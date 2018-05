Yoga e visita guidata con l'artista Enrico Lombardi

Nel pomeriggio di venerdì 18 maggio il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo ospita Yoga nel chiostro del Museo, un incontro inedito tra pratica di meditazione ed esperienza estetica. L’evento, organizzato nell’ambito della mostra Acheropita di Enrico Lombardi, vede l’artista stesso condurre la meditazione yoga che avvicina i partecipanti allo spirito dei dipinti esposti al museo bagnacavallese fino all’1 luglio. Prima e al termine della seduta, Enrico Lombardi conduce visite guidate alla mostra.

Il pomeriggio all’insegna della spiritualità prende avvio alle 17 con una visita guidata gratuita e libera condotta da Enrico Lombardi. Alle 19 ci si sposta nel chiostro, per una pratica meditativa e sequenze yoga adatte a tutti, anche a chi non ha mai praticato la disciplina. Alle 20 si tiene un’altra visita guidata, per trovare un’eco della pratica meditativa nei dipinti della serie Esercizi spirituali.

La partecipazione all’evento è gratuita. Per la lezione di yoga nel chiostro è necessaria la prenotazione (massimo 50 persone) entro il 17 maggio, e occorre presentarsi muniti di tappetino e abiti comodi.

Possono partecipare alle visite guidate anche coloro che non hanno seguito la lezione di yoga nel chiostro.

In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato a sabato 19 maggio.

Enrico Lombardi, artista e maestro yoga, nasce a Meldola (Fc) nel 1958. Da oltre quarant'anni svolge un'intensa attività espositiva in Italia e all'estero, accompagnata da un'ininterrotta riflessione sullo statuto dell'immagine.

Orari di apertura del museo e della mostra: martedì e mercoledì 15-18; giovedì 10-12 e 15-18; venerdì, sabato e domenica 10-12 e 15-19; chiusa lunedì e post festivi. Il Museo Civico delle Cappuccine è in via Vittorio Veneto 1/a.