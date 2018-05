Il Weekend della Repubblica: tra sagre, rievocazioni medievali, naturisti e corse di notte

REPUBBLICA, MEDIOEVO E NATURISMO

Arriva il 2 giugno e si festeggia la Repubblica. Ci sono tante cerimonie per celebrare quel fatidico referendum, ma anche tante occasioni per divertirsi nel primo weekend di giugno, fra tradizioni e sorprese. Per esempio, da venerdì a domenica ci sono musica e giochi senza veli al Festival naturista 2018, sulla spiaggia di Lido di Dante, mentre sabato e domenica vanno in scena spettacolari combattimenti, falconieri e fachiri alla Rievocazione Medievale di Brisighella. E la voglia di medioevo sale anche a Faenza: in attesa del palio, domenica i Rioni scendono in campo con alfieri e musici che si sfidano in piazza del Popolo. Sabato si festeggia la Repubblica italiana tra arte e memorie a Cervia, mentre ci sono un pranzo partigiano, musica e storia a Ca' di Malanca a Brisighella. Sabato e domenica pranzi ed eventi in occaisione del raduno degli alpini a Casola Valsenio, invece domenica ci sono I bambini in festa, tra giochi e sport, ai Giardini pubblici di Ravenna, mentre degustazioni, laboratori e approfondimenti si tengono alla Festa della Cooperazione di Faenza.

OPEN NIGHT, TREBBI E DE MARTINO

Particolari incontri e iniziative rallegrano il vostro weekend. Venerdì l'istituto Isia di Faenza apre le proprie porte per una Open Night piena di sorprese, mentre si tiene la prima serata del Tr3b 2018 a Voltana, con ospiti Fausto Renzi e Filippo Amadei. Sempre venerdì Babini e Nittolo ripercorrono le tappe del mosaico contemporaneo all'Accademia di Belle Arti di Ravenna e Annarita Zazzaroni rivela l'amore di Pascoli per la musica alla Sala D'Attorre di Ravenna. Domenica musica, giochi e aperitivo all'insegna della solidarietà sono in programma con Voliamo con Mila al convento San Francesco di Bagnacavallo e nello stesso giorno c'è anche Stefano De Martino per il compleanno del nuovo centro commerciale Esp di Ravenna.

GIOCHIAMOCELA A BIRRA E SALSICCIA

Dicevano così Bud Spencer e Terence Hill in Altrimenti ci arrabbiamo. E Birra e salsiccia ci sono in abbondanza sabato per far festa alla Riviera dei Pini di Tagliata, poi se volete fare a gara, vedete voi. Altre occasioni per divertirvi e immagazzinare cibo ci sono da venerdì a domenica: c'è una Festa della Madonna nella parrocchia di Budrio di Cotignola e fino a domenica la Festa delle cozze è protagonista a Cervia con stand e degustazioni.



DIVI E CONCERTI: DAGLI ANNI 80 AL SETTECENTO

Tante le occasioni live e le feste in spiaggia del fine settimana. Venerdì si balla con la diva anni '80 Tracy Spencer al Bagno Lucciola di Marina di Ravenna, ci sono i Lust for Youth e la festa anni '90 al Bagno Hanabi di Marina di Ravenna e si ode musica romantica con il coro Jubilitate nell'ex cava Marana a Brisighella. Sabato, invece, spazio alle sperimentazioni dei TenGrams al Bagno Hanabi di Marina di Ravenna e ai cinquanta giovani artisti impegnati per la MozArt Republic alla scuola di musica Sarti a Faenza.



