettacoli, sapori e colori. E' arrivato il weekend di Pasqua che allunga la festa fino a lunedì riservandoci sorprese tra festival, manifestazioni di piazza, mercatini golosi, concerti, gite e tanto ancora.

Buskers e street food vi attendono da sabato per tre giorni di pura festa a Marina di Ravenna, fra spettacoli, musica e delizie da gustare. Da sabato al lunedì di Pasquetta ci sono anche danze, mercatini ed esibizioni di thai box in occasione del Capodanno Thailandese in via Roma a Cervia, mentre nella vicina piazza Garibaldi si festeggia la Pasqua con le Uova ad Arte, il cioccolato e gli spettacoli. Da sabato emozioni e colori invadono cielo e spiagge con il Festival degli Aquiloni che si divide fra Cervia e il litorale di Pinarella. E poi si torna a Ravenna, in piazza Kennedy, dove sabato e domenica sboccia letteralmente la primavera con le piante, i fiori e i bonsai di Ravenna in Fiore. Per il venerdì santo a Zattaglia, alle pendici del Monte Mauro, si assiste all'emozionante rievocazione della Via Crucis. Giornata di divertimento a Pasquetta con corse, giochi e sfilate canine nella pineta di Marina di Ravenna.

Under Fest, Loose festival e tanti concerti

Due festival dedicati alla musica vi attendono nel weekend. Venerdì e sabato continuano le sfide rap, le interviste e gli open cypher di Under Fest vol.6 al Bronson di Madonna dell'albero, mentre da sabato a lunedì prende vita in vari luoghi di Ravenna e del mare il festival Loose con i grandi dj italiani e internazionali.

Oltre ai festival ci sono tanti altri concerti. Sabato il blues internazionale di Angelo "Leadbelly" Rossi risuona a The Ale House blues club di Faenza. La domenica di Pasqua Jacopo Rivani dirige l'Orchestra Corelli alla Chiesa di San Giovanni Evangelista a Ravenna e The Long Ryders portano tutta la loro energia al Bronson. Infine il lunedì di Pasquetta ci si scatena al bagno Hanabi di Marina di Ravenna con The Go Devils, si balla il rock di Hernandez e Sampedro al Barbagno6 di Porto Corsini e si ammirano l'orchestra Kko con il coro Ad Novas alla chiesa Stella Maris di Milano Marittima.

Di sagra in sagra

Spazio anche ai sapori tipici del nostro territorio. Il lunedì dell'Angelo nel centro di Brisighella si possono gustare le squisitezze della Sagra dei Salumi stagionati di Mora e del Tartufo marzolino.

Gite e picnic di Pasqua e Pasquetta

Incrociando le dita per il bel tempo, il weekend di Pasqua è l'ideale per gite alla scoperta del territorio, ma in caso di brutto tempo ci sono anche delle belle visite tra palazzi e musei. Il giorno di Pasqua sono in programma una visita e un laboratorio speciale al Mic di Faenza, mentre a Palazzo Milzetti, a Pasqua e Pasquetta, sono in programma visite guidate dedicate ai banchetti delle feste. Spazio anche a giochi ed escursioni a Casa Monti dove sono previste gite, picnic e caccia alle uova.

