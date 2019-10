Workshop, storia dei cartoni Disney e Captain Morten a "Visioni Fantastiche"

Il festival Visioni Fantastiche prosegue con la terza giornata. Mercoledì 23 ottobre si comincia alle 8:30 con la Sezione 12+ del Concorso internazionale, che prevederà un ricco carnet di cortometraggi destinati agli studenti dai dodici ai quindici anni. A impreziosire questo prestigioso Concorso, saranno presenti Benoît Schmid, regista del Cortometraggio "Tomorrow, shall we all be transhumans?" e Francesco Filippi, regista del film "Mani Rosse". La sezione permetterà ai ragazzi non solo di vedere i film in sala ma anche di votarli dopo la visione, ricoprendo il ruolo sia di spettatori che di giurati. Per ciascuna delle cinque sezioni del Concorso, il cortometraggio più votato dalla giuria tra quelli presentati riceverà un premio al Miglior Cortometraggio, corrispondente ad un premio in denaro di €200,00.

Oltre alla visione dei film in gara, gli studenti potranno anche partecipare ai Laboratori, incentrati su esperienze pratiche riguardanti il cinema nel suo aspetto più manuale. Alle 9:00 è previsto il primo laboratorio, destinato agli studenti 6+:“Le Linee D’Ombra”, tenuto dai docenti Danilo Conti e Antonella Piroli. Durante il laboratorio prenderà vita uno straordinario gioco di ombre cinesi, ispirato al cinema delle origini, in cui i ragazzi vedranno luci e ombre danzare sulla parete e mescolarsi in incredibili trasformazioni. Nel pomeriggio, invece, alle 14:30, prenderà vita l’ultimo laboratorio, destinato agli studenti 18+: “Ciak si gira! Realizziamo uno spot”, tenuto da Francesco Filippi. Questo laboratorio rappresenta un'occasione unica per mostrare il metodo di lavoro su un set: la divisione dei ruoli, le procedure e i criteri artistici per usare la tecnologia a disposizione, sia video che audio.

Sempre nel pomeriggio alle 14:30, si terrà invece un’imperdibile Master Class: “La Storia del Cartoon Disney”, tenuta da Davide Vukich, membro del Circolo Sogni Antonio Ricci. Gratuite e aperte a tutti, le Master Class consisteranno in delle classiche lezioni frontali i cui temi spaziano fra cinema, formazione e nuovi media. La prima lezione approfondirà l’origine e lo sviluppo del cinema d’animazione, dalle origini artigianali alle tecniche digitali odierne, scoprendo gli artisti che più hanno contribuito con le loro invenzioni e sperimentazioni allo sviluppo del genere. Particolare attenzione sarà dedicata alla produzione Walt Disney.

Infine alle 18:00 si giunge al main event della giornata: Captain Morten and the Spider Queen di Kaspar Jancis, la prima sensazionale Anteprima Fantastica. Le Anteprime Fantastiche sono una serie di film d’autore inediti alla grande distribuzione internazionale che conciliano meravigliosamente l’elemento fantastico con quello spettacolare, rappresentando così il momento pubblico per eccellenza. Captain Morten and the Spider Queen narra la storia del piccolo Morten che un giorno, per divertirsi, utilizza una vecchia scarpa per costruire un veliero, condotto da un bizzarro equipaggio di insetti. Uno strano incidente però lo riduce alle dimensioni di un ragno e dà così inizio ad una incredibile avventura.

Tutti gli eventi e le proiezioni di Visioni Fantasiche saranno ad ingresso gratuito e avranno luogo nel Palazzo del Cinema e dei Congressi.

Le scuole possono iscrivere classi di studenti alle attività formative del Festival (Giurie del Concorso, Laboratori, Master Class e Spazi interattivi) contattando: segreteriavisionifantastiche@gmail.com