Wladimir Matesic conclude i "Venerdì a Stella MAaris"

Venerdì 17 agosto alle 21.15 ha luogo l’ultimo appuntamento della rassegna Venerdì a Stella Maris 2018 (48ma edizione) presso la Chiesa di Stella Maris a Milano Marittima, III Traversa Pineta, 1, sullo stupendo organo Cav. Giuseppe Zanin & figlio (1970). Lo strumento, a 3 tastiere, con 44 registri e 3000 canne, offre all’interprete una vasta gamma di sonorità e una ricca varietà di timbri, dai classici ai più moderni.



L’organista Wladimir Matesic, esegue un brillante programma con brani di autori classici e più moderni quali G. Meyerbeer, J.S. Bach, Ch. M. Widor, M. Dupré, M.E. Bossi.

Wladimir Matesic è titolare dalla cattedra di Organo presso il Conservatorio "G.Tartini” di Trieste e organista co-titolare della Cattedrale di Bologna. Ha studiato in prestigiose scuole in Italia e all’estero, è risultato vicintore in vari concorsi internazionali e, all’attività concertistica, affianca la direzione artistica del Festival “Voci e Organi dell’Appenino”.



La rassegna viene organizzata dalla Chiesa Francescana di Stella Maris, in collaborazione con Fabio da Bologna – Associazione Musicale e con il Patrocinio del Comune di Cervia.

Gallery