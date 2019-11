La giovane orchestra europea di Paolo Olmi protagonista del Concerto di Natale Cervia-Betlemme

Dopo alcuni anni di pausa torna a Cervia, al Teatro Walter Chiari, domenica 8 dicembre alle 21.00, il Concerto di Natale Cervia-Betlemme con il maestro Paolo Olmi e la Young Musicians European Orchestra, una delle migliori compagini giovanili europee, presente ormai in Italia e all'Estero con progetti che toccano tutti i continenti.

Come ogni anno il concerto fa parte di una serie di iniziative musicali che dopo le tappe italiane di Forli (7 dicembre), Cervia e Ravenna (9 dicembre) toccheranno la Chiesa di Santa Caterina alla Natività di Betlemme (11 dicembre) e la Chiesa di Notre Dame (Gerusalemme) sotto la direzione del maestro Paolo Olmi.

L’assessore Michele Fiumi ha dichiarato: < >.

Sul palcoscenico del Teatro comunale Walter Chiari di Cervia si esibirà la Young Musicians European Orchestra presenterà tre giovanissimi solisti: l'oboista Simone Fava, "storico" primo oboe dell'Orchestra, la violinista Emma Arizza, apprezzatissima strumentista vincitrice di concorsi internazionali, e il violoncellista bolognese ventunenne Enrico Mignani, che suona nella orchestra da quando aveva 16 anni.

In programma il Concerto in la maggiore per oboe e orchestra di Corelli, nella trascrizione novecentesta di Sir John Barbirolli, il concerto in do maggiore per violoncello e Orchestra di Haydn, il Concerto in sol maggiore n.3 k 2016 di Mozart e le celeberrime "Danze rumene" di Bartok.

Al termine del concerto ci sarà una sorpresa musicale natalizia con il Coro Ruben e gli iscritti alla Libera Università per gli adulti di Cervia.

Il Concerto di Cervia ha anche una grande valenza solidale in quanto a tutti i partecipanti è richiesto di portare beni di prima necessità per l'igiene personale quali: shampoo, sapone, bagnoschiuma, dentifricio e spazzolini da denti.

Tutto il materiale ricavato sarà raccolto e distribuito dal Mensa Amica alle persone e alle famiglie in difficoltà in occasione delle Festività Natalizie.

I biglietti (costo da 5 a 20 euro) si possono acquistare presso la segreteria del Lions Club (telefono 3355319064) oppure presso erconcerti1@yahoo.it.