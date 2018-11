Weekend eroico: la Maratona, Art&Ciocc, le pere volpine, le fiorentine e altri peccati di gola

C'E' PER CASO UNA MARATONA?

Forse non ve ne siete accorti, ma il countdown è finito, le chiacchiere stanno e zero e c'è una Maratona in arrivo: da venerdì Ravenna entra in pieno clima sportivo con la Maratona 2018. La grande sfida scatta domenica, ma sabato ci sono la gara per famiglie e la Dogs&Run, più tanti eventi collaterali da scoprire. Quindi se non volete rimanere impantanati nel traffico vi consiglio di dare un'occhiata agli orari e al percorso delle gare.

DITE ADDIO AGLI ADDOMINALI: IN ARRIVO CIOCCOLATA, FIORENTINE E ALTRE BONTA'

Va bene, dai, non disperatevi. Manca ancora tanto all'estate, quindi c'è tutto il tempo per buttare giù i chili di troppo che assumerete nel weekend. Quindi, senza pianger troppo andiamo a vedere tutte le sagre e manifestazioni mangerecce che ci sono. Fino a domenica nel centro storico di Ravenna ritornano le cioccolatose delizie di Art&Ciocc, tra praline, tavolette e altre loverie a base di cacao. Venerdì sono tante le bontà da gustare a Cotignola con la Castagnata di San Martino, per tutto il fine settimana si gusta la cucina locale alla Festa di Ambiente e Caccia di Granarolo e nello stesso periodo si trovano giochi e piatti deliziosi alla festa Stuoie sport e società. Domenica Brisighella fa spazio alla Sagra della pera volpina e del formaggio stagionato, a Castel Bolognese è tempo di Brazadel dla Cros e Vino novello, a Barbiano ci sono Fiorentine in festa, mentre sabato e domenica a Oriolo dei Fichi si trovano Grani e melograni e si festeggia San Martino a Conselice tra trebbi e sapori d'autunno.

E DA BERE? VINO!

Già dopo tutte le scorpacciate del paragrafo superiore forse vi conviene bere qualcosina. E il territorio risponde con le eccelenze della cantina. Domenica il Tramonto DiVino porta a Cervia 250 etichette da assaggiare, mentre sabato tornano le Cantine in città, ospitate alla Sala Strocchi di Ravenna.

LA MUSICA CHE GIRA INTORNO

Tra Maratona e scorpacciate troviamo anche il tempo per qualche live. Venerdì si apre la stagione live del Socjale di Piangipane con Toninho Horta, c'è un incontro musicale tra Brahms e Klinger al Museo civico di Bagnacavallo, Filippo Malatesta canta gli U2 al Moderno di Fusignano, Messalina con la sua band porta toni blues al Barakka di Porto Fuori e l'Ensemble dell'Istituto Verdi chiude la rassegna giovani al ridotto dell'Alighieri. Sabato i Morrigan's Wake portano le note celtiche al Mama's di Ravenna, Don Ross si esibisce all'auditorium di Fusignano e i FunkRimini si scatenano al Bronson di Madonna dell'Albero. Infine domenica l'Histoire du soldat riscritta da Gianni Farina si ascolta all'Almagià.

DA SACCHI AL DONBASS, DAL REPORTER AL FERRARISTA

Tanti ospiti in provincia e tanti incontri da non perdere. Venerdì al Mar di Ravenna l'ex allenatore Arrigo Sacchi parla del calcio come metafora della guerra, all'hotel Monaco di Milano Marittima c'è una cena per salvare i gatti abbandonati, al Circolo Dock 61 di Ravenna Alberto Fazolo presenta il reportage In Donbass non si passa, al Mama's Club viene presentato Chickamauga illustrato da Davide Reviati, all'ex convento di Bagnacavallo si impara la realtà virtuale attraverso il gioco, Emma Schiavon narra le vicende delle donne italiane nella Grande guerra al Museo nazionale di Ravenna, la filosofia è protagonista con Ermanno Bencivenga all'hotel Ala d'Oro di Lugo e poi c'è il Galà di beneficenza dello Ior al Palazzo della Prefettura di Ravenna. Sabato iniziano con il reporter Andrea Casadio i Sabati del Moog a Ravenna, ai Magazzini del Sale di Cervia c'è una Notte al Museo, alla libreria Liberamente di Ravenna Alessandro Bruni presenta Killing Rock Revolution e la loggia massonica La pigneta festeggia 50 anni a Palazzo Rasponi. Domenica a Sant'Agata sul Santerno si ricorda il liutaio Custode Marcucci e a Faenza si incontra il diettore sportivo della Ferrari Massimo Rivola, ospite del Cappuccino Lontano,

Continua a leggere: Teatri, mostre e tanto altro ===>