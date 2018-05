Weekend scattante: divertimento e sport si uniscono alla buona tavola

LO SPORT CHE DIVERTE

Il weekend che ci attende riserva tante sorprese, ma sono sport e divertimento a farla da padroni. Domenica scatta la Granfondo del Sale, una spettacolare gara ciclistica tra borghi, paesaggi e soste gourmet, che parte e arriva sulla spiaggia di Cervia e sabato l'appuntamento sportivo viene aperto da un Beach Party con miss, giochi e musica al Fantini Club di Cervia. Il sabato è dedicato anche ai motori con il Trofeo Bandini e il Minardi day tra Faenza e Brisighella, ospite speciale: il pilota di Formula 1 Valtteri Bottas. E per chi non ha tempo da perdere con sofisticati motori, sabato la sfida si corre con le formula uno a pedali di Cotignola. Sport e diverimento si intrecciano pure sabato a Fosso Ghiaia con il Baby Olimpic Day, mentre domenica alla Festa di Primavera di Carraie ci sono il tiro alla fune e tanti altri giochi da 0 a 100 anni. Infine domenica a Ravenna è in programma una gara per rompere le barriere dell'indifferenza: è la corsa Con gli occhi di Loris che parte al Pala de Andrè.

DALLA SOFFITA AL GARAGE, PASSANDO PER LA STALLA

Ma questo è anche un weekend che pensa alle tradizioni antiche e recenti, che legano il cibo, i mercatini e il divertimento. Domenica antiquariato, prodotti bio, visite e tanto altro si possono trovare alla Soffitta in Piazza di Villanova di Bagnacavallo e lo stesso giorno si può camminare in compagnia di shopping e moda, ma anche musica e svago, al Garage Sale che si tiene all'Almagià di Ravenna. E non dimenticate che da venerdì parte la sagra paesana di Bastia, che fa spazio a bovini, cavalli e altri animali da allevamento, oltre a spettacoli e stand gastronomici.

RAVENNA JAZZ E GLI ALTRI CONCERTI

E ora spazio alla musica live, che offre una buona setlist di artisti e band. Venerdì Eloisa Atti canta e suona il suo album Edges al Porticino di Marina di Ravenna, il Duo Bucolico canta le sue canzoni nell'azienda Caravita Recinzioni di Bagnacavallo, gli Harmonicus Concertus mettono in musica la decima musa all'auditorium Corelli di Fusignano e Sara Jane Ghiotti presenta il suo disco In mancanza d'aria al Sax Pub di Lugo. Sabato il super gruppo Bunuel (Afterhours e Teatro degli Orrori) scalda il pubblico del Bronson di Madonna dell'Albero, il Jarfalla's Choir di Stoccolma è ospite alla chiesa arcipretale di Russi, Gli Angeli cantano Vasco Rossi al ristorante Ca' Bruna di Ravenna e al Moog di Ravenna arrivano i californiani Levitation Room. In più nel weekend inizia Ravenna Jazz con Fabrizio Bosso sabato sera all'Alighieri di Ravenna, Andrea Motis, domenica, al Socjale di Piangipane e gli Aperitif pomeridiani.

LIBRI, RIFLESSIONI E FIGURINE

Il fine settimana lascia anche grande spazio alle presentazioni di libri e a discussioni intellettuali. Venerdì Linda Traversi presenta il suo romanzo d'esordio (Esco un attimo) alla libreria Liberamente di Ravenna, continua il dibattito sul rapporto tra Islam e Mediterraneo a Palazzo Rasponi delle Teste di Ravenna, Alessandro Ruffilli racconta la sua personale esperienza con il libro Ordinaria corruzione al Caffé del Teatro di Bagnacavallo, ci sono giochi e letture durante la passeggiata al Parco Piave di Massa Lombarda, Davide Bacchilega introduce il suo romanzo La più odiata dagli italiani alla biblioteca Trisi di Lugo, continuano i Viaggi di carta al Caffè Nove100 di Faenza e Flavio Pagano racconta uno struggente Infinito presente alla Sala D'Attorre di Ravenna. Altri appuntamenti al sabato: in piazza a Conselice la manifestazione "Il cane non ha abbaiato" getta nuove luci sul radicamento delle mafie in regione, in piazza Mameli a Ravenna si scambiano le figurine che aiutano gli animali, alla Libreria Libridine di Ravenna di discute il delicato rapporto fra arte e letteratura, mentre musica e letteratura si danno manforte per omaggiare Rino Gaetano all'hotel Ala d'oro di Lugo e alla Bottega Matteotti di Bagnacavallo si celebrano i sessant'anni del Gattopardo.

