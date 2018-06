Weekend da spettacolo tra musical, corse sfrenate, sagre e il Palio della Bigorda

LA BIGORDA APPICCICOSA, I GIOCHI E LE CULTURE

Sono in programma grandi eventi questo weekend: lo spettacolo inizia dal venerdì con la Darsena di Ravenna che per tre giorni diventa teatro del Festival delle Culture, dove ospiti, concerti e tante tradizioni culinarie s'incontrano per parlare di accoglienza. Venerdì va in scena con escusioni e piatti marinari il World Ocean Day a Marina di Ravenna e fino a domenica a Cotignola continuano gli spettacoli e i laboratori per grandi e piccini di Cotignyork. Sabato arriva finalmente il momento della verità con la sfida della Bigorda d'oro allo stadio di Faenza. Poi da venerdì a domenica ci sono giochi senza tempo e prelibatezze da gustare a Zug - Mare e collina a Riolo Terme, invece sabato c'è spazio per il divertimento più appiccicoso di sempre con lo Slimefest a Mirabilandia.

GUSTANDO QUA E LA'

Non manca il cibo nel menù di questo fine settimana. Da venerdì a domenica largo alla Festa Paesana di Borgo Montone con musica, basket e piatti romagnoli nelle aree verdi del paese e fino a lunedì ci sono tanti menù diversi da gustare anche a Sant'Andrea in Festa, vicino a Faenza. Gastronomia e solidarietà si fondono venerdì al bagno Marabou di Marina di Ravenna, dove si tiene un aperitivo con paella per aiutare i bambini affetti da autismo.

CHE MUSICA! LA NOTTE DEL LISCIO, IL MAESTRO RUSSO E PAOLA MAUGERI

Il sottofondo musicale del weekend è davvero molto vario, si passa dal classico al moderno, dal tradizionale alle sperimentazioni. Venerdì Paolo Benvegnù porta il suo spettacolo H3+ al Teatro Binario di Cotignola, il quartetto Aires si esibisce nell'ex Cava Marana di Brisighella, Andrea Amati porta il suo repertorio al podere La Berta di Brisighella e il maestro Valery Gergiev dirige l'orchestra Mariinsky al Pala De Andrè. Sabato Messalina The Conqueroots apre la rassegna musicale del bagno Caesar di Lido Adriano, i Broken Frames cantano i successi dei Coldplay al ristorante Ca' Bruna di Ravenna e al MarePineta Resort di Milano Marittima si fa festa con cocktail, giullari, Paola Maugeri al Circus Party. Domenica invece I Camillas suonano sulla spiaggia del bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna. Inoltre, venerdì e sabato si svolge il Trebbo dei Canterini romagnoli alla chiesa di San Giovanni Battista a Ravenna e, da venerdì a domenica, ci sono Moreno il Biondo e tanti altri musicisti per la Notte del Liscio a Lido Adriano, mentre i Sacri Ottoni sono protagonisti dei Vespri alla Basilica di San Vitale di Ravenna.

INCONTRI TRA STORIA, ARTE E FACEBOOK

Spazio anche ai momenti culturali e di svago. Venerdì Federico Mello parla del Lato oscuro di Facebook alla Biblioteca Classense di Ravenna e ci sono ospiti internazionali e mostre che caratterizzano l'open day dell'Accademia delle Arti di Ravenna. Sabato si tiene un dialogo sui movimenti del '68 con Albertano e Carnoli alla libreria Libridine di Ravenna. Venerdì ci sono prodotti buoni e sostenibili a Villaggio Slow, presso il Villaggio del fanciullo di Ponte Nuovo, mentre domenica si svolge lo scambio di figurine degli Amici Cucciolotti al bagno 3 Pini di Punta Marina.



