World Oceans Day 2018: escursioni tra le dune e specialità di mare

In occasione della celebrazione del World Oceans Day 2018, venerdì 8 giugno a Marina di Ravenna ci sono tanti appuntamenti.

Alle 16.30 si tiene un'escursione a piedi alla scoperta delle dune ravennati, oasi naturalistiche uniche nel suo genere. Ritrovo presso Residence Villa Marina (via della pace).

Alle 19.00, sulla terrazza vista mare della Lega Navale (Molo Dalmazia), c'è un "Aperitivo Scientifico": un'occasione per incontrare e conversare con alcuni luminari nel campo della ricerca ambientale, assaggiando alcune specialità del mare Adriatico.

Si svolge poi un pomeriggio di educazione ambientale per i più piccoli con laboratori e attività a partire dalle 18.00 presso la Lega Navale per ricordare che il mare è un bene di tutti da preservare con cura.

Inoltre sono in programma, alle 18.30, le visite guidate al vecchio Mercato del pesce di Marina di Ravenna, alla riscoperta di come, all'inizio del secolo scorso, veniva venduto e comprato il pesce in una delle aste più all'avanguardia del momento. Offerta libera.

Gli eventi sono organizzati da TrekkingItalia, CESTHA, CNR-ISMAR e Lega NAVALE.

