Wellness beach moments: musica, parrucchieri e Jo Squillo in spiaggia

Il Wellness Beach Moments si sposta a Marina di Ravenna il 19 luglio per la seconda tappa del tour estivo che si tiene al Bagno Lucciola durante la serata “Ballo Scalza”.



A partire dalle ore 19 Formart Obiettivo Bellezza mette a disposizione per tutta la serata, uno staff di parrucchieri ed estetiste volontarie IOR, per realizzare acconciature raccolte e trucchi ad occhi e labbra. Le persone interessante potranno effettuare una donazione all'Istituto Oncologico Romagnolo per aiutarli nei loro progetti. Grazie anche al più piccolo contributo i soci e i volontari dell'Istituto da oltre 40 anni riescono ogni giorno a supportare le persone in terapia e le loro famiglie.



Durante la serata verranno distribuiti nello stand WBM buoni sconto e materiale promozionale delle aziende associate al circuito Wellness Beach Moments 2019 e si possono gustare durante tutta la serata le birre artigianali prodotte dal birrificio ravennate ICB Italian Craft Brewery con sede a Torri di Mezzano.



Dalle 22 la musica e i DJ del Lucciola animeranno la serata che vede la partecipazione di Jo Squillo icona della Moda e della musica fin dagli anni '80.



La serata terminerà alle ore 01.00 e proseguirà il giorno 20 luglio per il terzo evento a Marina di Ravenna zona Faro (Baretto) con il villaggio wellness.