Che Pasqua di weekend: uova di cioccolato, salumi, street food e capodanno orientale

DALLA PASQUA AL CAPODANNO: UOVA D'ARTE E DANZE THAI

E alla fine arriva Pasqua: un lungo weekend per divertirsi e stare in famiglia. Ma non crediate di riposarvi, perché ci sono troppi eventi per stare a casa in pantofole. Il weekend si apre con uova d'arte, spettacoli e animazioni che festeggiano la Pasqua in piazza Garibaldi a Cervia da venerdì a lunedì. Venerdì e sabato c'è una Pasqua in Arte tra laboratori e uova di cioccolato allo shopping center La Filanda di Faenza, mentre venerdì si rievoca per le strade di Zattaglia la Via Crucis. E non c'è solo Pasqua, badate bene: da sabato a lunedì ci sono buskers e street food che fanno festa a Marina di Ravenna e il giorno di Pasquetta c'è la Soffitta in piazza a Villanova, un 'occasione per "sgomberare" la propria casa, ma anche per ascoltare musica, comprare cose curiose e vedere mostre. E non ci facciamo mancare neppure il Capodanno. Non avete dormito troppo, tranquilli, si tratta del Capodanno Thai di Cervia che da venerdì a lunedì porta sfilate, danze e sapori orientali in città. E domenica c'è un'altra occasione di festa con l'anteprima di Modulo Fest a Cervia, spettacoli di laser design e tanta musica con TenGrams e Kyoka, invece sabato sera una festa con musica, balli e cultura in condivisione, si svolge al circolo di Passogatto.

SI MAGNA O NON SI MAGNA?

E come in tutte le buone feste, non manca il buon cibo: il vostro stomaco è pronto? Il lunedì di Pasqua va in scena la Sagra dei salumi stagionati di mora e del tartufo marzolino a Brisighella. Da venerdì a lunedì si celebrano i sapori della Penisola con gli stand e i circuiti gastronomici di Bell'Italia a Ravenna, mentre a Milano Marittima si svolge Chocolat, una festa dedicata al cioccolato in tutte le sue forme.



CONCERTI DI PASQUA E NON: ECCO CRISTINA D'AVENA E SATANIC SURFERS

Di certo non manca la musica a fare da sottofondo al weekend pasquale. Venerdì e sabato proseguono le serate di rap a Ravenna con Under Festival, ma ci sono anche bis celebri e corde pizzicate al Ridotto dell'Alighieri e al Museo Nazionale di Ravenna. Venerdì potete scegliere anche fra la serata jazz con il trio capitanato da Paola Fabris al Sax pub di Lugo e il pianista cubano Alfredo Rodriguez che sale sul palco dell'auditorium Corelli di Fusignano. Il sabato invece vi propone un incrocio pericoloso: il punk rock svedese dei Satanic Surfers al Rock Planet di Pinarella o i puffi e gli altri successi di Cristina D'Avena a Faenza? Se siete sopravvissuti arriviamo al doppio appuntamento insieme ai Deja Vu che sabato suonano in Piazza del Popolo a Ravenna e domenica sono di nuovo in live a Lido di Dante. Domenica poi l'Orchestra Corelli, dopo aver raccolto vari successi, torna a Ravenna per il concerto di Pasqua a San Giovanni Battista. E per Pasquetta abbiamo: il duo Banana Boat che incontra il percussionista Giatamuta Giatà al Marlin Beach di Punta Marina e il concerto di pasqua con coro ed ensemble alla chiesa Stella Maris di Milano Marittima. A voi la scelta.

Continua a leggere: domenica al museo, teatri, sport e altro ===>