Wellness beach moments: dallo sport ai "Consigli d’Immagine"

Al via sabato 20 luglio la terza tappa del Wellness Beach Moments 2019.

Questa tappa giunge a Marina di Ravenna e più precisamente al molo Dalmazia sud, nella zona del faro vicino al Baretto dalle ore 19 alle 24, e vede molte delle aziende già conosciute nella tappa di Cervia e alcune new entry.



Programma:

. ore 19 apertura villaggio wellness

. ore 21 dibattito area Torre sul tema "Wellness Oggi"

. ore 22 spettacolo Formart "Consigli d’Immagine"



Il dibattito sul tema “Wellness Oggi” si svolge nell’area sotto il Faro di Marina di Ravenna dalle 21 alle 21.45 circa e vede la partecipazione di:



- Giacomo Costantini (Assessore al turismo Ravenna)

- Annalisa Calandrini (Naturopata, Food blogger vincitrice Prova del Cuoco)

- Paolo Badiali (Dirigente Porto Robur Costa – Serie A1 Pallavolo)

- Nicola Zuccarello (Campione Italiano Ultra Run 100km)

- Mario Battaglia (Presidente Ravenna Rugby)

- Alberto Zannoni (Amministratore Elevel, organizzatore WBM)

- Elisabetta Pistocchi (Direttrice Formart Obiettivo Bellezza)

- Giulio Di Ticco (Responsabile Confartigianato)



Nello stand di Formart – Obiettivo Bellezza sono presenti dei parrucchieri, volontari IOR (Istituto Oncologico Romagnolo) e delle estetiste che proporranno al pubblico delle acconciature raccolte e un trucco ad occhi e labbra con un piccolo contributo da destinarsi all’Istituto stesso.



Il Wellness nello sport viene rappresentato dallo stand del Ravenna Rugby con la possibilità di far provare ai bambini l’esperienza di uno sport importante per i valori che trasmette.



Il Polo Sanitario di Santa Teresa e la Farmacia Santa Teresa punteranno l'attenzione sul concetto di Wellness dal punto di vista della salute fisica presentando i propri prodotti e servizi. Il primo eseguirà gratuitamente controlli preventivi ai partecipanti come la misurazione della pressione, della glicemia o test sulla fibrillazione atriale. Presenterà, inoltre, il nuovo servizio infermieristico a domicilio, grande novità per tutte le persone con difficoltà motoria e con problemi di deambulazione. La Farmacia Santa Teresa farà provare i loro prodotti, con dei campioncini omaggio danda anche dei buoni sconto per l'acquisto online dei prodotti sul sito www.farmaciasantateresaravenna.it.



Il Ristorante Vecchiacanala Bistrot presenterà i suoi servizi: ristorazione, pernottamento, organizzazione pranzi e cene per matrimoni, feste e cerimonie, dando dei buoni sconti da utilizzare per le loro cene e serate a tema.



Il birrificio ravennate ICB Italian Craft Brewery darà degli assaggi per far conoscere le proprie birre artigianali DELìRA, realizzate con acqua, malto d’orzo, lievito, luppolo e un pizzico di follia.



Atmosphere Ayurvediche, accademia di formazione di discipline bionaturali farà provare gratuitamente il trattamento con campane tibetane, in grado di garantire benefici sullo stress e sul sistema immunitario.



Maggiori informazioni https://www.wellnessbeachmoments.it