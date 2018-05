Weekend da assaggiare: degustazioni e cene a non finire, fra un Palio e un Passatore

DEGUSTANDO QUA E LA'

C'è da prepararsi psicologicamente per un weekend da ingrasso che mette a dura prova le vostre diete. Sono tanti infatti gli appuntamenti enogastronomici di questo fine settimana. Da venerdì a domenica a Ravenna si cucina Di porta in porta, con tanti chef sotto le Porte della città, mentre sabato e domenica musica e degustazioni guidano le serate di Borgo Indie a Brisighella. Sabato Bagnacavallo si prepara alla festa con La piazza in tavola e poi c'è la Festa dei Vicini a Savio dove si mangiano piadina e salsiccia. Venerdì e sabato degustazioni di vino e street food sono in programma nel parco della Rocca di Russi, e sullo stesso tema sabato e domenica si rinnova l'appuntamento a Oriolo dei Fichi con il Trat-tour che porta alla scoperte delle cantine del Faentino e i prodotti di Madra e Ravenna Wine Night si incontrano per un weekend di degustazioni nel centro del capoluogo. E poi sabato sono in programma una cena di pesce cucinato alla maniera tradizionale e un aperitivo dei pescatori a Marina di Ravenna e domenica il Mama's Club fa festa con un menù, anche qui a base di pesce.

SPAZIO AI FESTIVAL: FIORI, DANTE E IL PALIO DI ALBERICO

Ma se proprio volete seguire la dieta, allora potrete distrarvi con tante occasioni divetenti e interessanti. Venerdì e sabato continuano i percorsi sonori con il festival Marea in zona Darsena a Ravenna, da venerdì a domenica verde e fiori prendono il sopravvento con Cervia Città Giardino e negli stessi giorni prende vita il Festival internazionale di musica popolare e teatro d'improvvisazione, con tanti artisti da tutto il mondo. Sempre fino a domenica, a Faenza, si respira l'aria di festa che accompagna la Cento chilometri del Passatore con tanti eventi e un invitante Pasta Party. Da venerdì partono anche le sfide che contraddistinguono il Palio di Alberico a Barbiano. Anche il buon Dante festeggia il suo compleanno in spiaggia e lo fa al Romea Beach di Marina Romea da venerdì a domenica con tanti ospiti e specialità gastronomiche tosco-romagnole. Sabato e domenica tra Bagnacavallo, Alfonsine e Lugo ci sono tanti incontri immersi nella natura per la Giornata della Biodiversità, mentre fino a domenica la festa degli spaventapasseri e altre sorprese vi attendono alla Sagra di Alfonsine.

SCRITTORI, LABORATORI E RIFLESSIONI

Per i più dotti e chi vuole imparare sempre qualcosa in più, non mancano occasioni. Venerdì un doppio appuntamento letterario con Daria Bignardi e Corrado Augias che presentano i loro ultimi lavori a Lugo per Scrittura Festival, ma sono anche in programma una conversazione sul mosaico all'Accademia di Belle Arti di Ravenna, un incontro sul lato oscuro dell'universo con il professor Roberto Casadio a Faenza e al ristorante Rosa dei Venti di Lugo ci sono una cena e lo spettacolo dei fratelli Parmiani per raccogliere fondi per la ricerca contro lo sclerosi multipla. Sabato l'Istituto Morelli di Ravenna dà lezioni sul riciclo con tanti giochi e un libro, arte ed ecosostenibilità sono alla base di SaccoLibero al Musa di Cervia, è tempo di bilanci e riflessioni sulla Stagione di teatro all'Alighieri di Ravenna, a Bagnacavallo si festeggiano i 125 nati del 2017 con un albero nel Podere Pantaleone, alla libreria Libridine di Ravenna viene presentato il romanzo Sorpassi di Nevio Galeati, ci sono dei giovani tipografi all'opera a Casa Guerrini a Sant'Alberto e al Museo Bonvicini di Massa Lombarda si trascorre una divertente Notte al museo. Infine, domenica, al circolo nautico di Cervia si impara qualche nozione di meteorologia con l'esperto Riccardo Spanu.

A TEMPO DI DISCO!

Si va verso l'estate e cresce la febbre da discoteca: ecco che venerdì si balla con dj Fabio Bartolini al Bagno Lucciola di Marina di Ravenna e sabato si apre con l'atmosfera onirica di Dram Catcher la nuova stagione al Villapapeete di Milano Marittima.

TRIBUTI, CONTEST, CANTAUTORI E BAND

Per chi è stufo dei dj e vuole strumenti e musicisti dal vivo, ci sono tanti concerti nel weekend. Venerdì i temi del sospetto e della gelosia chiudono la rassegna Suono antico all'auditorium Corelli di Fusignano, Ingranaggi festival termina a Lugo con il quartetto YouBrass Ensemble, la finale regionale del concorso Arezzo Wave va in scena a Darsena Pop Up a Ravenna, la fusione tra jazz e beatbox di Derek Brown si tiene ai chiostri di San Francesco a Bagnacavallo. Da venerdì a domenica ci sono tre giorni di concerti e street food a Pinarella con We Want Music, mentre la giornata di sabato propone: il Gdg Modern Trio che presenta Spazio 1918 al Bagno Hanabi di Marina di Ravenna, Roy Paladini che impersona Michael Jackson al Ristorante Ca' Bruna di Ravenna, i successi dei Pink Floyd suonati a San Pietro in Vincoli dai Floyd Machine, il Quartetto K che si esibisce in un caratteristico concerto nella grotta a Brisighella e l'orchestra Malerbi che rende omaggio a Rossini alla chiesa del Carmine di Lugo. Domenica, invece, le musiche di Vivaldi e Haendel guidano il concerto barocco alla Basilica di San Francesco a Ravenna.



Continua a leggere ====>