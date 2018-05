Weekend romagnolo doc: grande festa con cappelletti e tradizioni marinare

CAPPELLETTI: SOVRANI DELLE PIAZZE

In un weekend come questo, Ravenna e tutta la provincia riscoprono le proprie radici romagnole grazie al giusto apporto di cultura, tradizione e, ovviamento, cucina locale. E cosa c'è di più romagnolo dei cappelletti? Se non sapete rispondere allora da venerdì a domenica potete fare un salto alla Festa del Cappelletto che domina la scena a Ravenna, tra piazza Kennedy e Piazza del Popolo, con undici stand per gustare il piatto tipico della Romagna e tante altre sorprese. Ma tradizione e gatronomia si mescolano anche alla Sagra paesana di Bastia che, fino a lunedì, fa spazio a bovini, cavalli e altri animali da allevamento, oltre che a spettacoli e stand culinari. Venerdì e sabato si mangia e si beve anche a Degusto con Gusto alla Rocca sforzesca di Bagnara di Romagna.

TRA SPOSALIZI, MERAVIGLIE E CITTA' DI BIMBI E MATTONCINI

Se non è solo la pancia che vi solletica, allora ci sono ancora tante manifestazioni da seguire. Da venerdì a domenica grande festa a Cervia con lo Sposalizio del Mare che fra tradizioni, gare e piatti gustosi, riempie di divertimento la città. Sabato e domenica giochi e divertimento regnano a Massa Lombarda che diventa Città delle bambine e dei bambini, mentre da venerdì milioni di mattoncini piombano a Bagnacavallo per un vero e proprio festival dei Lego. Tra sabato e domenica, però, si celebra una vera e propria festa dei fiori e dei giardini con Meraviglie Segrete che offre itinerari da ammirare a Ravenna, Russi, Villanova di Bagnacavallo, Alfonsine e in diversi altri luoghi. E restando in tema di verde, tra sabato e domenica viene inaugurato a Giovecca di Lugo Gea, il giardino del tempo, in programma visite ed eventi. Ma c'è anche tempo per sport e movimento: da sabato arrivano tante avventure a Ravenna con il Viaggio Italia di Luca e Danilo, mentre domenica tanti giovani cestisti sono in gara alla festa provinciale del minibasket di San Pietro in Campiano.

IL GRANDE JAZZ E LA MUSICA DA AIA

La musica live offre tante belle occasioni in questo weekend. Iniziamo dal venerdì: all'auditorium Arcangelo Corelli di Fusignano va in scena un omaggio a Rossini a opera dell'Ensemble Mariani, Marco Pandolfi canta il suo amore per il blues al Marlin di Punta Marina, psichedelia e afrobeat guidano il concerto dell'Exotico Ensemble alla Cooperativa braccianti ad Alfonsine, il cantautore di frontiera Raul MIdon è protagonista al Cisim di Lido Adriano e si balla in spiaggia al Bagno Lucciola di Marina di Ravenna con Pyton Dj. Sabato invece c'è il funky dei Sons of Kemet che trascina la serata al Bronson di Madonna dell'albero. Domenica spazio al garage punk "da spiaggia" con The Lords of Altamont al Bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna e il grande talento di Chick Corea incanta il pubblico al Teatro Alighieri per Ravenna Jazz.. Infine, da venerdì a domenica, la Musica nelle Aie non si ferma mai a Castel Raniero, dove si esibiscono tante band e artisti interessanti.

