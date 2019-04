Weekend esaltato: Vintage, tatuaggi, Ecomaratona, labirinto di mosaico e Motosalsicciata

Festa! Vintage, tatuaggi, vestiti e Carnevale di San Lazzaro

Il weekend è davvero pieno di eventi, quindi stop con le chiacchiere e andiamo al sodo. Mercatini e abbigliamento sono protagonisti in piazza Kennedy a Ravenna con L'eccellenza di Romagna, ma le bancarelle ci sono anche domenica a Villanova di Bagnacavallo con la Soffitta in piazza. Da venerdì a domenica in vari luoghi di Cervia e dei suoi dintorni si trovano le uova di Pasqua dell'Ail, che fanno bene tanto al palato quanto alla ricerca. Grande festa a Lugo dove sabato e domenica si rinnova il Vintage Festival, con oggetti artisti, shopping, vinili e con la novità assoluta del Tattoo Expo, un'occasione unica per gli amanti dei tatuaggi. E per non farvi mancar nulla, domenica si festeggia il Carnevale di San Lazzaro a Borgo Durbecco di Faenza.

Ecomaratona del sale e Benessere Festival

Sport e salute hanno un posto di riguardo nel fine settimana. Infatti sono in programma fra sabato e domenica l'Ecomaratona del Sale a Cervia, una corsa-spettacolo fra mare, pinete e saline, e il Benessere Festival alla Fiera di Faenza dove si parla di alimentazione, yoga, feng shui e tanto altro.

Di sagra in sagra

E' primavera e questo vuol dire: tempo di sagre. Da venerdì a domenica Voltana si riempie di festa ed energia con i sapori romagnoli e le evoluzioni a due ruote della Motosalsicciata. Da venerdì vi aspettano spettacoli, scampagnate, raduni e piatti gastronomici alla Festa della primavera in fiore di Traversara.

Che musica: Tre allegri ragazzi morti, Moments Musicaux e altri live

Non mancano i concerti. Venerdì i Gaia Cuatro si esibiscono all'auditorium di Fusignano e i Sunday Morning fanno ascoltare il nuovo album Four al Bronson di Madonna dell'albero. Sabato fate attenzione, perché Tre allegri ragazzi morti fanno tappa al Bronson per farvi ascoltare il loro nuovo disco, intanto il duo Tyke viaggia oltre i confini dello swing a Bottega Matteotti di Bagnacavallo.

Domenica il gran finale di Moments Musicaux al Teatro Chiari di Cervia ci porta dalla Spada nella Roccia al Gatto nero di Poe e alla chiesa arcipretale di Russi è protagonista l'Ensemble Voceversa.

