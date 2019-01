Weekend in omaggio: spettacoli e sagre con Dante, Rancore, polenta e sabadoni

LA FESTA DELLA SAGRA

Inizia un nuovo weekend, denso di concerti e spettacoli, ma anche di evnti succulenti. E cominciamo subito dalle buone notizie per golosi e goliardi: ripartono le sagre. Da venerdì a domenica il centro di Solarolo è in festa con la Sagra della Polenta, Bisò e Sabadò, mentre a Massa Lombarda iniziano gli eventi che accompagnano la gustosa e divertente festa di San Peval di Segn che si somma, sempre a Massa, alla Sagra del Sabadone.

MUSICA CON RANCORE, RANNISI, GLORIA TURRINI E L'OMAGGIO A MINA

E come si diceva prima, ci sono tanti concerti in programma nel fine settimana. Venerdì al Teatro Socjale di Piangipane c'è lo storico leader dei New Trolls Vittorio De Scalzi, compleanno con buffet, fumetti e musica al Bronson Cafè e il trio di Gloria Turrini canta il damn blues al Mariani di Ravenna. Sabato tutta la carica di Rancore arriva sul palco del Bronson a Madonna dell'albero, a Bottega Matteotti di Bagnacavallo The Harmonic Quartet omaggia Mina, Roberto Bartoli porta il suo new jazz al Mama's di Ravenna, Rosario Rannisi dà spettacolo al Bbk di Punta Marina e Mara Redeghieri fa ascoltare il suo album all'auditorium di Fusignano. Infine, domenica il coro Ecce Novum interpreta il Magnificat di Bach alla chiesa di San Giovanni Evangelista di Ravenna.

AL SIPARIO: DANTE, ARTUSI, ROMEO E GIULIETTA

Weekend impegnativo per gli amici del teatro. Da venerdì a domenica riparte l'opera a Ravenna, con il Teatro Alighieri che lascia il palco a Roméo e Juliette, venerdì Maria Pia Timo e Vito raccontano la storia di Artusi, un bollito d'amore al Teatro di Conselice, sabato lo spettacolo Dante is Back calca il palcoscenico del Teatro Socjale di Piangipane. Poi domenica La cena delle belve va in scena al Goldoni di Bagnacavallo e sabato Il mirabolante Poltro si presenta al Carmine di Massa Lombarda.

INCONTRI RAVVICINATI: LIBRI E PROGETTI PER LA DARSENA

Spazio agli incontri ravvicinati, fra cultura, ricordi e nuove proposte. Venerdì si insegue un sogno al Mama's Club di Ravenna, quello del mare dentro alla Darsena, alla biblioteca Classense Alberto Infelise racconta la vita di Fabrizio Frizzi, alla biblioteca comunale di Faenza è ospite Maria Grazia Calandrone, al Jolly di Russi c'è una raccolta di scritti che anticipa la festa delle beate, al teatro Rasi di Ravenna partono gli Stati Generali dell'infanzia, alla Rocca di Lugo Rino Casadio indaga miti e folklore legati a Sant'Antonio, all'hotel Ala d'Oro di Lugo Ivano Dionigi presenta il suo libro e all'hotel Cavallino di Monte Brullo c'è un seminario per comprendere la nuova finanziaria. Sabato alla Basilica di Sant'Apollinare Nuovo si riscopre l'Eucarestia nei mosaici ravennati, Gino Bombonato racconta la Romagna del passato nel romanzo Perduto nel Tempo alla biblioteca Trisi di Lugo, Valeria Babini svela le grandi scrittrici del Novecento alla Biblioteca comunale di Russi, sabato si ascoltano favole dalla Turchia al Mulino Scodellino di Castel Bolognese, Angelo Nicastro guida all'ascolto di Haydn e Mendelssohn agli Antichi chiosti francescani di Ravenna, libri fantasy e di fantascienza vengono presentati alla Libreria Liberamente di Ravenna e Silvia Camporesi festeggia vent'anni di fotografia con un'antologia al Moog di Ravenna. Domenica il progetto fotografico Tracce migranti viene presentato al Cisim di Lido Adriano, Flavia Marcello parla di sport e architettura fascista al Salone dei Mosaici di Ravenna e a Cervia iniziano gli eventi legati al Giorno della Memoria.

Continua a leggere: presepi, mostre e cinema ===>