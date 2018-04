Weekend ricco con la Notte d'oro Primavera, gli sbandieratori, la musica e le sagre

LA NOTTE D'ORO COLPISCE ANCHE IN PRIMAVERA

Pensavate di averla spuntata lo scorso autunno? E invece la Notte d'oro torna a colpire in Primavera e lo questo sabato con i concerti di Lodovica Comello e Giovanni Caccamo, ma anche con tanti altri eventi nel centro di Ravenna. Ma il weekend di festa è bello carico in tutta la provincia. Da venerdì tornano i colori nel cielo con il Festival internazionale dell'Aquilone nella spiaggia di Cervia e venerdì il Festival della Cultura Creativa dedica i suoi spettacoli a Dante Alighieri e a Gioacchino Rossini nei Chiostri francescani di Ravenna. Sabato e domenica si tengono anche tanti incontri "verdi": al Pavaglione di Lugo c'è il Garden Festival, mentre a Ravenna in piazza Kennedy si svolge Ravenna in Fiore. Ci sono anche iniziative che divertono e portano conforto a chi ne ha più bisogno: così domenica i parrucchieri di Ravenna mettono la propria maestria al servizio della ricerca per la lotta contro il cancro, musica arte e danza sostengono l'Unicef al Teatro Alighieri di Ravenna con Regaliamo un sogno e nel centro di Conselice si svolge la manifestazione Il palloncino di Roberto con spettacoli e performance dedicati al tema della disabilità. Sabato e domenica mostre e proiezioni anticipano le celebrazioni per la festa della Liberazione a Ravenna, mentre domenica è in programma un compleanno per la pro loco lughese che festeggia i suoi cinquant'anni con un divertente tiro alla fune. Ancora divertimenti: domenica enogastronomia e auto storiche si incontrano a Villanova di Bagnacavallo con la 100 miglia del Lamone, invece antichi mestieri, spade e guerrieri si disseminano per Cervia sabato e domenica dando vita al mercato medievale.

SI SAGRA E SI BIRRA

Le manifestazioni non si esauriscono, anzi si continua con le sagre e gli appuntamenti mangerecci. Da venerdì parte la Festa del Passatore a Boncellino, dove non mancano musica, sport e lauti pranzi. Venerdì e sabato si tiene la Sagra del Pellegrino al Rione Rosso di Faenza, con spazio alle prodezze degli sbandieratori, ma anche a birra e street food. E poi da venerdì a domenica vengono sfornate fritture, grigliate e altre bontà per festeggiare la Birra dell'anno alla Darsena Pop Up di Ravenna.

IL LIFE COACH, UN THE CON DANTE E ALTRI INCONTRI

E ora spazio a chi vuole conoscere e farsi sorprendere. Venerdì si possono coltivare sia piante che relazione nell'Incredible day di Castiglione di Cervia, mentre Chiara Frugoni ci introduce nel mezzo della vita medievale con il suo nuovo libro al Museo Nazionale di Ravenna. Tanti ospiti e racconti interessanti si susseguono fino a domenica con il Sentiero di Pace al Museo della battaglia del Senio ad Alfonsine, poi venerdì all'auditorium Corelli di Fusignano giunge il life coach Richard Romagnoli che indica la via per il successo e per la felicità interiore e all'hotel Ala d'oro di Lugo Helena Janeczek racconta la storia della fotografa Gerda Taro. Sabato invece si può ammirare un mosaico pavimentale nel giardino vicino alle carceri di Ravenna, al centro sociale Il Portoncino si prende un the con Dante ascoltando letture scelte dalla Divina Commedia, i giovani collezionisti scambiano figurine per aiutare tanti cuccioli al Jammin' Sport Cafè di Lugo e al centro commerciale La Filanda si consegnano le medaglie agli atleti di GiocaSport.

CANTAUTORI ECLETTICI E COMPLEANNI MUSICALI

Se non vi basta la musica in piazza per la Notte d'Oro, non preoccupatevi, ci sono molti altri concerti nel weekend. Venerdì la scuola di musica Mama's compie 30 anni e festeggia con tanta musica all'Almagià, il polistrumentista Jonathan Wilson porta il suo "Rare birds" al Bronson di Madonna dell'albero, Vince Vallicelli e Freddie Maguire si incontrano per un live vulcanico al Barakka Cafè di Porto Fuori e il Musso quintet presenta le suggestioni dell'album "Lunea" al Sax pub di Lugo. Sabato, invece, Bach is in the air con Ramin Bahrami e Danilo Rea in opera al teatro comunale di Russi, l'ensemble internazionale Camerata Rco conclude la stagione concertistica al Teatro Rossini di Lugo e la tribute band Bmb suona i grandi successi di Bon Jovi al ristorante Ca' Bruna di Ravenna. Infine domenica la Cappella Musicale propone un omaggio alle composizioni di Claudio Monteverdi alla Basilica di San Francesco.

