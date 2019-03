Weekend colorato: fiori, sfilate e gusto con Bell'Italia, Assaggi di Primavera, Segavecchia e Roy Paci

Un trionfo di colori: Assaggi di Primavera, Garden festival e Garage Sale

Quante occasioni in questo weekend: una vera e propria festa dei colori, legata alla moda, ai fiori e alle prelibatezze gastronomiche. Sabato e domenica a Ravenna vi attendono, sfilate, piante in fiore, musica e delizie per il palato a Palazzo Rasponi e in piazza Kennedy con gli Assaggi di Primavera 2019. Domenica tornano il vintage, la usica e i foodtruck all'Almagià con il Garage Sale, mentre sabato e domenica il centro di Lugo si riempie di colori grazie ai fiori del Lugo Garden Festival e ci sono le Orchidee di Unicef sabato e domenica in piazza a Russi. Da venerdì a domenica Faenza diviene città del ballo con il festival Per una comunità danzante che alterna spettacoli e laboratori con l'obiettivo di educare alla diversità, e sabato i ragazzi si divertono alla Rocca di Bagnara con Harry Potter e il castello delle prove.

La festa dei sapori in piazza con Bell'Italia

Per chi preferisce farsi guidare da gusto e olfatto, fino a domenica trionfano i sapori nel pieno centro di Ravenna tra ricette, degustazioni e gli squisiti piatti di Bell'Italia. Invece a Darsena Pop Up domenica è in programma un delizioso menù di pesce per la cena di Emergency.

Continua la festa: Segavecchia e Carnevale itinerante

Ancora feste, ancora colori. A Cotignola intanto si festeggia una tradizione ultra centenaria: quella della Segavecchia, che fino a domenica porta piatti romagnoli, spettacoli e divertimento nella piazza cittadina. Segavecchia e Carnevale itinerante si incontrano domenica a Godo con una sfilata piena di musica e allegria.

Rock, psichedelia, soul, cantautori e Roy Paci

Quanta usica nel weekend, con ospiti da tutta Italia e anche dall'estero. Venerdì è la sera di Roy Paci e del suo spettacolare Carapace al Teatro Socjale di Piangipane, al Mama's di Ravenna si fa invece un viaggio nella musica soul con i Banana Boat e al Circolo Abajur si ascolta il mix di garage e psichedelia degli Evil Knievel. Sabato il Socjale di Piangipane cede il palcoscenico alle americane Larkin Poe che rivisitano la tradizione musicale a stelle e strisce, gli Zu festeggiano il decennale di Carboniferous al Bronson di Madonna dell'albero, Andrea Grossi porta le sue Corrispondenze a Bottega Matteotti di Bagnacavallo, si ascolta musica sefardita con i Mi Linda Dama al Mama's club, Lorenzo Meo si esibisce con i suoi Racconti al pianoforte al Ridotto del Teatro Masini di Faenza, si balla con i Joe DiBrutto al Bbk di Punta Marina. Domenica al Mama's si celebrano gli anni '60 della musica italiana.

Cavalli in pineta? Ecco gli Internazionali

Da venerdì a domenica è proprio il caso di darsi all'ippica: infatti vanno in scena nel cuore della pineta ravennate le gare dell'Internazionale di equitazione, un appuntamento sia per gli sportivi che per gli amanti dei cavalli.

