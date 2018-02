Winston Churchill interpretato da Gary Oldman in "L'ora più buia"

È Gary Oldman a dare il volto all’ultimo Winston Churchill cinematografico, quello de L’ora più buia di Joe Wright, in programma a Bagnacavallo per la rassegna Cinema di Palazzo Vecchio venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 febbraio alle 21.15.

Nel 1940 l’Europa è piegata dall’avanzata nazista e dalle mire espansionistiche e folli di Adolf Hitler. Il Belgio è caduto, la Francia è stremata e l’esercito inglese è intrappolato sulla spiaggia di Dunkerque. Dopo l’invasione della Norvegia e lo spregio della Germania per i patti sottoscritti con le nazioni europee, la camera britannica chiede le dimissioni di Neville Chamberlain. A succedergli è Winston Churchill, chiamato a decidere, nell’ora più buia che dà il titolo al film, tra l’armistizio con la Germania nazista e l’intervento nel conflitto armato.

Per la sua interpretazione Gary Oldman ha ricevuto il premio come miglior attore in un film drammatico ai Golden Globe 2018. L’ora più buia è candidato a sei premi Oscar, tra cui miglior film.

Biglietti: 6 euro (intero) e 5 euro (ridotto).

La rassegna Cinema di Palazzo Vecchio, giunta alla quinta edizione, è gestita dal Cinecircolo Fuoriquadro e proseguirà con la seguente programmazione: Caravaggio. L'anima e il sangue (20 e 21 febbraio); Tre manifesti a Ebbing, Missouri (23, 24, 25 febbraio); Blow Up (27 e 28 febbraio).

La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.

Informazioni:

320 8381863 - 329 2054014

cinemabagnacavallo@gmail.com

http://cinemabagnacavallo.blogspot.it/